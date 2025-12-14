باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین میگوید که مسکو در روند برقراری صلح در اوکراین بر اقدامات آمریکا تمرکز دارد، نه اروپا.
او توضیح داد: «اروپاییها بازی خودشان را میکنند. هنوز به نظر میرسد که میخواهند جنگ ادامه یابد، اما در اینجا ما طبیعتاً بیشتر به سمت همتایان خود در واشنگتن گرایش داریم.»
پسکوف موضع واشنگتن در مورد این مناقشه را عملگرایانه و واقعبینانه خواند و به لزوم ایجاد سیستمی از ضمانتهای امنیتی که نقض نشود، اشاره کرد.
اظهارات پسکوف در حالی منتشر میشود که به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ ساعتی پیش برای گفتوگو در مورد درگیری در اوکراین وارد برلین آلمان شدند.
این دیدار جدیدترین تلاش دیپلماتیک واشنگتن برای میانجیگری برای حل و فصل دیپلماتیک این درگیری طولانی مدت است.
پیش از این، آکسیوس گزارش داد که دولت دونالد ترامپ آماده است در صورت توافق کییف بر امتیازات سرزمینی به روسیه، تضمینهای امنیتی با الگوی ناتو و تأیید کنگره را به اوکراین ارائه دهد.
این گزارش به نقل از مقامات نامشخص آمریکایی میگوید مذاکرات درباره تضمینهای امنیتی آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به اوکراین «پیشرفت قابل توجهی» داشته است. یک منبع آکسیوس ادعا کرد که واشنگتن به دنبال تضمینی است «که یک چک سفیدامضا نباشد، اما به اندازه کافی قوی باشد» و افزود: «ما آمادهایم آن را برای رأی به کنگره بفرستیم.»
منبع: اسپوتنیک