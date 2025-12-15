یک کارشناس حقوقی عراقی توضیح داد که براساس قانونی اساسی عراق برای انتخاب رئیس پارلمان و رئیس‌جمهور این کشور بازه زمانی وجود دارد که باید رعایت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علی التمیمی، کارشناس حقوقی، رویه‌های قانون اساسی مربوط به انتخاب رئیس پارلمان و رئیس جمهور عراق را توضیح و جزئیات مراحل قانونی و بازه زمانی مشخص شده برای هر مرحله از روند سیاسی طبق قانون اساسی عراق را شرح داد.

التمیمی در این خصوص گفت: «رئیس جمهور فعلی از اعضای برنده می‌خواهد که ظرف ۱۵ روز از تاریخ تایید دادگاه فدرال، بر اساس مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، اولین جلسه را با فرمان ریاست جمهوری تشکیل دهند تا رئیس پارلمان و دو معاون او را با رای مخفی مستقیم و اکثریت مطلق اعضا، یعنی نصف کل به علاوه یک، انتخاب کنند.»

او خاطرنشان کرد که «مسن‌ترین عضو، ریاست جلسه را هنگام تشکیل انتخابات بر عهده دارد. رئیس جدید پارلمان، پس از انتخاب، به مدت سه روز نامزدهای ریاست جمهوری را معرفی می‌کند و رئیس جمهور با اکثریت دو سوم اعضای پارلمان ظرف ۳۰ روز انتخاب می‌شود.»

التمیمی افزود: «اگر نامزدی در دور اول اکثریت دو سوم را به دست نیاورد، طبق مواد ۶۸ و ۷۰ قانون اساسی، اکثریت ساده در دور دوم به عنوان معیار پیروزی در نظر گرفته می‌شود.»

این‌کارشناس عراقی توضیح داد: «رئیس جمهور منتخب، نامزد بزرگترین فراکسیون را موظف به تشکیل کابینه و تدوین برنامه وزارتی ظرف ۱۵ روز از زمان انتخاب خود می‌کند. سپس نخست وزیر منتخب ۳۰ روز فرصت دارد تا تشکیل دولت را تکمیل کند.»

التمیمی تصریح کرد که «رأی پارلمان به کابینه باید با اکثریت مطلق، یعنی نصف کل به علاوه یک، باشد. اگر نخست وزیر منصوب نتواند در این بازه‌های زمانی دولت تشکیل دهد، رئیس جمهور حق دارد طبق جزئیات ماده ۷۶ قانون اساسی، که دو بار توسط دادگاه فدرال در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۲ به ترتیب در قطعنامه‌های ۲۵ و ۷ تفسیر شده است، در همان بازه‌های زمانی، شخص دیگری یا نامزد جدیدی را مامور تشکیل کابینه کند.»

این کارشناس حقوقی تایید کرد که «این رویه‌های قانون اساسی، سازماندهی روند انتخابات در پارلمان و ریاست جمهوری را به شیوه‌ای روشن و قانونی تضمین و چارچوب‌های زمانی و سازوکارهای لازم را برای تضمین ثبات روند سیاسی مطابق با قانون اساسی عراق تعریف می‌کند، ضمن اینکه تمام شرایطی را که نخست وزیر منصوب ممکن است در تشکیل دولت و رویه‌های رای‌گیری پارلمانی با آن مواجه شود، در نظر می‌گیرد.»

منبع: الفرات نیوز

واکنش اردن به تصویب ۱۹ شهرک صهیونیستی جدید در کرانه باختری