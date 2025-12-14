باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای قرارداد و تفاهمنامه سرمایهگذاری بخش خصوصی برای توسعه مرکز لجستیک آپرین با تأکید بر نقش حیاتی بخش خصوصی در توسعه حملونقل ریلی کشور گفت: سرمایهگذاری در صنعت ریلی، اگرچه بازگشت ارزش افزوده آن در کوتاهمدت نیست، اما خدمتی بزرگ به مردم و آینده این سرزمین به شمار میرود و نشاندهنده تعهد و دلسوزی فعالان این حوزه است.
وی اظهار کرد: پس از سالها کمتوجهی و دشواری در این بخش، امروز با همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و سازندگان داخلی، در مسیر احیا و توسعه صنعت حملونقل ریلی قرار گرفتهایم. آنچه در ماههای اخیر رقم خورده، حاصل یک کار تیمی، اراده جدی و باور مشترک به این مسیر است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چالشهای جدی صنعت ریلی در سال ۱۴۰۳ افزود: یکی از مهمترین گلوگاههای توسعه ریلی، کمبود لوکوموتیو و کاهش شدید ضریب آمادهبهکاری بود؛ بهطوری که آمادهبهکاری لوکوموتیوها به زیر ۵۰ درصد رسید که در تاریخ راهآهن جمهوری اسلامی ایران بیسابقه بود. برای عبور از این بحران، نیازمند تصمیمهای جسورانه و اقدامات فوری بودیم.
صادق ادامه داد: در بررسیها مشخص شد که کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی یکی از دلایل اصلی بروز این بحران بوده است. از همین رو، با بازگرداندن بخش خصوصی به نقش واقعی خود و شکستن انحصار در تأمین واگن و لوکوموتیو، مسیر خروج از بحران و حرکت بهسوی توسعه هموار شد.
وی با اشاره به حمایتهای مجلس شورای اسلامی، کمیسیون عمران و تأکید شخص رئیسجمهور گفت: تغییر پارادایم در حوزه یارانهها و تعرفههای حملونقل ضروری است و این تغییر با حمایت قوا در حال پیگیری است. دولت به دلیل ناترازیهای کلان، امکان ورود مستقیم به تأمین ناوگان را ندارد و این مسیر باید با اعتماد به بخش خصوصی طی شود.
وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت توسعه مراکز لجستیک تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاری بخش خصوصی در مراکز لجستیک، پیشران افزایش سهم حملونقل ریلی است. اگر ریل و لوکوموتیو قلب تپنده این صنعت باشند، مراکز لجستیک شریانهای حیاتی آن هستند و توجه توأمان به این دو، آثار افزایشی و تصاعدی در ماههای آینده به همراه خواهد داشت.
صادق از استقرار گمرک در مرکز لجستیک آپرین بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم یاد کرد و افزود: بدون حضور گمرک، عملاً امکان شکلگیری زنجیره کامل حملونقل وجود نداشت. تعامل سازنده میان راهآهن و گمرک جمهوری اسلامی ایران، این سرمایه ملی را به بهرهبرداری واقعی رساند.
وی همچنین به همافزایی میان مرکز لجستیک آپرین و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: اتصال عملیاتی صنعت هوایی و ریلی، رویکردی راهبردی است که آثار آن بهزودی نمایان خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفتهای دیپلماسی حملونقل و ترانزیت منطقهای اشاره کرد و افزود: افزایش ترانزیت ریلی با کشورهای همسایه، از جمله مسیرهای چین، ازبکستان، روسیه، پاکستان و ترکیه، نتیجه گفتمان فعال و پیگیریهای مستمر در این حوزه است.
صادق در پایان با قدردانی از سرمایهگذاران، فعالان بخش خصوصی، کمیسیون عمران مجلس و مجموعه راهآهن جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: همدلی شکلگرفته میان دولت و بخش خصوصی، ما را در مسیر توسعه، عزت و سربلندی ایران مصممتر و باانگیزهتر خواهد بود.