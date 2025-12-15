باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مهدی پارسایی در دیدار رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که فارس به لحاظ جغرافیایی موقعیت کم نظیری برای سرمایه گذاری و گسترش اسکی و ورزش‌های زمستانی دارد، اظهار کرد: آماده تسهیل سرمایه گذاری در ورزش اسکی و رشته‌های مرتبط با آن در استان هستیم.

او با اشاره به این که شهرستان سپیدان به دلیل ظرفیت‌های زیرساختی و موقعیت ویژه جغرافیایی در تابستان و زمستان، بستر مناسبی برای برگزاری رویداد‌ها و برنامه‌های ورزشی است، افزود: فعال شدن گردشگری ورزشی مستلزم برنامه ریزی و هماهنگی بخش‌های مختلف این حوزه مانند دفاتر خدمات مسافرتی و هتل‌ها است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با بیان این که آماده میزبانی از مسابقات ملی و بین المللی در رشته‌های مرتبط با اسکی در این استان هستیم، ادامه داد: شهرستان سپیدان به دلیل بارش مناسب برف و تاسیسات ورزشی و اقامتی، در گذشته نیز میزبان رویداد‌های مرتبط با اسکی بوده است و امیدواریم این روند تقویت شود.

پارسایی با اشاره به این که استاندار فارس اولویت اول توسعه استان را گردشگری تعیین کرده است، گفت: بر اساس دستورات دکتر امیری، سند توسعه گردشگری استان تدوین و ابلاغ شده است و چشم انداز شهرستان‌های فارس در حوزه گردشگری به صورت جدی در حال تدوین و پیگیری است. در این راستا شهرستان سپیدان هم در فصل تابستان به دلیل آب و هوای مطبوع و هم در فصل زمستان به دلیل بارش مناسب برف، مستعد میزبانی از رویداد‌های گرشگری ورزشی و پذیرش علاقه‌مندان این حوزه است.

رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت ورزش‌های زمستانی در سطح دنیا، گفت: ورزش‌های زمستانی نشان دهنده توسعه یافتگی کشور‌ها است و صرفاً کشور‌هایی می‌توانند در المپیک زمستانی شرکت کنند که زیرساخت‌ها و امکانات بالایی در زمینه ورزش داشته باشند.

بهرام ساوه شمشکی با بیان این که کشور‌های منطقه سرمایه گذاری سنگینی برای ایجاد زیرساخت‌های ورزش‌های زمستانی انجام داده‌اند و تلاش می‌کنند در مسابقات ورزشی، ایران را پشت سر بگذارند، افزود: خوشبختانه جمهوری اسلامی به دلیل جغرافیای مناسب و سرمایه گذاری در زیرساخت‌های ورزشی در زمینه رشته‌های ورزشی زمستانی جایگاه خوبی در منطقه دارد.

او با تاکید بر جایگاه ویژه استان فارس در میزبانی از رویداد‌های ورزشی به ویژه در حوزه ورزش‌های زمستانی، گفت: برنامه ریزی لازم برای برگزاری مسابقات ملی استعداد‌های برتر اسکی در استان فارس در حال انجام است و شهرستان سپیدان ظرفیت لازم برای میزبانی از این رویداد را دارد.