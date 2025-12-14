باشگاه خبرنگاران جوان - آزاده امینیان فر متخصص تغذیه و رژیمدرمانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، اظهار کرد: بخش عمده این شکر از طریق نوشیدنیهای شیرین، شیرینیها، کیکها، بیسکویتها و سایر محصولات صنعتی وارد بدن میشود و مصرف بیش از حد آن با مشکلاتی مانند چاقی شکمی، مقاومت به انسولین، دیابت نوع ۲، سندرم تخمدان پلیکیستیک، اختلالات چربی خون و بیماریهای قلبی-عروقی ارتباط مستقیم دارد.
امینیانفر تصریح کرد: شکر پنهان موجود در برخی لبنیات طعمدار، آبمیوههای صنعتی، غلات صبحانه و غذاهای فرآوری شده نیز باید مورد توجه قرار گیرد و به جای آبمیوههای صنعتی، مصرف میوه کامل برای بهرهمندی از فیبر و کنترل بهتر قند خون توصیه میشود.
وی به راهکارهای کاهش مصرف شکر اشاره کرد و گفت: کاهش تدریجی مصرف قند و شیرینیجات، جایگزینی نوشیدنیهای شیرین با آب، توجه به برچسبهای مواد غذایی، استفاده از فیبرهای طبیعی و خرید هوشمندانه میتواند تمایل به مصرف مواد شیرین را کاهش دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خاطرنشان کرد: استفاده محدود از شیرینکنندههای مصنوعی یا گیاهی مشکل جدی برای سلامت ایجاد نمیکند، اما با توجه به ضررهای احتمالی در صورت استفاده طولانی مدت به تدریج کاهش یابد.
منبع: وزارت بهداشت