قائم مقام شرکت راه آهن گفت: پیش فروش بلیت قطار برای دی ماه از سه شنبه ۲۵ آذرماه آغاز شده و به صورت اینترنتی و همچنین از طریق ۳هزار آژانس مسافرتی مجاز اقدام به خرید کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- میر حسن موسوی قائم مقام شرکت راه آهن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای متقاضیان سفر با قطار برای بازه زمانی  دی ماه از روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: تمامی شرکت‌های حمل و نقل مسافری نسبت به ارائه بلیت در همه مسیرهای شبکه حمل و نقل ریلی اقدام خواهند کرد.

او بیان کرد: در روز سه‌شنبه، ابتدا بلیت ها از طریق مراکز مجاز اینترنتی و از طریق وب سرویس‌های شرکت‌های خصوصی در دسترس قرار می‌گیرند. مردم می‌توانند از طریق اینترنت بلیت مسیرهایی که نیاز دارند را برای تاریخ‌های مورد نظر خود تهیه کنند.

او بیان کرد: حدود ۳۰۰۰ آژانس مجاز فعال در کشور سهمی که برایشان پیش‌بینی شده است، نسبت به پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری اقدام خواهند کرد.

موسوی اظهار داشت: وظیفه ما این است که در برخی ایام پرت‌تقاضا، با توجه به جلساتی که با شرکت‌های حمل و نقل مسافری و بخش خود راه‌آهن داریم، حداکثر استفاده را از قطارهای مسافری در مسیرهای مختلف به ویژه مسیرهای پرتقاضا، مانند تهران-مشهد مقدس و بالعکس، داشته باشیم. این مسیر به خاطر حضور زائرین در بارگاه حضرت امام رضا علیه السلام بسیار مهم است.

قائم مقام شرکت راه آهن افزود: تمام تلاش‌ ما  این است که همه قطارها را در آن زمان‌ها در سرویس قرار دهیم. با این حال، با توجه به اینکه در روزهای آخر تقاضا بالا می‌رود، در راه‌آهن تدارک استفاده از واگن‌های ذخیره برای افزایش ظرفیت با پیش‌بینی قطارهای فوق‌العاده و یا اضافه کردن واگن به قطارهای موجود همیشه در دستور کار داریم و این اقدامات را انجام می‌دهیم.

وی افزود: اگرچه تقاضا برای سفر با ریل به خاطر ایمنی، آسایش و قیمت مناسب همواره بیشتر از عرضه است، ما امیدواریم که با تلاش‌هایی که در راه‌آهن صورت گرفته و سرمایه‌گذاری‌هایی که به سمت راه‌آهن، به ویژه در بخش مسافری انجام شده، به تدریج واگن‌های نو به کشور وارد شود. همچنین، بازسازی واگن‌های بالای عمر که سطح یک و دو تعریف شده‌اند نیز در حال انجام است.

او بیان کرد : تدارکاتی که انجام داده‌ایم به گونه‌ای است تمامی این اقدامات  به تدریج تا انتهای سال به‌خصوص در ایام پیک نوروزی که انشالله امسال بیش از ظرفیت سال گذشته خواهد بود انجام شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
شما مافیای بلیطو جمع کن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
سرعت قطارهای مسافری حداقل باید ۱۲۰ باشه و ظرف دو دقیقه به این سرعت برسن
۰
۰
پاسخ دادن
بارش برف و باران تا جمعه در پایتخت؛ هوا سردتر می‌شود
کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین بعد از سه‌نرخی شدن
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی غرب و شمال غرب کشور از ۲۶ آذرماه
