پس از حمله روز گذشته به نظامیان آمریکایی و سوری در مرکز سوریه، دمشق پنج مظنون که احتمالا با این حادثه مرتبط هستند را بازداشت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت کشور سوریه اعلام کرد که پنج نفر را به ظن ارتباط با تیراندازی به نیرو‌های آمریکایی و سوری در شهر پالمیرا دستگیر کرده است.

روز گذشته یک فرد مسلح که گفته می‌شود با گروه تروریستی داعش مرتبط بوده، در شهر پالمیرا واقع در مرکز سوریه به نظامیان سوری و آمریکایی آتش گشود. در نتیجه این حمله ۳ آمریکایی کشته شدند.

در ادامه، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که افراد کشته شده شامل دو نظامی و یک مترجم (غیرنظامی) بوده‌اند.

خبرگزاری دولتی سوریه نیز اعلام کرد که دو پرسنل نظامی سوری زخمی شده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به این رخداد واکنش نشان داد و در رسانه‌های اجتماعی نوشت که این «حمله داعش» علیه آمریکا و سوریه بوده و «انتقام بسیار جدی» در پی خواهد داشت.

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، حمله روز گذشته «چالش‌های امنیتی فزاینده و وضعیت متزلزل پیش روی احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه را آشکار کرده است».

داعش هنوز مسئولیت حمله روز شنبه، که اولین قتل آمریکایی‌ها در سوریه از زمان استقرار دولت الشرع بوده را بر عهده نگرفته است.

دولت موقت سوریه هنوز رسما اعلام نکرده که چه کسی پشت این حادثه بوده و می‌گوید که پیش‌تر به همتایان آمریکایی خود در مورد حملات احتمالی داعش به نیرو‌های آمریکایی هشدار داده بود.

منبع: رویترز