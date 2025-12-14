بانک مرکزی برای بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای ضرب‌الاجل یک ماهه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیئت مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، گفت: هدف از برگزاری این جلسه در شرایط خاص ارزی تاکید بر حساسیت موضوع مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی است. یکی از مهمترین وظایف هیئت مدیره بانک‌ها و ادارات مبارزه با پولشویی، نظارت و رصد دقیق تراکنش های مشکوک است. با ابلاغ بانک مرکزی، شبکه بانکی باید تمرکز ویژه‌ای بر تراکنش های انجام شده داشته باشد و تراکنش ها نباید ظن به پولشویی به همراه داشته باشند. در این صورت خود بانک ها باید در لایحه اول با چنین تراکنش هایی برخورد کنند.

محمدپور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی طبق قانون، ابزارهای لازم برای برخورد با تراکنش های با ماهیت پولشویی را دارد، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی این بانک می تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد با چنین تراکنش های مشکوکی برخورد کند ولی تاکید بر این است که قبل از ورود بانک مرکزی به این موارد، خود بانک ها برخوردهای لازم را داشته باشند.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به ماموریتی که بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، تاکید کرد: به عنوان یک ماموریت مهم به شبکه بانکی تاکید می شود که شناسایی افراد مظنون دارای تراکنش‌هایی که ماهیت پولشویی دارند به طور ویژه در دستور کار شبکه بانکی قرار گیرد. همچنین شبکه بانکی موظف شده است که در بازه زمانی که برای آنها مشخص شده است بازرسی‌های حضوری از شعب داشته باشند.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید طی یک ماه آینده همه 24 هزار شعب بانک‌ها در سراسر کشور در زمینه مبارزه با پولشویی و برخورد با تراکنش های مشکوک بازرسی شوند، گفت: در این بازرسی‌ها، عملکرد شعب در خصوص شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، شناسایی افراد مظنون به پولشویی، شناسایی افرادی که بازار ارز و طلا را دچار التهاب می کنند و دیگر اقدامات مرتبط با این زمینه بررسی خواهد شد. همچنین علاوه بر روسای هیئت مدیره بانک ها، بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد پشتیبان، نظاره‌گر خواهد بود و بررسی های لازم را انجام خواهد داد.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه نتایج این بررسی ها در جلساتی که به طور منظم به صورت هفتگی در بانک مرکزی برگزار می شود، بررسی خواهد شد، تصریح کرد: عملکرد بانک ها در زمینه مبارزه با پولشویی و تراکنش های مشکوک به صورت هفتگی بررسی می شود و چنانچه بانکی در این زمینه عملکرد خوبی نداشته باشد با استفاده از ظرفیت های قانونی حتماً بانک مرکزی برخوردهای لازم را خواهد داشت. در این زمینه طی یک سال گذشته با دو بانک به طور مشخص برخورد شده است.

محمدپور با تاکید بر اینکه از شبکه بانکی انتظار می رود تا وظایف و مسئولیت هایی که در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی  به آنها محول شده را به نحو احسن انجام دهند، بیان داشت: در این دوره خاص، مبارزه با پولشویی موضوع بسیار مهم و ویژه ای برای بانک مرکزی است به همین دلیل عملکرد بانک ها در این زمینه به طور ویژه سنجیده و بررسی خواهد شد.

این مقام مسئول بانک مرکزی، افزود: علاوه بر بازرسی هایی که توسط شبکه بانکی از شعب انجام خواهد شد، بانک مرکزی نیز با استفاده از ظرفیت‌های بازرسی که دارد به صورت ویژه در زمینه شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، افراد مظنون به پولشویی و تراکنش های مشکوک فعال خواهد بود و بازرسی های لازم را انجام خواهد داد.

وی در پایان با اشاره به مصداق های پولشویی و تراکنش های مشکوک، گفت: این مصداق ها هم در قانون بانک مرکزی و هم بر اساس دستورالعمل هایی که توسط واحد اطلاعات مالی (FIU) از طریق بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک ها کاملاً از معیارها و مصداق های پولشویی، تراکنش های مشکوک و حساب های اجاره ای آگاهی دارند و در چارچوب این معیارها باید برخوردهای قانونی لازم را داشته باشند.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، حساب اجاره ای
خبرهای مرتبط
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
بانک‌های ناترازی دست‌اندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
ضرورت تناسب خدمات بانکی با شغل افراد؛ پیگیری به جای درمان
حساب‌های اجاره‌ای را فورا گزارش کنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
آغاز یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
پیش‌بینی بارش‌های گسترده در کشور؛ برخی حوضه‌ها و استان‌ها در انتظار ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید
مطلقاً از خشکسالی عبور نکرده‌ایم/ ۶۱ درصد عقب ماندگی بارش داریم
بانک‌های ناترازی دست‌اندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
دومینوی بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
آخرین اخبار
حجم بالای بنزین ۳ هزار تومانی در کارت‌ها؛ نیازی به کارت جایگاه‌ها نیست
ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
۲ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد تهران ساکن هستند/ اجرای طرح مسکن استیجاری در بافت‌های فرسوده تهران
افزایش بیش از ۲۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
آغاز یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو
تنها ۱۰ درصد مردم امکان استفاده از هواپیما را دارند/ ایرلاین‌ها به شکل قارچ گونه در حال رشد هستند+ فیلم
اتمام راه آهن شلمچه _ بصره تا اربعین سال آینده+ فیلم
تصمیمات عملیاتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اعلام شد
استقرار گمرک در مرکز لجستیک آپرین / افزایش تعرفه‌های لوکوموتیو در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری+ فیلم
حجم آب موجود در مخازن سدها نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد کاهش یافت
مطلقاً از خشکسالی عبور نکرده‌ایم/ ۶۱ درصد عقب ماندگی بارش داریم
تأمین وثیقه مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاران در بخش ریلی
تصمیمات جدید ارزی در بانک مرکزی
نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته آغاز به کار کرد
سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری در بخش ریلی کشور/ ایجاد بورس سبز در بخش ریلی کشور + فیلم
۲ هزار و ۳۶۹ کیلومتر خط و بیش از ۱۱ هزار مگاولت آمپر پست انتقال تا تابستان برقدار می‌شود
سند ستاد ملی گذر مصوب شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴
خبر خوب برای حمل‌ونقلی‌های کشور/طرح جامع حمل‌ونقل به ایستگاه پایانی رسید+ فیلم
پیش‌بینی بارش‌های گسترده در کشور؛ برخی حوضه‌ها و استان‌ها در انتظار ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی
با چالش‌های ناترازی در حوزه برق آبی در تابستان آینده مواجه خواهیم بود؟ + فیلم
بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی تا ۱۰ آذرماه آغاز شده است
بهترین سایت‌های خرید فالوور اینستاگرام؛ معرفی معتبرترین سایت‌ها
چگونه امتحانات نهایی و میان‌ترم را بیست شویم؟
استعلام بیمه شخص ثالث با بیمه بازار: در چند ثانیه وضعیت‌ا‌ت رو چک کن
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
دومینوی بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
معرفی بروکر با کمترین اسپرد (از صفر پیپ) معاملات فارکس - حساب معاملاتی پرمیوم اینوسلو
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
دلایل تداوم روند صعودی بازار سرمایه/ تازه‌واردان به بورس به چه نکاتی باید توجه کنند؟