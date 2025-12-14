باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات شمال استان خراسان شمالی، مناطقی از خراسان رضوی و خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و جنوب شرق فارس بارش ادامه خواهد داشت. همچنین در برخی نقاط کردستان بارش پراکنده برف و باران دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد:فردا (دوشنبه) با ورود سامانه بارشی دیگری از جنوب کشور برای استان های بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، جنوب اصفهان، شرق خوزستان، هرمزگان، کرمان، یزد و مناطقی از خراسان رضوی، خراسان جنوبی و جنوب سیستان و بلوچستان بارش پیش بینی می شود. همچنین روز دوشنبه در استان گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده ادامه خواهد داشت.
او بیان کرد: روزهای سه شنبه و چهارشنبه علاوه بر مناطق فوق، در شمال غرب کشور، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه های جنوبی البرز، مرکز، شرق و شمال شرق کشور نیز بارش ادامه دارد.
وی افزود: روز پنجشنبه سامانه بارشی در جنوب و مرکز کشور فعال خواهد بود. همچنین برای شمال شرق کشور و سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش بینی میشود. بارش در مناطق جنوبی بهصورت رگبار و رعد وبرق و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بهصورت برف است و احتمال بارش تگرگ دور از انتظار نیست.
نشست اضطراری وزیر راه در پی هشدار قرمز بارشهای سنگین در چهار استان
در پی صدور هشدار قرمز بارشهای سنگین از سوی سازمان هواشناسی برای استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان، وزیر راه و شهرسازی با برگزاری جلسه اضطراری و تماسهای جداگانه با مسئولان ملی و استانی، بر فعالسازی کامل مدیریت بحران و اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.
پس از اعلام شرایط قرمز هشداری برای بارش شدید باران از روز سهشنبه تا جمعه، وزیر راه و شهرسازی جلسهای اضطراری با حضور پلیس راهور، اورژانس، جمعیت هلال احمر، سازمان راهداری، معاونت حملونقل، مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواشناسی در شامگاه روز یکشنبه در ساختمان شهید دادمان این وزارتخانه برگزار کرد.
در این جلسه، شدت بارشها بهصورت دقیق بررسی و مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارات احتمالی مورد تأکید قرار گرفت و نمایندگان دستگاههای امدادی دیدگاهها و پیشنهادهای خود را ارائه کردند.
پس از پایان جلسه، وزیر راه و شهرسازی طی تماس تلفنی با رئیس ستاد مدیریت بحران کشور، توضیحات و هشدارهای لازم درباره وضعیت جوی چهار استان فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان را ارائه و بر فعالسازی جلسات مدیریت بحران در این استانها تأکید کرد.
همچنین در تماسهای جداگانه با استانداران این استان ها، برگزاری فوری جلسات بحران، اطلاعرسانی گسترده در سطح استان و همکاری و همافزایی با نیروهای امدادی از جمله هلال احمر، پلیس راه و سازمان راهداری مورد تأکید قرار گرفت.
بنابر این گزارش مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی اعلام کرده است: به دلیل فعالیت سنگین سامانه بارشی، وضعیت جوی این چهار استان تا پایان روز جمعه در سطح هشدار قرمز قرار دارد.
توصیههای اعلام شده شامل، عدم تردد و توقف در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، بازگشایی آبروها و دهانه پلها، آمادگی شهرداریها، راهداریها و سازمانهای امدادی، اجتناب از سفرهای برونشهری و فعالیتهای کوهنوردی، آمادگی مراکز درمانی و هلال احمر، مدیریت زمینهای کشاورزی و خودداری دامداران و عشایر از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها است.
او گفت: طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر متلاطم و مواج خواهد بود.