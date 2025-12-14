مدیرعامل بورس تهران گفت: امیدواریم هفته آینده یک عرضه اولیه بزرگ در بازار انجام دهیم که اطلاع‌رسانی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  محمود گودرزی مدیرعامل بورس تهران، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: عرضه‌های اولیه امروز، نماد غدیر با ارزش بازار ۲۱ هزار میلیارد تومان عرضه شده است. این وضعیت به ناشرینی که پذیرش شده‌اند بستگی دارد.

او افزود: به تناوب، ما و فرابورس متناسب با آماده‌سازی شرکت‌ها و برای عرضه‌ها برنامه‌ریزی خواهیم کرد؛ امیدواریم هفته آینده یک عرضه اولیه بزرگ در بازار انجام دهیم که اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گودرزی همچنین به انتقادات موجود در خصوص ارزش‌گذاری عرضه‌های اولیه اشاره کرد و گفت: من آماده‌ام که نظرات و انتقادات در این رابطه را بشنوم.

او در پایان خاطرنشان کرد: به جزء یک مورد که سال گذشته خودمان نیز اعتقاد داشتیم که ارزش‌گذاری ایراد داشت، تمام عرضه‌های اولیه‌ای که در بورس تهران انجام شده، تقریباً بسیار موفق بودند.

گفتنی است، بورس تهران امروز میزبان پنجمین عرضه اولیه با نماد غدیر بود؛ در این عرضه اولیه، مجموعاً بیش از ۱ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۲۳۲ کد معاملاتی به منظور خرید، اقدام به ثبت سفارش کردند. در نهایت برای ۱ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۶۷۹ کد معاملاتی، مقدار حداکثری ۴۲۷۶ سهم تخصیص داده شد.

تمام عرضه‌های اولیه‌ای که در بورس تهران انجام شده موفق بودند/ عرضه اولیه بزرگ در بورس در هفته آینده+ فیلم
