معاون وزیر جهاد گفت: با ارتقای بهره وری و استفاده از دانش می توان به تولید غذای مورد نیاز و خودکفایی محصولات کشاورزی دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در همایش  ملی پژوهش و فناوری و دستاوردهای دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی گفت: کشاورزی یکی از دانش‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی است و برای کارآمدی نیاز نیست به دنبال دانش‌های تک باشیم بلکه کارهای ابتدایی را هم درست اجرا کنیم خروجی آن را خواهیم داشت.

به گفته وی، تولید سالانه ۱۳۵ میلیون تن محصولات کشاورزی  مدیون تلاش محققان این حوزه است، از این رو ما می‌توانیم با بهره‌وری در سطح به غذای مورد نیاز جامعه دست یافت که بدون دانش میسر نیست.

فتحی ادامه داد: محققان باید ارقام مناسب معرفی کنند که کشاورزان بهره‌وری در سطح را محقق کنند، در واقع با مؤلفه دانش می‌توان نیاز غذا را از داخل تامین کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به هفته پژوهش افزود: محققان تلاش‌های زیادی کرده‌اند و باید امروز به داشته‌های خود افتخار کنیم، اما در حوزه پژوهش باید داشته‌های خود را هم روی میز بگذاریم و درباره آنها چاره‌اندیشی کنیم؛ اینکه برای سال‌های آتی قرار است چه اموری پیگیری شود.

فتحی در خصوص افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی بیان کرد: بهره‌وری در حوزه نهاده‌های کشاورزی در بخش طیور و جیره غذایی، ضریب تبدیل از ۲.۶ کیلو گرم به ۱.۶ کیلو گرم رسیده و این صرفه‌جویی کمک زیادی کرده که باید این ضریب افزایش پیدا کند.

معاون وزیر جهاد ادامه داد: اگر بهره‌وری را به تمام حوزه تسری دهیم صرفه‌جویی زیادی در این حوزه رخ داده و بخش زیادی از مشکلات را حل می‌کند. 

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی  گفت: دنیا بر سر دانش برای ایجاد رفاه رقابت می‌کنند و برای آن هزینه می‌کنند. بنابر آمارهای اعلامی کشورهای پیشرفته جهان ۶ برابر ما هزینه می‌کنند که البته هزینه کردن نیست بلکه سرمایه‌گذاری پایدار برای رفع مشکلات هر بخش از جمله حوزه کشاورزی است.

