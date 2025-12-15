نماینده مجلس می‌گوید مازوت‌سوزی براساس ابلاغیه‌ای است که خطاب به وزارت نفت و وزارت نیرو صادر شده و نیروگاه‌ها مجازند روزانه بالغ بر ۴۵ میلیون لیتر مازوت بسوزانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالرضا سپهوند دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها گفت: مازوت‌سوزی با اجازه شعام است و براساس ابلاغیه‌ای که به وزارت نفت و وزارت نیرو داشته، نیروگاه‌ها مجازند روزانه بالغ بر ۴۵ میلیون لیتر مازوت بسوزانند البته در سال ۱۴۰۴ ذخایر گازوئیل دو برابر شد و به تبع آن میزان مازوت‌سوزی خیلی کاهش پیدا کرد، اما از آنجا که ناترازی گاز در نیروگاه‌ها وجود دارد، از این‌رو تصمیم گرفته شد بخشی از این مجوز مورد استفاده قرار گیرد و مازوت‌سوزی در تعدادی از نیروگاه‌ها انجام می‌شود، اما مقدار آن نسبت به پارسال کمتر است.

نماینده مردم چگنی و خرم‌آباد در مجلس بیان کرد:  برای کاهش مازوت‌سوزی ما می‌توانیم از LPG استفاده کنیم که برای مثال در نیروگاه شازند این اقدام انجام می‌گیرد، زیرا پالایشگاه در مجاورت آن قرار دارد البته انتقال LPG سخت‌تر است، اما باید به سمتی حرکت کنیم که سوخت‌های جایگزین را در اختیار داشته باشیم و ذخایر گازوئیل را افزایش دهیم و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را افزایش دهیم تا بازدهی آنها دو برابر شود. مجموعه این اقدامات، روش‌هایی هستند که می‌توانند میزان مازوت‌سوزی را به صفر برساند.

سپهوند در پاسخ به این سوال که آیا امکان استفاده از زغال سنگ به‌عنوان سوخت نیروگاه‌ها وجود دارد؟، گفت: زغال‌سنگ آلودگی خود را دارد البته از مازوت کمتر است، اما آلودگی خاص خود را ایجاد می‌کند.  

این نماینده مجلس می‌گوید میزان مصرف زغال سنگ یا مازوت در نیروگاه‌ها یک حدی دارد، زیرا موجب آسیب به توربین‌ها می‌شود و برخی از آنها سال گذشته، به همین دلیل از مدار خارج شده‌اند.

دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: بهترین راهکار آن است که در اولویت نخست از گاز، در مرحله دوم از LPG و در مرحله سوم از گازوئیل در نیروگاه‌ها استفاده شود.  

برچسب ها: مازوت سوزی ، شورای عالی امنیت ملی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
ما زمستونا گاز میخوایم نه برق پس برق رو برا آلوده کردن هوا بهانه نکنین
۰
۱
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۳:۳۹ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
چه افتخاری هم میکنند جلوی دوربین این مذخرفات رو میگن .یه زمانی هر روز که پیچ اخبار رو باز میکردی تکذیب میکردند مازوت سوزی و این اخبار رو برنامه دشمن میدونستند..الان تو روی مردم وایساده میگه مازوت میسوزنیم کارمون هم درسته و مطابق قانون
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
سلام
میشه لطفا یکی توضیح بده کی ما قرار هوای تمییز و پاک داشته باشیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
همینه‌ که گند زدید به هوا
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
دم خروس !
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
آره دیگه مازوت بسوزانید ما خفه بشیم هیچ اشکالی نداره .فقط مواظب باشید آب تو دل آقازاده ها تکون نخوره. نیروگاه شهید رجایی خفمون کرد. مثلا روستا نشینیم اما از کلان شهر ها آلوده تره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
یه زمانی مازوت سوزی را انکار میکردن الان دیگه با مردم راحت ترن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۰ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
دومین دارنده ذخایر گاز دنیاییم اونوقت مازوت میسوزونیم واقعا که
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۰۷:۳۵ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
سوخت نیروگاه هم امنیتی شد ؟ نفت را صدفی کرده بنزین وگازوییل ان را مفتی به افغان وپاکستان میدهید انوقت مازوتش را سوزانده وملت ایران را نابود میکنید!!!!!!!!!!!!!!
۳
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
شما به این کارها کاری نداشته باش !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۸ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
بایستی به سمت نیروگاههای هسته ای رفت و استفاده از انرژی هسته ای را توسعه داد
۱۶
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
نه بابا خیلی فکر کردی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
حداقل ۱۰۰ گیگاوات ساعت انرژی هسته ای مورد نیاز هست.
