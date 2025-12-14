حماس اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حمله روز گذشته به غزه که سبب به شهادت رسیدن یک فرمانده برجسته این جنبش شد، از خط قرمز مهمی عبور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک روز پس از شهادت «رائد سعد» فرمانده برجسته فلسطینی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی، گردانهای عزالدین القسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که حق پاسخ به این اقدام را برای خود محفوظ میدارد.
در بیانیهای که رسانههای عربی به نقل از گردانهای القسام منتشر کردند، آمده است که حمله رژیم صهیونیستی «از تمام خطوط قرمز عبور کرد» و «نشان دهنده بیتوجهی کامل» به طرح آتشبس غزه است.
شاخه نظامی حماس از میانجیگران آتشبس خواست که رژیم صهیونیستی را نسبت به اقدامات خود پاسخگو نگه دارد.
در این بیانیه آمده است: «حق ما برای پاسخ به تجاوز اشغالگران تضمین شده است و ما میتوانیم به هر وسیلهای از خود دفاع کنیم.»
در بیانیه جداگانهای که رسانههای عربی منتشر کردند، حماس نام سه نفر از عوامل خود را که در کنار سعد در حمله هوایی روز گذشته به شهادت رسیده بودند، اعلام کرد. طبق این بیانیه، شهدا ریاض اللبان، عبدالحی زقوت و یحیی الکیالی نام دارند. رسانههای فلسطینی گزارش دادند که در مجموع پنج نفر در این حمله هوایی به شهادت رسیدهاند.
رژیم صهیونیستی روز گذشته در یک حمله پهپادی، وسیله نقلیهای در غرب شهر غزه را هدف قرار داد. طی این حمله «رائد سعد» که رئیس مرکز تولید سلاح در گردانهای القسام بود به شهادت رسید.
امروز هزاران نفر از مردم غزه در مراسم تشییع پیکر رائد سعد مرکز شهر غزه تجمع کردند. عزاداران شعار میدادند: «شهدا نزد خدا عزیز هستند» و پیکرها را در تابوتهایی که با پرچمهای سبز حماس پوشیده شده بودند، حمل میکردند.
پیش از این، خلیل الحیه، مذاکرهکننده ارشد حماس اعلام کرد که ترور سعد توسط رژیم صهیونیستی، اعتبار توافق آتشبس را تهدید میکند.
منبع: رویترز