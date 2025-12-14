باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۲۷ هزار و ۷۲۳ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۶۵۶ واحدی قرار گرفت؛ شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۶ هزار و ۹۰۷ واحد در سطح یک میلیون و ۲۳ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز سه نماد وامید، فارس و فولاد بیشترین تاثیر و سه نماد داترا، وبملت و وتجارت پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

شاخص کل هم فرابورس هم با افزایش ۳۴۸ واحدی در ارتفاع ۳۰ هزار و ۹۳۴ واحد قرار گرفت؛ امروز مارون، کگهر و براساس بیشترین تاثیر و سه نماد کوچین، فزر و زفارس پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

امروز گروه بانک‌ها با ارزش معاملاتی هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و چند رشته‌ای صنعتی و فلزات اساسی در جایگاه بعدی قرار گرفتند.