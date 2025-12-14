سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش ۲ هزار صندلی پرواز به ناوگان هوایی کشور خبر داد و گفت: این افزایش ظرفیت حاصل مدیریت داخلی و اتکای به توان بومی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاپیتان ابوذر شیرودی با اشاره به افزایش ظرفیت ناوگان هوایی کشور و صندلی‌های پرواز، اظهار داشت: تحریم‌ها هرگز مانع توسعه صنعت هوانوردی کشور نخواهد شد و امروز شاهد افزایش ظرفیت عملیاتی ناوگان هوایی کشور با حفظ کامل استاندارد‌های ایمنی هستیم.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به افزایش حدود ۲ هزار۲۰۰۰ صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی کشور، گفت: این افزایش صرفاً یک عدد آماری نیست و اگر حمایت‌های مجدانه و دلسوازنه وزیر راه و شهرسازی نبود امروز هدف رشد ظرفیت عملیاتی واقعی، ایمن و قابل اتکا برای مردم محقق نمیشد.

وی در تشریح جزئیات افزایش ظرفیت ۲ هزار صندلی، اظهار داشت: این افزایش از چند مسیر به‌صورت هم‌زمان از جمله بازگشت به خدمت هواپیما‌های زمین‌گیرشده به دلیل تعویق تعمیرات، ورود موفق هواپیما‌های جدید از مسیر‌های تامین مورد تایید و همچنین افزایش ضریب بهره‌برداری از ناوگان موجود محقق شده است.

شیرودی تاکید کرد: ۲ هزار صندلی جدید نشانه بازیابی سطح عملیاتی ناوگان است که به‌طور مستقیم در خدمت مردم است و ما فقط به صندلی‌هایی افتخار می‌کنیم که امروز قابلیت پرواز ایمن در آسمان کشور را دارند.

وی با بیان اینکه صنعت هوانوردی ایران در دهه‌های اخیر همواره در معرض چالش‌های پیچیده بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه بوده است، افزود: در چنین شرایطی، سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه سنگینی بر عهده دارد تا ضمن حفظ بالاترین استاندارد‌های ایمنی، مسیر توسعه و افزایش ظرفیت ناوگان را نیز هموار سازد.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، تمرکز بر دانش بومی و استفاده از نیروی متخصص داخلی را ستون اصلی پایداری صنعت هوانوردی دانست و تصریح‌کرد: سرمایه انسانی متخصص کشور، مهم‌ترین پشتوانه استمرار پرواز‌ها و حفظ ایمنی ناوگان است.

کاپیتان شیرودی بیان داشت: اگر امروز شاهد ورود یا عملیاتی شدن هواپیما‌های جدید هستیم، به دلیل آمادگی شبکه قدرتمند تعمیر و نگهداری کشور است.

وی با بیان اینکه ایمنی و آسایش مسافر خط قرمز صنعت هوانوردی کشور است، خاطرنشان کرد: از نگاه سازمان هواپیمایی کشوری، توسعه در صنعت هوایی بدون رعایت کامل اصول ایمنی معنا و اعتباری ندارد.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در پایان یادآور شد: ورود هواپیما‌ها و افزایش ظرفیت پروازی، پیام روشنی برای مردم و فعالان صنعت دارد؛ صنعت هوایی کشور زنده، پویا و متکی بر توان داخلی است و در مسیر بازسازی و تقویت تدریجی حرکت می‌کند.

منبع: سازمان هواپیمایی کشور

برچسب ها: حمل‌ونقل ، هواپیمایی
خبرهای مرتبط
تأمین وثیقه مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاران در بخش ریلی
استقرار گمرک در مرکز لجستیک آپرین / افزایش تعرفه‌های لوکوموتیو در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری+ فیلم
خبر خوب برای حمل‌ونقلی‌های کشور/طرح جامع حمل‌ونقل به ایستگاه پایانی رسید+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
مطلقاً از خشکسالی عبور نکرده‌ایم/ ۶۱ درصد عقب ماندگی بارش داریم
پیش‌بینی بارش‌های گسترده در کشور؛ برخی حوضه‌ها و استان‌ها در انتظار ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید
بانک‌های ناترازی دست‌اندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
حجم بالای بنزین ۳ هزار تومانی در کارت‌ها؛ نیازی به کارت جایگاه‌ها نیست
آخرین اخبار
تمام عرضه‌های اولیه‌ای که در بورس تهران انجام شده موفق بودند/ عرضه اولیه بزرگ در بورس در هفته آینده+ فیلم
افزایش ۲ هزار صندلی به ناوگان هوایی کشور با اتکا به توان بومی
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۳ آذرماه
صدور هشدار قرمز و نارنجی برای تشدید بارش ها در نواحی جنوبی کشور/ تهران پایان هفته بارانی خواهد شد
پاک‌نژاد: شرایط فروش نفت ایران تغییری نکرده است
حجم بالای بنزین ۳ هزار تومانی در کارت‌ها؛ نیازی به کارت جایگاه‌ها نیست
ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
۲ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد تهران ساکن هستند/ اجرای طرح مسکن استیجاری در بافت‌های فرسوده تهران
افزایش بیش از ۲۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
آغاز یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو
تنها ۱۰ درصد مردم امکان استفاده از هواپیما را دارند/ ایرلاین‌ها به شکل قارچ گونه در حال رشد هستند+ فیلم
اتمام راه آهن شلمچه _ بصره تا اربعین سال آینده+ فیلم
تصمیمات عملیاتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اعلام شد
استقرار گمرک در مرکز لجستیک آپرین / افزایش تعرفه‌های لوکوموتیو در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری+ فیلم
حجم آب موجود در مخازن سدها نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد کاهش یافت
مطلقاً از خشکسالی عبور نکرده‌ایم/ ۶۱ درصد عقب ماندگی بارش داریم
تأمین وثیقه مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاران در بخش ریلی
تصمیمات جدید ارزی در بانک مرکزی
نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته آغاز به کار کرد
سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری در بخش ریلی کشور/ ایجاد بورس سبز در بخش ریلی کشور + فیلم
۲ هزار و ۳۶۹ کیلومتر خط و بیش از ۱۱ هزار مگاولت آمپر پست انتقال تا تابستان برقدار می‌شود
سند ستاد ملی گذر مصوب شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴
خبر خوب برای حمل‌ونقلی‌های کشور/طرح جامع حمل‌ونقل به ایستگاه پایانی رسید+ فیلم
پیش‌بینی بارش‌های گسترده در کشور؛ برخی حوضه‌ها و استان‌ها در انتظار ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی
با چالش‌های ناترازی در حوزه برق آبی در تابستان آینده مواجه خواهیم بود؟ + فیلم
بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی تا ۱۰ آذرماه آغاز شده است
بهترین سایت‌های خرید فالوور اینستاگرام؛ معرفی معتبرترین سایت‌ها
چگونه امتحانات نهایی و میان‌ترم را بیست شویم؟
استعلام بیمه شخص ثالث با بیمه بازار: در چند ثانیه وضعیت‌ا‌ت رو چک کن