بنابر گفته مسئولان، در حال حاضر تصمیمی برای واریز سود سهام عدالت در تاریخ مشخصی اتخاذ نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در روزهای اخیر، خبرهایی در مورد واریز سود سهام عدالت در شب یلدا به گوش رسید که برخی از مسئولان نیز به آن اشاره کردهاند. اما این اخبار تأیید نشده و تنها موجب ایجاد فرصت برای سودجویان میشود.
به تازگی، رئیس اتحادیه سهام عدالت کشور اعلام کرده بود که مرحله اول سود مربوط به عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ در روزهای پایانی آذرماه ۱۴۰۴ و پیش از شب یلدا واریز خواهد شد. این زمانبندی بهگونهای انتخاب شده است که سهامداران بتوانند از این حمایت مالی برای خریدهای یلدایی نظیر میوه، شیرینی و اقلام ضروری استفاده کنند.
او افزود: واریز به صورت کاملاً خودکار انجام میشود و نیازی به اقدام اضافی نیست، مگر در موارد خاص. ارزش سهام سود پرداختی (۱۴۰۲)، برای سبد ۴۹۲ هزار تومان ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومان ۸۸۱ هزار تومان و ۱ میلیون تومان ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است.
سود سهام عدالت شب یلدا واریز میشود؟
خبری که به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و با این حال، ولیاله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تأکید کرد که در حال حاضر تصمیمی برای واریز سود سهام عدالت در تاریخ مشخصی اتخاذ نشده است.
او افزود که پیگیریهای مستمری برای دریافت و تجمیع سود از شرکتها در حال انجام است و به محض دریافت سود، زمان و مبلغ دقیق آن به اطلاع عموم خواهد رسید.
پیگیریهای خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از دیگر بخشها نیز نشان میدهد که بسیاری از شرکتها هنوز سود تقسیمی خود را برای شرکت سپردهگذاری مرکزی واریز نکردهاند.
پرداخت سود سهام عدالت منوط به همکاری شرکتها
پس از تکذیب خبر واریز قطعی سود سهام عدالت در شب یلدا، عسگر توکلی، در نشست شورای اقتصادی مازندران، با رد شایعات واریز سود قبل از یلدا، اعلام کرد که پرداخت سود سال ۱۴۰۳ مشمولان بهطور کامل منوط به پرداخت به موقع شرکتهای سرمایهپذیر و تصمیم نهایی سپردهگذاری مرکزی است.
او همچنین به انتشار اخبار غیررسمی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: هر تصمیمی در این خصوص باید از سوی شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام شود و در آن صورت، اطلاعرسانی رسمی انجام خواهد گرفت.
سهامداران مراقب دام سودجویان باشند
در نهایت، قابل ذکر است که پرداخت سود سهام عدالت به همکاری شرکتها بستگی دارد و سهامداران باید تنها اخبار مربوط به واریز این سود را از مراجع رسمی پیگیری کنند تا در دام سودجویان گرفتار نشوند. همچنین، تأکید میشود که برای دریافت سود سهام عدالت نیازی به مراجعه به سایتها یا کلیک بر روی هیچ لینکی نیست.