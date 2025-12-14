باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خلیل الحیه، مذاکره‌کننده ارشد حماس می‌گوید که ترور «رائد سعد» یکی از فرماندهان برجسته این جنبش توسط رژیم صهیونیستی، اعتبار توافق آتش‌بس را تهدید می‌کند.

الحیه در یک سخنرانی تلویزیونی، شهادت سعد را که برجسته‌ترین ترور یک چهره ارشد حماس از زمان آتش‌بس است، تأیید کرد و گفت: «نقض مداوم توافق آتش‌بس از سوی اسرائیل و ترور‌های اخیر که سعد و دیگران را هدف قرار داد، اعتبار این توافق را تهدید می‌کند.»

این مقام حماس افزود: «ما از میانجی‌ها، و به‌ویژه دولت آمریکا می‌خواهیم که برای ملزم کردن اسرائیل به آتش‌بس و پایبندی به آن تلاش کنند.»

رژیم صهیونیستی روز گذشته در یک حمله پهپادی، وسیله نقلیه‌ای در غرب شهر غزه را هدف قرار داد. طی این حمله «رائد سعد» فرمانده ارشد حماس به شهادت رسید. او رئیس مرکز تولید سلاح در گردان‌های القسام بود و از پایه‌گذاران شاخه نظامی حماس به شمار می‌آمد.

شاخه نظامی حماس امروز اعلام کرد که جایگزینی برای سعد انتخاب کرده و اینکه ترور او مانع از دنبال کردن «مسیر جهاد» نخواهد شد.

امروز هزاران نفر از مردم غزه در مراسم تشییع پیکر رائد سعد و سه تن از همکارانش در مرکز شهر غزه تجمع کردند. عزاداران شعار می‌دادند: «شهدا نزد خدا عزیز هستند» و پیکر‌ها را در تابوت‌هایی که با پرچم‌های سبز حماس پوشیده شده بودند، حمل می‌کردند.

حمله روز گذشته که یکی از مهم‌ترین نقض‌های آتش‌بس از زمان اجرایی شدن آن در ۱۸ مهر است، در حالی اتفاق افتاده که دولت آمریکا ادعا می‌کند قصد دارد مرحله دوم آتش‌بس را در غزه آغاز کند. گفته شده «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی قصد دارد برای گفت‌و‌گو با دونالد ترامپ در این خصوص، اوایل دی ماه به فلوریدا سفر کند.

منبع: رویترز