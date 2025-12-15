رئیس دادگستری جیرفت گفت: با تلاش مصلحین قرآنی و شورای حل اختلاف شهرستان، پرونده‌ای با موضوع اختلافات خانوادگی که مبدا شکل‌گیری بیش از ۱۰ فقره دعوای حقوقی و کیفری شده بود، با رضایت کامل اصحاب دعوا به سازش ختم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس دادگستری جیرفت گفت: با تلاش مصلحین قرآنی و شورای حل اختلاف شهرستان، پرونده‌ای با موضوع اختلافات خانوادگی که مبدا شکل‌گیری بیش از ۱۰ فقره دعوای حقوقی و کیفری شده بود، با رضایت کامل اصحاب دعوا به سازش ختم شد.


سلمان اعظمی این اتفاق مثبت را نمادی از توفیق عدالت ترمیمی و گامی مؤثر در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها و اطاله دادرسی دانست و افزود: این موفقیت، ظرفیت بالای نهاد‌های مردمی و ظرفیت‌های دینی در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات را آشکار کرد.


وی اظهارداشت: دستگاه قضایی، ترویج فرهنگ صلح و سازش را که ریشه در تعالیم ناب اسلامی دارد، به عنوان یک اولویت و راهبرد کلان دنبال می‌کند، این رویکرد می‌تواند گره‌های بسیاری از اختلافات، به ویژه در حوزه خانواده را بگشاید.


اعظمی در پایان از زحمات مصلحین و حکمین قرآنی، قضات پرونده، اعضای شورای حل اختلاف و همه نهاد‌های درگیر که در تحقق این پیروزی قضایی- اجتماعی نقش آفرینی کردند، قدردانی نمود و ابراز امیدواری کرد این تجربه مثبت، الگویی برای حل سایر اختلافات باشد.

