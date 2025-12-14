باشگاه خبرنگاران جوان - پیشفروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ دی و مسیرهای برگشت تا اول بهمن)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز سه شنبه (۲۵ آذرماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
پیشفروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز سه شنبه (۲۵ آذر)، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
لازم به ذکر است، از ساعت ۱۴ روز سه شنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.
منبع: راه آهن جمهوری اسلامی ایران