باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- سردار عبدالرضا عابد رئیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در نشست خبری امروز اظهار داشت: قرارگاه سازندگی هیچ وقت قصد رقابت و جایگزین شدن با پیمانکاران را ندارد و همواره به عنوان بازوی اجرایی دولت ها در حوزه سازندگی بوده است.
وی افزود: در حوزه بنزین اقدامات و گامهای بسیار موثری برداشته شده به طوری که با راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس حدود ۵۰ درصد از بنزین کشور از طریق پالایشگاه ستاره خلیج فارس تأمین می شود
او بیان کرد:در کنار ستاره خلیج فارس هم یک پالایشگاه دیگر با عنوان پالایشگاه مهر است که به زودی راه اندازی میشود.
وی اظهار داشت: هدف تاسیس قرارگاه خاتم کمک به دولتهاست و ورود قرارگاه به این حوزه، طبق تاکیدات رهبر انقلاب، با محوریت بازوی دولتها است.
وی ادامه داد: ما با بخش خصوصی همکاری میکنیم و با بیش از ۵۰۰۰ هزار پیمانکار و ۱۵۰ هزار نفر، در پروژههای مختلف همکاری میکنیم.
سردار عابد تصریح کرد: موضوع انرژی در کشور ما مهم و استراتژیک است و یکی از مواردی که ممکن است دشمن بخواهد به ما ضربه بزند، در حوزه انرژی است. در حوزه نفت و گاز رشد خوبی داشتهایم، پالایشگاه ستاره خلیج فارس از پروژههای راهبردی ما بود، بسیاری از کشورهای خارجی خیال کردند میتوانند در این حوزه ما را متوقف کنند و با حمایت دولت و وزارت نفت، ۵۰ درصد تولید بنزین کشور در این پالایشگاه انجام میشود.
وی افزود: فاز اول پالایشگاه مهر به زودی اجرا میشود و در ۱۴۰۵ کمبود در انرژی رفع میشود از واردات بنزین جلوگیری خواهد شد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) تصریح کرد: تاکنون ۳۳۰ کیلومتر خط مترو توسط قرارگاه خاتم احداث و بهرهبرداری شده است.