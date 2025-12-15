معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس از برگزاری مسابقات ملی استعداد‌های برتر اسکی در شهرستان سپیدان استان فارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مهدی پارسایی در دیدار رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که فارس به لحاظ جغرافیایی موقعیت کم نظیری برای سرمایه گذاری و گسترش اسکی و ورزش‌های زمستانی دارد، اظهار کرد: آماده تسهیل سرمایه گذاری در ورزش اسکی و رشته‌های مرتبط با آن در استان هستیم.

او با اشاره به این که شهرستان سپیدان به دلیل ظرفیت‌های زیرساختی و موقعیت ویژه جغرافیایی در تابستان و زمستان، بستر مناسبی برای برگزاری رویداد‌ها و برنامه‌های ورزشی است، افزود: فعال شدن گردشگری ورزشی مستلزم برنامه ریزی و هماهنگی بخش‌های مختلف این حوزه مانند دفاتر خدمات مسافرتی و هتل‌ها است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با بیان این که آماده میزبانی از مسابقات ملی و بین المللی در رشته‌های مرتبط با اسکی در این استان هستیم، ادامه داد: شهرستان سپیدان به دلیل بارش مناسب برف و تاسیسات ورزشی و اقامتی، در گذشته نیز میزبان رویداد‌های مرتبط با اسکی بوده است و امیدواریم این روند تقویت شود.

پارسایی با اشاره به این که استاندار فارس اولویت اول توسعه استان را گردشگری تعیین کرده است، گفت: بر اساس دستورات دکتر امیری، سند توسعه گردشگری استان تدوین و ابلاغ شده است و چشم انداز شهرستان‌های فارس در حوزه گردشگری به صورت جدی در حال تدوین و پیگیری است. در این راستا شهرستان سپیدان هم در فصل تابستان به دلیل آب و هوای مطبوع و هم در فصل زمستان به دلیل بارش مناسب برف، مستعد میزبانی از رویداد‌های گرشگری ورزشی و پذیرش علاقه‌مندان این حوزه است.

رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت ورزش‌های زمستانی در سطح دنیا، گفت: ورزش‌های زمستانی نشان دهنده توسعه یافتگی کشور‌ها است و صرفاً کشور‌هایی می‌توانند در المپیک زمستانی شرکت کنند که زیرساخت‌ها و امکانات بالایی در زمینه ورزش داشته باشند.

بهرام ساوه شمشکی با بیان این که کشور‌های منطقه سرمایه گذاری سنگینی برای ایجاد زیرساخت‌های ورزش‌های زمستانی انجام داده‌اند و تلاش می‌کنند در مسابقات ورزشی، ایران را پشت سر بگذارند، افزود: خوشبختانه جمهوری اسلامی به دلیل جغرافیای مناسب و سرمایه گذاری در زیرساخت‌های ورزشی در زمینه رشته‌های ورزشی زمستانی جایگاه خوبی در منطقه دارد.

او با تاکید بر جایگاه ویژه استان فارس در میزبانی از رویداد‌های ورزشی به ویژه در حوزه ورزش‌های زمستانی، گفت: برنامه ریزی لازم برای برگزاری مسابقات ملی استعداد‌های برتر اسکی در استان فارس در حال انجام است و شهرستان سپیدان ظرفیت لازم برای میزبانی از این رویداد را دارد.

برچسب ها: شهرستان سپیدان ، اسکی ، معاون گردشگری ، استانداری فارس
خبرهای مرتبط
رضایی:
بهسازی قسمتی از محور سپیدان – کمهر در حال انجام است
چله‌گاه سپیدان؛ نگین طبیعت شمال فارس
آمادگی کامل سپیدان برای استقبال از مسافران نوروزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدارس فارس فردا سه‌شنبه ۲۵ آذر به صورت مجازی برگزار می‌شوند
بارش برف و باران گسترده در محور‌های فارس/ هشدار مه‌گرفتگی شدید در محور کازرون ـ دشت ارژن
هشدار پلیس راه فارس در خصوص بارش برف و کولاک پیش رو/ رانندگان از سفر‌های غیر ضروری پرهیز کنند
دشمن می‌کوشد امید اجتماعی و کارآمدی نظام را تضعیف کند
آماده‌باش بیمارستان‌های فارس برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌ها و سیل
برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی خرما در فارس
تأکید آیت‌الله دژکام بر نقش قرآن در تربیت انسان و هدایت جامعه
آخرین اخبار
بارش برف و باران گسترده در محور‌های فارس/ هشدار مه‌گرفتگی شدید در محور کازرون ـ دشت ارژن
هشدار پلیس راه فارس در خصوص بارش برف و کولاک پیش رو/ رانندگان از سفر‌های غیر ضروری پرهیز کنند
مدارس فارس فردا سه‌شنبه ۲۵ آذر به صورت مجازی برگزار می‌شوند
برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی خرما در فارس
آماده‌باش بیمارستان‌های فارس برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌ها و سیل
دشمن می‌کوشد امید اجتماعی و کارآمدی نظام را تضعیف کند
تأکید آیت‌الله دژکام بر نقش قرآن در تربیت انسان و هدایت جامعه
از هشدار آب منطقه‌ای فارس تا آماده‌باش کامل برق منطقه‌ای فارس در برابر بارش‌های سیل‌آسا
نیاز فوری مترو شیراز به تأمین ناوگان جدید و همکاری با میراث فرهنگی
برخورد جدی با آبیاری مزارع با آب‌های آلوده در فارس
کشف و شناسایی ۴۵۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز دارایی فارس
مهارت‌محوری با تضمین اشتغال دانشجویان در دانشگاه جامع علمی کاربردی
هشدار فوق‌العاده در فارس؛ بارش‌های سیل‌آسا تا ۲۳۰ میلی‌متر، استان در آماده‌باش کامل
نسل زد قربانی کم‌کاری ماست/ موج چهارم تمدن با هوش مصنوعی در راه است
اجتماع بزرگ مردم فارس در روز نهم دی‌ماه
مزارع احمدآباد تا مهرنجان کازرون در گل و لای
تسریع در وصول مطالبات آموزش و پرورش از سایر دستگاه‌ها
شیراز برای مقابله با پیامدهای بارش برف آماده شد
فارس آماده میزبانی مسابقات ملی و آسیایی رشته اسکی است
۱۰۰ تغییر مدیریتی در فارس/حوزه اجتماعی و فرهنگی مظلوم‌ترین بخش کشور
تعطیلی بوستان‌های کوهستانی شیراز در پی هشدار قرمز هواشناسی فارس