سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش ۲ هزار صندلی پرواز به ناوگان هوایی کشور خبر داد و گفت: این افزایش ظرفیت حاصل مدیریت داخلی و اتکای به توان بومی است.

کاپیتان ابوذر شیرودی با اشاره به افزایش ظرفیت ناوگان هوایی کشور و صندلی‌های پرواز، اظهار داشت: تحریم‌ها هرگز مانع توسعه صنعت هوانوردی کشور نخواهد شد و امروز شاهد افزایش ظرفیت عملیاتی ناوگان هوایی کشور با حفظ کامل استاندارد‌های ایمنی هستیم.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به افزایش حدود ۲ هزار۲۰۰۰ صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی کشور، گفت: این افزایش صرفاً یک عدد آماری نیست و اگر حمایت‌های مجدانه و دلسوازنه وزیر راه و شهرسازی نبود امروز هدف رشد ظرفیت عملیاتی واقعی، ایمن و قابل اتکا برای مردم محقق نمیشد.

وی در تشریح جزئیات افزایش ظرفیت ۲ هزار صندلی، اظهار داشت: این افزایش از چند مسیر به‌صورت هم‌زمان از جمله بازگشت به خدمت هواپیما‌های زمین‌گیرشده به دلیل تعویق تعمیرات، ورود موفق هواپیما‌های جدید از مسیر‌های تامین مورد تایید و همچنین افزایش ضریب بهره‌برداری از ناوگان موجود محقق شده است.

شیرودی تاکید کرد: ۲ هزار صندلی جدید نشانه بازیابی سطح عملیاتی ناوگان است که به‌طور مستقیم در خدمت مردم است و ما فقط به صندلی‌هایی افتخار می‌کنیم که امروز قابلیت پرواز ایمن در آسمان کشور را دارند.

وی با بیان اینکه صنعت هوانوردی ایران در دهه‌های اخیر همواره در معرض چالش‌های پیچیده بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه بوده است، افزود: در چنین شرایطی، سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه سنگینی بر عهده دارد تا ضمن حفظ بالاترین استاندارد‌های ایمنی، مسیر توسعه و افزایش ظرفیت ناوگان را نیز هموار سازد.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، تمرکز بر دانش بومی و استفاده از نیروی متخصص داخلی را ستون اصلی پایداری صنعت هوانوردی دانست و تصریح‌کرد: سرمایه انسانی متخصص کشور، مهم‌ترین پشتوانه استمرار پرواز‌ها و حفظ ایمنی ناوگان است.

کاپیتان شیرودی بیان داشت: اگر امروز شاهد ورود یا عملیاتی شدن هواپیما‌های جدید هستیم، به دلیل آمادگی شبکه قدرتمند تعمیر و نگهداری کشور است.

وی با بیان اینکه ایمنی و آسایش مسافر خط قرمز صنعت هوانوردی کشور است، خاطرنشان کرد: از نگاه سازمان هواپیمایی کشوری، توسعه در صنعت هوایی بدون رعایت کامل اصول ایمنی معنا و اعتباری ندارد.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در پایان یادآور شد: ورود هواپیما‌ها و افزایش ظرفیت پروازی، پیام روشنی برای مردم و فعالان صنعت دارد؛ صنعت هوایی کشور زنده، پویا و متکی بر توان داخلی است و در مسیر بازسازی و تقویت تدریجی حرکت می‌کند.

منبع: سازمان هواپیمایی کشور