باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دو کارشناس امنیتی آمریکایی گفتند که پیشنهاد اوکراین برای انصراف از پیوستن به اتحاد نظامی ناتو احتمالاً مسیر مذاکرات صلح را به طور قابل توجهی تغییر نخواهد داد.

در جریان مذاکرات با نمایندگان ایالات متحده بر سر توافق احتمالی صلح اوکراین و روسیه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه پیشنهاد داد که از آرمان‌های اوکراین برای عضویت در ناتو صرف نظر کند. زلنسکی گفته بود که تضمین‌های امنیتی از سوی ایالات متحده، اروپا و دیگران به جای پیوستن به ناتو، مصالحه‌ای از سوی اوکراین است.

جاستین لوگان، مدیر مطالعات دفاعی و سیاست خارجی در موسسه کاتو گفت: «این موضوع اصلاً تغییری ایجاد نمی‌کند. این تلاشی برای منطقی به نظر رسیدن است.»

لوگان و اندرو میچتا، استاد مطالعات استراتژیک در دانشگاه فلوریدا گفتند که عضویت اوکراین در ناتو مدت‌هاست که واقع‌بینانه نبوده است. میچتا پذیرش اوکراین در ناتو را در حال حاضر «غیرمهم» خواند.

لوگان گفت، راه‌های دیگری برای کشور‌ها وجود دارد تا امنیت اوکراین را تضمین کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در پاسخ به پیشنهاد زلنسکی ممکن است به همان کار‌هایی که ایالات متحده قبلاً برای حمایت از اوکراین انجام داده است، مانند ارسال سلاح و تحریم روسیه متعهد شود. همه پیشنهاد زلنسکی را رد نکردند.

برت بروئن، مشاور سابق سیاست خارجی در دولت اوباما و رئیس فعلی اتاق مشاوره وضعیت جهانی امتیاز اوکراین را "مهم و اساسی" خواند.

بروئن گفت: "این راهی برای زلنسکی است تا تمایل اوکراین برای امتیازات قابل توجه برای صلح را در زمانی که مسکو در ارائه هرگونه امتیاز قابل توجه کوتاهی کرده است، مقایسه کند. سوال این است که زلنسکی در ازای عقب‌نشینی از یک وعده کاملاً محکم به مردم اوکراین چه چیزی دریافت کرد؟ "

بروئن حدس زد که ترامپ ممکن است قول داده باشد که در آسمان اوکراین گشت‌زنی کند یا به حملات هوایی پاسخ دهد. وی گفت، ایالات متحده همچنین ممکن است در صورت شروع مجدد یک حمله نظامی گسترده توسط روسیه، کمک‌های نظامی خود را افزایش دهد.

او گفت: «اوکراین باید روی وعده‌های ترامپ حساب باز کند، اما آنها به چیزی بیش از یک کلمه نیاز دارند. آنها به عمل نیاز دارند، به عنصری که تضمین کند ترامپ نمی‌تواند به راحتی از این موقعیت‌ها فرار کند.»

منبع: رویترز