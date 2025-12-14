مدیر کل امور مالیاتی فارس از تخصیص عوارض مالیاتی به منظور تقویت مدیریت شهری و روستایی و عشایر همچنین بخش سلامت استان در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حمیدرضا منتظری با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کمک به توسعه زیرساخت‌ها، در هشت ماهه ابتدایی سال جاری، مجموعاً ۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان (۵.۲۲ همت) عوارض ارزش افزوده و سایر عوارض قانونی به حساب نهاد‌های ذی‌ربط در استان فارس واریز شده است.

او افزود: این رقم بی‌سابقه که بیانگر توجه به توسعه متوازن استانی است، میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و اداره کل امور عشایر استان فارس توزیع گردیده و به طور قطع نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی خواهد داشت.

منتظری با اشاره به سهم کلان‌شهر شیراز از این تخصیص، تصریح کرد: از کل این مبلغ، ۱ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان (۱.۵۵ همت) مستقیماً به حساب شهرداری شیراز واریز شده تا صرف پروژه‌های شهری و خدمات‌رسانی به شهروندان این کلان‌شهر شود.

مدیر کل امور مالیاتی فارس در پایان به بخش دیگری از تخصیص‌های مهم اشاره کرد و گفت: علاوه بر این تخصیص‌ها، مبلغ ۱ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان (۱.۳۸ همت) نیز به صورت مجزا و کاملاً هدفمند، برای تقویت و توسعه بخش سلامت و بهداشت و درمان استان فارس تخصیص و واریز شده.

برچسب ها: عوارض ، مدیریت شهری ، سلامت ، استان فارس ، امور مالیاتی فارس
خبرهای مرتبط
اراک/
عوارض مصربیش ازحد ویتامین ها
قائم مقام معاونت نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی:
نیازمند یک قانون همه‌جانبه برای عوارض مواد زیان‌آور هستیم
۴۱ هزار مؤدی مالیاتی جدید در فارس شناسایی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عشایر فارس در وضعیت اضطراری/ خطر سیلاب و کولاک جدی است
هشدار سطح قرمز برای استان فارس صادر شد
معماری اصیل گذشته باید در مسیر توسعه حفظ و احیا شود/انتصاب ۱۷۷ مدیر زن در فارس
مشارکت شهرداری شیراز در احداث آزادراه شیراز ـ بوشهر
آخرین اخبار
هشدار سطح قرمز برای استان فارس صادر شد
مشارکت شهرداری شیراز در احداث آزادراه شیراز ـ بوشهر
عشایر فارس در وضعیت اضطراری/ خطر سیلاب و کولاک جدی است
معماری اصیل گذشته باید در مسیر توسعه حفظ و احیا شود/انتصاب ۱۷۷ مدیر زن در فارس
حضور زنان در مهندسی زبان ساختن آینده ایران است
پروژه‌های قطار شهری، یکی از تکه‌های مهم پازل توسعه گردشگری فارس است
بانوان متخصص سرمایه‌های بزرگ کشور هستند
تامین ۳۰ میلیون دلار برای پروژه‌های عمرانی/ مترو شیراز نماد خودکفایی و بی‌اثر کردن تحریم‌هاست
اقتصاد مقاومتی راهبرد ملی برای رشد اقتصادی و اشتغال جوانان است