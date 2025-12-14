حماس اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حمله روز گذشته به غزه که سبب به شهادت رسیدن یک فرمانده برجسته این جنبش شد، از خط قرمز مهمی عبور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک روز پس از شهادت «رائد سعد» فرمانده برجسته فلسطینی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی، گردان‌های عزالدین القسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که حق پاسخ به این اقدام را برای خود محفوظ می‌دارد.

در بیانیه‌ای که رسانه‌های عربی به نقل از گردان‌های القسام منتشر کردند، آمده است که حمله رژیم صهیونیستی «از تمام خطوط قرمز عبور کرد» و «نشان دهنده بی‌توجهی کامل» به طرح آتش‌بس غزه است. 

شاخه نظامی حماس از میانجیگران آتش‌بس خواست که رژیم صهیونیستی را نسبت به اقدامات خود پاسخگو نگه دارد.

در این بیانیه آمده است: «حق ما برای پاسخ به تجاوز اشغالگران تضمین شده است و ما می‌توانیم به هر وسیله‌ای از خود دفاع کنیم.»

در بیانیه جداگانه‌ای که رسانه‌های عربی منتشر کردند، حماس نام سه نفر از عوامل خود را که در کنار سعد در حمله هوایی روز گذشته به شهادت رسیده بودند، اعلام کرد. طبق این بیانیه، شهدا ریاض اللبان، عبدالحی زقوت و یحیی الکیالی نام دارند.  رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که در مجموع پنج نفر در این حمله هوایی به شهادت رسیده‌اند.

رژیم صهیونیستی روز گذشته در یک حمله پهپادی، وسیله نقلیه‌ای در غرب شهر غزه را هدف قرار داد. طی این حمله «رائد سعد» که رئیس مرکز تولید سلاح در گردان‌های القسام بود به شهادت رسید.

امروز هزاران نفر از مردم غزه در مراسم تشییع پیکر رائد سعد مرکز شهر غزه تجمع کردند. عزاداران شعار می‌دادند: «شهدا نزد خدا عزیز هستند» و پیکر‌ها را در تابوت‌هایی که با پرچم‌های سبز حماس پوشیده شده بودند، حمل می‌کردند. 

پیش از این، خلیل الحیه، مذاکره‌کننده ارشد حماس اعلام کرد که ترور سعد توسط رژیم صهیونیستی، اعتبار توافق آتش‌بس را تهدید می‌کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: حماس ، القسام ، نوار غزه
خبرهای مرتبط
وال استریت ژورنال:
آمریکا در جست‌وجوی نیروی چندملیتی برای غزه؛ هنوز متحدان قاطعانه تعهد نداده‌اند
نتانیاهو: هشدار داده بودیم که حمایت از تشکیل کشور فلسطین، باعث افزایش یهودستیزی می‌شود!
حماس: ترور رائد سعد اعتبار آتش‌بس را تهدید می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پهپاد «حدید-۱۱۰» با پیشران‌جت؛ وسوسه روسیه برای تقویت نبرد پهپادی
تیراندازی خونین در ساحل سیدنی همزمان با جشن یهودیان؛ ۱۶ نفر کشته شدند
آنچه آمریکا برای لبنان می‌خواهد؟
شمار قربانیان طوفان در سریلانکا به ۶۴۳ نفر رسید
وزیر خارجه تایلند: تلاش میانجیگری ترامپ با واقعیت‌ها سازگار نیست
فایننشال تایمز: زلنسکی آماده دست کشیدن از رویای پیوستن به ناتو است
واکنش اردن به تصویب ۱۹ شهرک صهیونیستی جدید در کرانه باختری
روس‌ها مدعی آزادی یک روستای دیگر در شرق اوکراین شدند
یک گروه سازمان ملل خواستار آزادی نفتکش توقیف شده توسط آمریکا در کارائیب شد
اوکراین مدعی حمله پهپادی به پالایشگاه‌های روسیه شد
آخرین اخبار
سرنگونی صد‌ها پهپاد اوکراینی طی شبانه روز گذشته
دستگیری ۵ نفر در سوریه به ظن ارتباط با حمله به نظامیان آمریکایی 
حماس:اسرائیل با ترور رائد سعد از تمامی خطوط قرمز عبور کرد
نتانیاهو: هشدار داده بودیم که حمایت از تشکیل کشور فلسطین، باعث افزایش یهودستیزی می‌شود!
حماس: ترور رائد سعد اعتبار آتش‌بس را تهدید می‌کند
زلنسکی برای رایزنی با سران اروپایی وارد برلین شد
روبیو حمله امروز در سیدنی را محکوم کرد
فایننشال تایمز: زلنسکی آماده دست کشیدن از رویای پیوستن به ناتو است
پسکوف: روسیه در پرونده اوکراین کاری به اروپا ندارد
آمریکا در جست‌وجوی نیروی چندملیتی برای غزه؛ هنوز متحدان قاطعانه تعهد نداده‌اند
ویتکاف و کوشنر برای دور دیگری از مذاکرات اوکراین وارد برلین شدند
نخست‌وزیر جدید چک: جمهوری چک تضمین‌کننده مالی اوکراین نخواهد بود
کرملین اظهارات دبیرکل ناتو در مورد جنگ با روسیه را غیرمسئولانه خواند
روس‌ها مدعی آزادی یک روستای دیگر در شرق اوکراین شدند
حماس نسبت به تلاش‌ها برای آواره کردن فلسطینی‌ها مطابق با برنامه‌های اسرائیل هشدار داد
تیراندازی خونین در ساحل سیدنی همزمان با جشن یهودیان؛ ۱۶ نفر کشته شدند
باران‌های شدید جان دستکم ۱۰ نفر را در غزه طی ۲۴ ساعت گرفته است
اوکراین مدعی حمله پهپادی به پالایشگاه‌های روسیه شد
واکنش اردن به تصویب ۱۹ شهرک صهیونیستی جدید در کرانه باختری
یک گروه سازمان ملل خواستار آزادی نفتکش توقیف شده توسط آمریکا در کارائیب شد
آنچه آمریکا برای لبنان می‌خواهد؟
وزیر خارجه تایلند: تلاش میانجیگری ترامپ با واقعیت‌ها سازگار نیست
شمار قربانیان طوفان در سریلانکا به ۶۴۳ نفر رسید
پهپاد «حدید-۱۱۰» با پیشران‌جت؛ وسوسه روسیه برای تقویت نبرد پهپادی
نیرو‌های آمریکایی در ژاپن برای جنگ هسته‌ای احتمالی در طول جنگ سرد آماده شده بودند
روسیه پرواز‌ها را در دو فرودگاه مسکو محدود می‌کند
چین: واشنگتن باید شرایط خلع سلاح هسته‌ای را فراهم کند
جزئیات حمله به گشتی سوری-آمریکایی در جریان دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه
آمریکا شرط خود برای تضمین‌های امنیتی اوکراین را مشخص کرد
پنج نفر در آلمان به جرم برنامه‌ریزی حمله تروریستی دستگیر شدند