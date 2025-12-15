در روز‌های آینده احتمال بارش در بخش‌های گسترده‌ای از کشور وجود دارد، نخستین اقدام مهم در این زمینه اجتناب از قرارگیری در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و پهنه‌های سیلابی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی بزرگ‌زاده در پاسخ به این پرسش که «وزارت نیرو برای مواجهه با بارش‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب چه میزان آمادگی دارد؟»، گفت: مهم‌ترین عامل آمادگی، خود مردم هستند. پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، مراجع جهانی و وزارت نیرو در دسترس عموم قرار دارد و زمانی که می‌دانیم در روزهای آینده احتمال بارش در بخش‌های گسترده‌ای از کشور وجود دارد، نخستین اقدام، اجتناب از قرارگیری در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و پهنه‌های سیلابی است. شهروندان محترم باید از حضور در مواضع خطر پرهیز کنند.

سخنگوی صنعت آب ادامه داد: تیم‌های وزارت نیرو نیز آماده هستند، سدها آمادگی لازم برای کنترل و مهار سیلاب را دارند اما نگرانی اصلی ما مربوط به آبراهه‌ها و مسیرهایی است که سد ندارند یا در بالادست سدها قرار گرفته‌اند. در این مناطق، امکان کنترل سیلاب وجود ندارد و طبیعت هرگونه که رقم بخورد، همان رخ خواهد داد.

وی افزود: اگر جریان آب از بالادست وارد سد شود، در مخزن سد آرام می‌گیرد، پیک سیلاب شکسته می‌شود و سیلاب تا حد زیادی کنترل خواهد شد اما در مسیرهایی که فاقد سد یا بند هستند، توصیه جدی ما اجتناب از قرارگیری در مواضع خطر است.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: وقوع سیل ، حریم رودخانه
خبرهای مرتبط
هشدار مدیریت بحران کرمان؛ تداوم بارندگی و برف تا شنبه
آماده‌باش سراسری هلال‌احمر در پی هشدار هواشناسی/ خطر وقوع سیل در ۴ استان
تخلیه برخی مناطق ایالت واشنگتن به‌علت وقوع سیل + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش برف و باران تا جمعه در پایتخت؛ هوا سردتر می‌شود
کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین بعد از سه‌نرخی شدن
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی غرب و شمال غرب کشور از ۲۶ آذرماه
آخرین اخبار
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی غرب و شمال غرب کشور از ۲۶ آذرماه
کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین بعد از سه‌نرخی شدن
بارش برف و باران تا جمعه در پایتخت؛ هوا سردتر می‌شود
صدور مجوز پذیره‌نویسی ۳ صندوق نقره تا پایان هفته جاری
تصویربرداری ۸۴ هزار کیلومتر از راه‌های کشور
کاهش حمل بار کالا‌های اساسی به دلیل کاهش بارندگی/ ناوگان تجاری کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند
ابر بدهکارهای شرکت فرودگاه‌ها اعلام شد/ بدهی ۷ همتی ایرلاین ها به فرودگاه‌ها + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ آذرماه
زمان ترخیص کالا‌ها از تاریخ کوتاژ اداری تا صدور پروانه گمرکی ۷ روز است
مصرف گاز در استان تهران به ۹۱ میلیون مترمکعب رسید
۸۰ درصد از فرودگاه‌های کشور کمتر از یک میلیون مسافر در سال دارند
نهاده‌های دامی ظرف ۴۸ ساعت در سامانه بازارگاه بارگذاری شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴
بدهی ۱۵ میلیون دلار ایران ایر به فرودگاه‌های خارجی+ فیلم
قیمت‌های جدید لبنیات مصوب شد
پیشرفت ۹۰ درصدی ابر پروژه خط لوله نهم انتقال گاز سراسری
تخصیص ارز به ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران کلید خورد
افزایش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
خودکفایی در محصولات کشاورزی بدون دانش امکان پذیر نیست+ فیلم
اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی کالاهای اساسی ویژه شب یلدا در استان تهران
تولیدات صنعتی عامل اصلی تغییر اقلیم و تهدید امنیت غذایی
الگوی کشت محصولات گلخانه ای و زراعت چوب تا پایان سال ابلاغ می شود+ فیلم
مالیات بر سوداگری ابزاری برای ساماندهی نقدینگی و افزایش عدالت اقتصادی است
به آزاد سازی قیمت بلیت هواپیما اعتقادی نداریم/ هواپیما‌های عملیاتی به ۱۵۰ فروند رسید+ فیلم
صورتحساب الکترونیک؛ گامی در جهت انضباط مالیاتی و پایان کاغذبازی اصناف
آخرین جزئیات میدان گازی آرش اعلام شد/ اتمام راه‌آهن چابهار _ زاهدان تا پایان سال+ فیلم
کیفیت آب شرب خط قرمز ماست
سال آینده از واردات بنزین بی نیاز خواهیم شد+فیلم
احداث هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز تا پایان سال هدف گذاری شده است
حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی نیاز است