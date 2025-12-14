نخست‌وزیر تازه‌کار جمهوری چک، اعلام کرد که این کشور تضمین وام یا ارسال بودجه مستقیم به اوکراین را انجام نخواهد داد و خواستار یافتن راه‌حل‌های جمعی در سطح اتحادیه اروپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آندری بابیش، نخست‌وزیر جدید جمهوری چک و رهبر حزب ANO، روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور تضمین وام یا تأمین مالی مستقیم به اوکراین را ارائه نخواهد داد و از کمیسیون اروپا خواست تا راه‌حل‌های جایگزین در سطح اتحادیه اروپا بیابد.

بابیش در ویدیویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت با نخست‌وزیر بلژیک، بارت دِ وور، موافق است که تأمین مالی اوکراین باید به طور جمعی توسط اتحادیه اروپا انجام شود، نه از طریق تضمین‌های ملی.

رادیو پراگ بین‌الملل گزارش داد که او گفت: «جمهوری چک وام‌ها را تضمین نمی‌کند و پول ارسال نمی‌کند.»

پتر فیالا، نخست‌وزیر پیشین، اظهارات بابیش را «غیرمسئولانه» توصیف کرد.

یان لیپاوسکی، وزیر امور خارجه چک، گفت استفاده از عواید دارایی‌های مسدودشده روسیه همچنان «تنها گزینه واقع‌بینانه» برای تضمین حمایت مالی مستمر از اوکراین است.

در میان طرح‌های اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های دولتی مسدودشده روسیه جهت تأمین وام به اوکراین، چندین کشور عضو از جمله بلژیک نگرانی‌های قانونی مطرح کرده و اشاره کرده‌اند که بیشتر دارایی‌ها در یوروکلیر بروکلس نگهداری می‌شوند.

بانک مرکزی روسیه این طرح را غیرقانونی خوانده و حق خود را برای اتخاذ هر اقدام لازم برای حمایت از منافعش محفوظ دانسته است.

روز جمعه، این بلوک اقدام به «مسدودسازی نامحدود» دارایی‌های روسیه کرد، در حالی که رهبران اتحادیه اروپا قصد دارند در اجلاس بروکسل در ۱۸-۱۹ دسامبر درباره اختصاص این وجوه به اوکراین تصمیم‌گیری کنند.

منبع: آناتولی

