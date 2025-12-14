کرملین اعلام کرد که اظهارات مارک روته، دبیرکل ناتو در مورد آماده شدن برای جنگ با روسیه غیرمسئولانه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کرملین روز یکشنبه اعلام کرد که اظهارات مارک روته، دبیرکل ناتو در مورد آماده شدن برای جنگ با روسیه غیرمسئولانه بوده و نشان می‌دهد که او واقعاً ویرانی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم را درک نکرده است.

روته، روز پنجشنبه در سخنرانی خود در برلین گفت که ناتو باید "برای مقیاس جنگی که پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های ما متحمل شده‌اند، آماده باشد" و اظهار داشت که "ما هدف بعدی روسیه هستیم. "

 کرملین بار‌ها ادعا‌های ناتو و برخی از رهبران اروپایی مبنی بر اینکه قصد حمله به یکی از اعضای ناتو را دارد، رد کرده و آن را «مزخرف» خوانده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به پاول زاروبین، خبرنگار تلویزیون دولتی گفت: «به نظر می‌رسد این اظهارات نماینده نسلی است که توانسته فراموش کند جنگ جهانی دوم واقعاً چگونه بوده است. آنها هیچ درکی ندارند و متأسفانه آقای روته که چنین اظهارات غیرمسئولانه‌ای را مطرح می‌کند، به سادگی نمی‌فهمد که درباره چه چیزی صحبت می‌کند.»

منبع: رویترز

