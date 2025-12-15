باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شبکه تلویزیون ملی استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد که پدر و پسری که ۱۵ نفر را که در یک جشنواره یهودی در ساحل بوندی سیدنی شرکت کرده بودند، کشتند، احتمالاً با داعش ارتباط داشتهاند.
پلیس هنوز انگیزهای برای تیراندازی دستهجمعی روز یکشنبه ارائه نکرده است، اما آنها مدعی هستند که این اقدام به وضوح یک اقدام یهودستیزانه و تروریستی بوده است.
مقامات ارشد در تحقیقات به ABC گفتند که دو پرچم داعش در ماشین افراد مسلح در ساحل پیدا شده است، اگرچه پلیس نیو ساوت ولز اعلام کرد که نمیتواند این گزارش را تأیید کند.
جزئیات این دو نفر ساعاتی پس از آن منتشر میشود که پدر ۵۰ ساله سیاهپوش و پسر ۲۴ سالهاش در کنار هم روی یک پل کوچک دیده شدند و با اسلحههای لوله بلند به سمت مردم در ساحل شلیک میکردند. کارآگاهان میگویند پدر، که در رسانههای محلی به عنوان ساجد اکرم معرفی شده است، در تیراندازی با پلیس کشته شد.
او مجوز شش اسلحه داشت و پلیس میگوید که معتقد است همه آنها برای کشتن و زخمی کردن افرادی که از یک روز آفتابی در معروفترین ساحل استرالیا لذت میبردند، استفاده شده است.
تونی بورک، وزیر کشور استرالیا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که این پدر اولین بار در سال ۱۹۹۸ با ویزای دانشجویی به استرالیا آمد. در سال ۲۰۰۱، او ویزایی دریافت کرد که به شرکای شهروندان یا ساکنان دائمی استرالیا اعطا میشود. از آن زمان، دولت میگوید که او سه بار به خارج از کشور سفر کرده است.
پسر او - که به گفته وزیر کشور، شهروند متولد استرالیاست - در تخت بیمارستان سیدنی تحت مراقبت پلیس به شدت مجروح شده است.
ارزیابی سرویس امنیتی
آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا روز دوشنبه تأیید کرد که پسر - که در رسانههای محلی به عنوان نوید اکرم معرفی شده است - در سال ۲۰۱۹ مورد توجه سرویسهای امنیتی استرالیا قرار گرفته است.
آلبانیزی گفت: "او بر اساس ارتباط با دیگران مورد بررسی قرار گرفت و ارزیابی انجام شده نشان داد که هیچ نشانهای از تهدید مداوم یا تهدید به خشونت از سوی او وجود ندارد. "
شبکه تلویزیونی ملی ABC استرالیا اعلام کرد که گمان میرود نوید اکرم ارتباط نزدیکی با یک عضو داعش داشته باشد که در ژوئیه ۲۰۱۹ دستگیر و به جرم آمادهسازی یک اقدام تروریستی در استرالیا محکوم شد.
این شبکه تلویزیونی گفت که کارآگاهان مبارزه با تروریسم معتقدند که دو فرد مسلح ساحل بوندی با داعش بیعت کرده بودند. پلیس اعلام کرد که در جریان تحقیقات خود به دو ملک در غرب سیدنی حمله کرده است.
یکی از آنها در حومه بانیریگ بود که رسانههای محلی گزارش دادند نوید اکرم در آنجا زندگی میکرد و دیگری خانهای در کامپسی بود که طبق گزارشها پدر و پسر قبل از انجام حمله در آنجا اقامت داشتند.
سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا اعلام کرد که «درباره افراد یا تحقیقات جاری اظهار نظر نمیکند.»
مال لانیون، کمیسر پلیس نیو ساوت ولز به خبرنگاران گفت: «ما میخواهیم انگیزه این دو نفر را بفهمیم. ما میخواهیم بفهمیم که آیا این افراد در جرایم دیگری نیز دست داشتهاند یا خیر، اما هیچ سابقهای برای گفتن این موضوع نداریم.»
منبع: العربیه