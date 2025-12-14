خلیل الحیه، مذاکره‌کننده ارشد حماس، شهادت فرمانده برجسته فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در شهر غزه را نقض جدی توافق آتش‌بس خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خلیل الحیه، مذاکره‌کننده ارشد حماس می‌گوید که ترور «رائد سعد» یکی از فرماندهان برجسته این جنبش توسط رژیم صهیونیستی، اعتبار توافق آتش‌بس را تهدید می‌کند.

الحیه در یک سخنرانی تلویزیونی، شهادت سعد را که برجسته‌ترین ترور یک چهره ارشد حماس از زمان آتش‌بس است، تأیید کرد و گفت: «نقض مداوم توافق آتش‌بس از سوی اسرائیل و ترور‌های اخیر که سعد و دیگران را هدف قرار داد، اعتبار این توافق را تهدید می‌کند.»

این مقام حماس افزود: «ما از میانجی‌ها، و به‌ویژه دولت آمریکا می‌خواهیم که برای ملزم کردن اسرائیل به آتش‌بس و پایبندی به آن تلاش کنند.»

رژیم صهیونیستی روز گذشته در یک حمله پهپادی، وسیله نقلیه‌ای در غرب شهر غزه را هدف قرار داد. طی این حمله «رائد سعد» فرمانده ارشد حماس به شهادت رسید. او رئیس مرکز تولید سلاح در گردان‌های القسام بود و از پایه‌گذاران شاخه نظامی حماس به شمار می‌آمد.

شاخه نظامی حماس امروز اعلام کرد که جایگزینی برای سعد انتخاب کرده و اینکه ترور او مانع از دنبال کردن «مسیر جهاد» نخواهد شد.

امروز هزاران نفر از مردم غزه در مراسم تشییع پیکر رائد سعد و سه تن از همکارانش در مرکز شهر غزه تجمع کردند. عزاداران شعار می‌دادند: «شهدا نزد خدا عزیز هستند» و پیکر‌ها را در تابوت‌هایی که با پرچم‌های سبز حماس پوشیده شده بودند، حمل می‌کردند. 

حمله روز گذشته که یکی از مهم‌ترین نقض‌های آتش‌بس از زمان اجرایی شدن آن در ۱۸ مهر است، در حالی اتفاق افتاده که دولت آمریکا ادعا می‌کند قصد دارد مرحله دوم آتش‌بس را در غزه آغاز کند. گفته شده «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی قصد دارد برای گفت‌و‌گو با دونالد ترامپ در این خصوص، اوایل دی ماه به فلوریدا سفر کند.

منبع: رویترز

ادعای تل‌آویو درباره شهادت فرمانده حماس در حمله پهپادی به غزه
سازمان بهداشت جهانی:
باران‌های شدید جان دستکم ۱۰ نفر را در غزه طی ۲۴ ساعت گرفته است
وال استریت ژورنال:
آمریکا در جست‌وجوی نیروی چندملیتی برای غزه؛ هنوز متحدان قاطعانه تعهد نداده‌اند
صد‌ها نفر در استکهلم در اعتراض به نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در غزه تجمع کردند
پهپاد «حدید-۱۱۰» با پیشران‌جت؛ وسوسه روسیه برای تقویت نبرد پهپادی
تیراندازی خونین در ساحل سیدنی همزمان با جشن یهودیان؛ ۱۶ نفر کشته شدند
آنچه آمریکا برای لبنان می‌خواهد؟
جزئیات حمله به گشتی سوری-آمریکایی در جریان دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه
نیرو‌های آمریکایی در ژاپن برای جنگ هسته‌ای احتمالی در طول جنگ سرد آماده شده بودند
قطعنامه سازمان ملل؛ فشار جدید بر اسرائیل یا تکرار شکست‌های گذشته؟
دزدی دریایی ترامپ: دستور کشتار بازماندگان برای غارت طلای ونزوئلا
آمریکا شرط خود برای تضمین‌های امنیتی اوکراین را مشخص کرد
چین: واشنگتن باید شرایط خلع سلاح هسته‌ای را فراهم کند
شمار قربانیان طوفان در سریلانکا به ۶۴۳ نفر رسید
حماس: ترور رائد سعد اعتبار آتش‌بس را تهدید می‌کند
زلنسکی برای رایزنی با سران اروپایی وارد برلین شد
روبیو حمله امروز در سیدنی را محکوم کرد
فایننشال تایمز: زلنسکی آماده دست کشیدن از رویای پیوستن به ناتو است
پسکوف: روسیه در پرونده اوکراین کاری به اروپا ندارد
آمریکا در جست‌وجوی نیروی چندملیتی برای غزه؛ هنوز متحدان قاطعانه تعهد نداده‌اند
ویتکاف و کوشنر برای دور دیگری از مذاکرات اوکراین وارد برلین شدند
نخست‌وزیر جدید چک: جمهوری چک تضمین‌کننده مالی اوکراین نخواهد بود
کرملین اظهارات دبیرکل ناتو در مورد جنگ با روسیه را غیرمسئولانه خواند
روس‌ها مدعی آزادی یک روستای دیگر در شرق اوکراین شدند
حماس نسبت به تلاش‌ها برای آواره کردن فلسطینی‌ها مطابق با برنامه‌های اسرائیل هشدار داد
تیراندازی خونین در ساحل سیدنی همزمان با جشن یهودیان؛ ۱۶ نفر کشته شدند
باران‌های شدید جان دستکم ۱۰ نفر را در غزه طی ۲۴ ساعت گرفته است
اوکراین مدعی حمله پهپادی به پالایشگاه‌های روسیه شد
واکنش اردن به تصویب ۱۹ شهرک صهیونیستی جدید در کرانه باختری
یک گروه سازمان ملل خواستار آزادی نفتکش توقیف شده توسط آمریکا در کارائیب شد
آنچه آمریکا برای لبنان می‌خواهد؟
وزیر خارجه تایلند: تلاش میانجیگری ترامپ با واقعیت‌ها سازگار نیست
شمار قربانیان طوفان در سریلانکا به ۶۴۳ نفر رسید
پهپاد «حدید-۱۱۰» با پیشران‌جت؛ وسوسه روسیه برای تقویت نبرد پهپادی
نیرو‌های آمریکایی در ژاپن برای جنگ هسته‌ای احتمالی در طول جنگ سرد آماده شده بودند
روسیه پرواز‌ها را در دو فرودگاه مسکو محدود می‌کند
چین: واشنگتن باید شرایط خلع سلاح هسته‌ای را فراهم کند
جزئیات حمله به گشتی سوری-آمریکایی در جریان دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه
آمریکا شرط خود برای تضمین‌های امنیتی اوکراین را مشخص کرد
پنج نفر در آلمان به جرم برنامه‌ریزی حمله تروریستی دستگیر شدند
۲ کشته و ۹ زخمی در پی تیراندازی در دانشگاه براون آمریکا
قطعنامه سازمان ملل؛ فشار جدید بر اسرائیل یا تکرار شکست‌های گذشته؟
دزدی دریایی ترامپ: دستور کشتار بازماندگان برای غارت طلای ونزوئلا
ترامپ: به حمله داعش به نیرو‌های آمریکایی در سوریه پاسخ می‌دهیم