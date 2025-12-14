نخست وزیر رژیم صهیونیستی دولت استرالیا را در حادثه تیراندازی امروز سیدنی در جشن یهودیان مقصر دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به حمله امروز در سیدنی که در یکی از جشن‌های یهودیان اتفاق افتاد، گفت که تابستان امسال به همتای استرالیایی خود هشدار داده بود که حمایت از تشکیل کشور فلسطین، در نهایت یهودستیزی را در این کشور تشدید خواهد کرد.

نتانیاهو می‌گوید که در ماه اوت نامه‌ای با این محتوا به «آنتونی آلبانیزی» نخست وزیر استرالیا ارسال کرده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین گفت که دولت آلبانیزی «هیچ کاری برای جلوگیری از گسترش یهودستیزی در استرالیا انجام نمی‌دهد». 

طبق گزارش رسانه‌های استرالیایی، در پی تیراندازی ظهر امروز در ساحل بوندی سیدنی همزمان با جشن حنوکای یهودیان، ۱۲ نفر کشته شدند. ۲۹ نفر هم با شرایط مختلف به بیمارستان‌های منطقه منتقل شده‌اند، اما مقامات جراحات اکثر آنان را وخیم توصیف کردند. 

آنتونی آلبانیزی این تیراندازی را یک حمله هدفمند به جامعه یهودیان در اولین روز عید حنوکا توصیف کرد.

تیراندازی امروز جدی‌ترین مورد از سلسله حملاتی از این دست به کنیسه‌ها، ساختمان‌ها و خودرو‌ها در استرالیا از زمان آغاز جنگ غزه و بمباران بی‌وقفه این باریکه به شمار می‌رود.

منبع: رویترز

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، یهودیان ، سیدنی
خبرهای مرتبط
روبیو حمله امروز در سیدنی را محکوم کرد
تیراندازی خونین در ساحل سیدنی همزمان با جشن یهودیان؛ ۱۶ نفر کشته شدند
حماس نسبت به تلاش‌ها برای آواره کردن فلسطینی‌ها مطابق با برنامه‌های اسرائیل هشدار داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پهپاد «حدید-۱۱۰» با پیشران‌جت؛ وسوسه روسیه برای تقویت نبرد پهپادی
تیراندازی خونین در ساحل سیدنی همزمان با جشن یهودیان؛ ۱۶ نفر کشته شدند
آنچه آمریکا برای لبنان می‌خواهد؟
جزئیات حمله به گشتی سوری-آمریکایی در جریان دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه
نیرو‌های آمریکایی در ژاپن برای جنگ هسته‌ای احتمالی در طول جنگ سرد آماده شده بودند
چین: واشنگتن باید شرایط خلع سلاح هسته‌ای را فراهم کند
شمار قربانیان طوفان در سریلانکا به ۶۴۳ نفر رسید
وزیر خارجه تایلند: تلاش میانجیگری ترامپ با واقعیت‌ها سازگار نیست
روسیه پرواز‌ها را در دو فرودگاه مسکو محدود می‌کند
یک گروه سازمان ملل خواستار آزادی نفتکش توقیف شده توسط آمریکا در کارائیب شد
آخرین اخبار
نتانیاهو: هشدار داده بودیم که حمایت از تشکیل کشور فلسطین، باعث افزایش یهودستیزی می‌شود!
حماس: ترور رائد سعد اعتبار آتش‌بس را تهدید می‌کند
زلنسکی برای رایزنی با سران اروپایی وارد برلین شد
روبیو حمله امروز در سیدنی را محکوم کرد
فایننشال تایمز: زلنسکی آماده دست کشیدن از رویای پیوستن به ناتو است
پسکوف: روسیه در پرونده اوکراین کاری به اروپا ندارد
آمریکا در جست‌وجوی نیروی چندملیتی برای غزه؛ هنوز متحدان قاطعانه تعهد نداده‌اند
ویتکاف و کوشنر برای دور دیگری از مذاکرات اوکراین وارد برلین شدند
نخست‌وزیر جدید چک: جمهوری چک تضمین‌کننده مالی اوکراین نخواهد بود
کرملین اظهارات دبیرکل ناتو در مورد جنگ با روسیه را غیرمسئولانه خواند
روس‌ها مدعی آزادی یک روستای دیگر در شرق اوکراین شدند
حماس نسبت به تلاش‌ها برای آواره کردن فلسطینی‌ها مطابق با برنامه‌های اسرائیل هشدار داد
تیراندازی خونین در ساحل سیدنی همزمان با جشن یهودیان؛ ۱۶ نفر کشته شدند
باران‌های شدید جان دستکم ۱۰ نفر را در غزه طی ۲۴ ساعت گرفته است
اوکراین مدعی حمله پهپادی به پالایشگاه‌های روسیه شد
واکنش اردن به تصویب ۱۹ شهرک صهیونیستی جدید در کرانه باختری
یک گروه سازمان ملل خواستار آزادی نفتکش توقیف شده توسط آمریکا در کارائیب شد
آنچه آمریکا برای لبنان می‌خواهد؟
وزیر خارجه تایلند: تلاش میانجیگری ترامپ با واقعیت‌ها سازگار نیست
شمار قربانیان طوفان در سریلانکا به ۶۴۳ نفر رسید
پهپاد «حدید-۱۱۰» با پیشران‌جت؛ وسوسه روسیه برای تقویت نبرد پهپادی
نیرو‌های آمریکایی در ژاپن برای جنگ هسته‌ای احتمالی در طول جنگ سرد آماده شده بودند
روسیه پرواز‌ها را در دو فرودگاه مسکو محدود می‌کند
چین: واشنگتن باید شرایط خلع سلاح هسته‌ای را فراهم کند
جزئیات حمله به گشتی سوری-آمریکایی در جریان دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه
آمریکا شرط خود برای تضمین‌های امنیتی اوکراین را مشخص کرد
پنج نفر در آلمان به جرم برنامه‌ریزی حمله تروریستی دستگیر شدند
۲ کشته و ۹ زخمی در پی تیراندازی در دانشگاه براون آمریکا
قطعنامه سازمان ملل؛ فشار جدید بر اسرائیل یا تکرار شکست‌های گذشته؟
دزدی دریایی ترامپ: دستور کشتار بازماندگان برای غارت طلای ونزوئلا