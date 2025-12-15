بنابر گفته مسئولان، در حال حاضر تصمیمی برای واریز سود سهام عدالت در تاریخ مشخصی اتخاذ نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در روز‌های اخیر، خبر‌هایی در مورد واریز سود سهام عدالت در شب یلدا به گوش رسید که برخی از مسئولان نیز به آن اشاره کرده‌اند. اما این اخبار تأیید نشده و تنها موجب ایجاد فرصت برای سودجویان می‌شود‌.

به تازگی، رئیس اتحادیه سهام عدالت کشور اعلام کرده بود که مرحله اول سود مربوط به عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ در روز‌های پایانی آذرماه ۱۴۰۴ و پیش از شب یلدا واریز خواهد شد. این زمان‌بندی به‌گونه‌ای انتخاب شده است که سهامداران بتوانند از این حمایت مالی برای خرید‌های یلدایی نظیر میوه، شیرینی و اقلام ضروری استفاده کنند. 

او افزود: واریز به صورت کاملاً خودکار انجام می‌شود و نیازی به اقدام اضافی نیست، مگر در موارد خاص. ارزش سهام سود پرداختی (۱۴۰۲)، برای سبد ۴۹۲ هزار تومان   ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومان   ۸۸۱ هزار تومان و ۱ میلیون تومان   ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است.

سود سهام عدالت  شب یلدا واریز می‌شود؟

خبری که به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و با این حال، ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تأکید کرد که در حال حاضر تصمیمی برای واریز سود سهام عدالت در تاریخ مشخصی اتخاذ نشده است.

 او افزود که پیگیری‌های مستمری برای دریافت و تجمیع سود از شرکت‌ها در حال انجام است و به محض دریافت سود، زمان و مبلغ دقیق آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

پیگیری‌های خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از دیگر بخش‌ها نیز نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌ها هنوز سود تقسیمی خود را برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نکرده‌اند.

پرداخت سود سهام عدالت منوط به همکاری شرکت‌ها 

پس از تکذیب خبر واریز قطعی سود سهام عدالت در شب یلدا، عسگر توکلی، در نشست شورای اقتصادی مازندران، با رد شایعات واریز سود قبل از یلدا، اعلام کرد که پرداخت سود سال ۱۴۰۳ مشمولان به‌طور کامل منوط به پرداخت به موقع شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تصمیم نهایی سپرده‌گذاری مرکزی است.

او همچنین به انتشار اخبار غیررسمی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: هر تصمیمی در این خصوص باید از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام شود و در آن صورت، اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد گرفت.

سهامداران مراقب دام سودجویان باشند

در نهایت، قابل ذکر است که پرداخت سود سهام عدالت به همکاری شرکت‌ها بستگی دارد و سهامداران باید تنها اخبار مربوط به واریز این سود را از مراجع رسمی پیگیری کنند تا در دام سودجویان گرفتار نشوند. همچنین، تأکید می‌شود که برای دریافت سود سهام عدالت نیازی به مراجعه به سایت‌ها یا کلیک بر روی هیچ لینکی نیست.

Iran (Islamic Republic of)
عباس
۱۵:۲۶ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
خوب مردمو سرکار بزارید بخاطر یقرون
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
یا همه یا هیچکس نگیرید حرومه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
منوط به همکاری شرکت‌هاست؟ ؟؟ پس دولت دقیقا مجری کدوم قانون کوفتی هست؟
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
جناب دولت «درس‌خوانده»، شما سود سهام عدالت سال ۴۰۳ رو هنوز بعد از گذشت ۹ ماه پرداخت نکردی. اون واریزی چند وقت پیش در واقع سود «با تاخیر ۱۸ ماه» سال ۴۰۲ بود که با کلی منت به مردم دادین. مال مردم رو مسدود می کنید و با کلی منت و کسری و تاخیر بهشون میدین. ظلم رو‌ متوقف کن جناب درس‌خوانده. آخرتت رو بیستر از این سنگین نکن.
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
به کلاهبرداری از ملت در سهام عدالت پایان بدید، سود سهام عدالت ۴۰۳ هنوز بعد از ۹ ماه از سال واریز نشده. اون واریز قبلی سود تاخیری سال ۴۰۲ بود که با ۱۸ ماه تاخیر به مردم داده شد با هزار منت و کسری... مال ملت رو درست و دقیق به ملت برگردونید، دزدی برای هیچ احد الناسی عاقبت نداشته ای دولت درس‌خوانده
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
دقیقا هر زمان که شوک به بازار وارد می کنند و گرانی به بار می آورند سر خلق الله را با یه چیزی گرم می کنند و این بار با سهام عدالت
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
سهام اون سهامداران عدالت آزاد کنین


برای جلوگیری از اشفتگی بازار توسط باز کردن سهام عدالت صاحبانی ک روش مستقیم انتخاب کردن


طبق سابقه فعالیت سهامداران تو بورس ، سهام عدالت شون ازاد کنین


ما تقریبا ۲۰ ساله این سهام و داریم اول فقط کاغذ بود ک بقیه مردم میخندین ک بعدا ناله کردن برای گرفتن این سهام!!!

خب ما حق داریم وقتشه داد و ستد کنیم این سهام عدالت
نه اینکه ب وارث برسه :(
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پریا
۱۲:۵۹ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
خجالت اوره ملت رو سر کار میزاریدخدابراتون نسازه
۰
۸
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
بی مصرفهای بد د نخور
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
خدا ازتون نگذره . آنقدر خندیدم .
یک بار میگید پول خود مردم رو میخواید در شب یلدا به خودشان عیدی بدید . یک بار دیگه تکذیب میکنید. بار دیگه منوط میکنید .
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
بی عرضه های مفتخور
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۱:۱۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
ما دهک سومیم نه همسرم داره نه بچه هام اما اما برای متولدین ۱۴۰۰ به این طرف هم سهام عدالت دادن هم سودشو میدن هم هر ماه سه میلیون تو مان بسته غذایی حمایتی بهشون میدن اما از پریروز که شیر پاکتی ۳۱۵۰۰ تومانی شده ۴۴۵۰۰ تومان هفته ای دوپاکت شیر میتونستیم بخریم که اون رو هم حذف کردیم
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۴۷ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
باشگاه جان. شما خودت جزو اولین خبرگزاری ها چه بسا اولی بودی که این شایعه رو پخش کردی،
فازت چیه،خودت مزگی بعد میگی کی گفته
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
اینا که از اول تکذیب کردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
ممنون
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
یه چیزی رو مطمئن بشید بعد برنامه ریزی کنید و اطلاع رسانی ، اگه غیر این باشه یعنی دروغ فرض میشه
۰
۲
پاسخ دادن
