نخست وزیر رژیم صهیونیستی دولت استرالیا را در حادثه تیراندازی امروز سیدنی در جشن یهودیان مقصر دانست.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به حمله امروز در سیدنی که در یکی از جشنهای یهودیان اتفاق افتاد، گفت که تابستان امسال به همتای استرالیایی خود هشدار داده بود که حمایت از تشکیل کشور فلسطین، در نهایت یهودستیزی را در این کشور تشدید خواهد کرد.
نتانیاهو میگوید که در ماه اوت نامهای با این محتوا به «آنتونی آلبانیزی» نخست وزیر استرالیا ارسال کرده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین گفت که دولت آلبانیزی «هیچ کاری برای جلوگیری از گسترش یهودستیزی در استرالیا انجام نمیدهد».
طبق گزارش رسانههای استرالیایی، در پی تیراندازی ظهر امروز در ساحل بوندی سیدنی همزمان با جشن حنوکای یهودیان، ۱۲ نفر کشته شدند. ۲۹ نفر هم با شرایط مختلف به بیمارستانهای منطقه منتقل شدهاند، اما مقامات جراحات اکثر آنان را وخیم توصیف کردند.
آنتونی آلبانیزی این تیراندازی را یک حمله هدفمند به جامعه یهودیان در اولین روز عید حنوکا توصیف کرد.
تیراندازی امروز جدیترین مورد از سلسله حملاتی از این دست به کنیسهها، ساختمانها و خودروها در استرالیا از زمان آغاز جنگ غزه و بمباران بیوقفه این باریکه به شمار میرود.
