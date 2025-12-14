بر اساس گزارش رسانه‌های استرالیایی، یک تیراندازی در ساحل بوندی سیدنی در جریان جشن حنوکای یهودیان رخ داده که منجر به کشته شدن دست‌کم ۱۶ نفر از جمله فرد مهاجم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - طبق گزارش رسانه‌های استرالیایی، در پی تیراندازی در ساحل بوندی سیدنی در روز یکشنبه همزمان با جشن حنوکای یهودیان، ۱۶ نفر، از جمله یک فرد مسلح، کشته شده‌اند.

نیروی پلیس نیو ساوت ولز استرالیا اعلام کرد که دو مظنون روز یکشنبه بازداشت شده‌اند و به شهروندان هشدار داد که از این منطقه دوری کنند. نیرو‌های اورژانس برای مقابله با این وضعیت نوظهور اعزام شدند. در همین حال، رسانه‌ها گزارش دادند که هنگام وقوع حادثه تعداد زیادی از مردم در ساحل حضور داشتند.

طبق گزارش‌های تأیید نشده، تیراندازی در جریان جشن حنوکا رخ داده است. همچنین تعداد زخمی ها نیز رو به افزایش است.

آمبولانس نیو ساوت ولز گفت: «ما با بیش از ۲۶ واحد، از جمله تیم‌های پزشکی با هلیکوپتر و امدادگران مراقبت‌های ویژه جاده‌ای و امدادگران عملیات ویژه، به محل حادثه اعزام شدیم. در حال حاضر [ما]در حال درمان چندین بیمار در محل حادثه هستیم (و) چهار نفر را به بیمارستان سنت وینسنت، یک نفر را به RPA و یک نفر را به سنت جورج منتقل کرده‌ایم.»

در همین حال آمیخای چیکلی، وزیر امور یهودیان خارج از اراضی اشغالی، روز یکشنبه مدعی شد که تیراندازی در ساحل بوندی سیدنی یک «حمله تروریستی» بوده و افزود که منجر به تلفات زیادی از جمله کشته‌شدگان شده است.

منبع: آرتی

برچسب ها: سیدنی استرالیا ، تیراندازی ، جشن حنوکا
۱۳:۵۸ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
از استرالیاییا این چیزا بعیده
۱۳:۵۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
کار خود موساد است میخواهند مظلوم نمایی بکنندانگشت اتهام به نتانیاهو هست کارخودش است تا جنایتهای خودش را توجیح بکند
