مدیر کل امور مالیاتی فارس از تخصیص عوارض مالیاتی به منظور تقویت مدیریت شهری و روستایی و عشایر همچنین بخش سلامت استان در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حمیدرضا منتظری با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کمک به توسعه زیرساخت‌ها، در هشت ماهه ابتدایی سال جاری، مجموعاً ۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان (۵.۲۲ همت) عوارض ارزش افزوده و سایر عوارض قانونی به حساب نهاد‌های ذی‌ربط در استان فارس واریز شده است.

او افزود: این رقم بی‌سابقه که بیانگر توجه به توسعه متوازن استانی است، میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و اداره کل امور عشایر استان فارس توزیع گردیده و به طور قطع نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی خواهد داشت.

منتظری با اشاره به سهم کلان‌شهر شیراز از این تخصیص، تصریح کرد: از کل این مبلغ، ۱ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان (۱.۵۵ همت) مستقیماً به حساب شهرداری شیراز واریز شده تا صرف پروژه‌های شهری و خدمات‌رسانی به شهروندان این کلان‌شهر شود.

مدیر کل امور مالیاتی فارس در پایان به بخش دیگری از تخصیص‌های مهم اشاره کرد و گفت: علاوه بر این تخصیص‌ها، مبلغ ۱ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان (۱.۳۸ همت) نیز به صورت مجزا و کاملاً هدفمند، برای تقویت و توسعه بخش سلامت و بهداشت و درمان استان فارس تخصیص و واریز شده.