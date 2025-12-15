باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- سردار عبدالرضا عابد رئیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در نشست خبری امروز اظهار داشت: قرارگاه سازندگی هیچ وقت قصد رقابت و جایگزین شدن با پیمانکاران را ندارد و همواره به عنوان بازوی اجرایی دولت ها در حوزه سازندگی بوده است.

وی افزود: در حوزه بنزین اقدامات و گام‌های بسیار موثری برداشته شده به طوری که با راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس حدود ۵۰ درصد از بنزین کشور از طریق پالایشگاه ستاره خلیج فارس تأمین می شود

او بیان کرد:در کنار ستاره خلیج فارس هم یک پالایشگاه دیگر با عنوان پالایشگاه مهر است که‌ به‌ زودی راه اندازی می‌شود.

وی اظهار داشت: هدف تاسیس قرارگاه خاتم کمک به دولت‌هاست و ورود قرارگاه به این حوزه، طبق تاکیدات رهبر انقلاب، با محوریت بازوی دولت‌ها است.

وی ادامه داد: ما با بخش خصوصی همکاری می‌کنیم و با بیش از ۵۰۰۰ هزار پیمانکار و ۱۵۰ هزار نفر، در پروژه‌های مختلف همکاری می‌کنیم.

سردار عابد تصریح کرد: موضوع انرژی در کشور ما مهم و استراتژیک است و یکی از مواردی که ممکن است دشمن بخواهد به ما ضربه بزند، در حوزه انرژی است. در حوزه نفت و گاز رشد خوبی داشته‌ایم، پالایشگاه ستاره خلیج فارس از پروژه‌های راهبردی ما بود، بسیاری از کشور‌های خارجی خیال کردند می‌توانند در این حوزه ما را متوقف کنند و با حمایت دولت و وزارت نفت، ۵۰ درصد تولید بنزین کشور در این پالایشگاه انجام می‌شود.

وی افزود: فاز اول پالایشگاه مهر به زودی اجرا می‌شود و در ۱۴۰۵ کمبود در انرژی رفع می‌شود از واردات بنزین جلوگیری خواهد شد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) تصریح کرد: تاکنون ۳۳۰ کیلومتر خط مترو توسط قرارگاه خاتم احداث و بهره‌برداری شده است.

سردار عابد با اشاره به حضور قرارگاه در پروژه راه آهن رشت -آستارا گفت: یکی از حلقه‌های کریدور مهم شمال-جنوب، راه آهن رشت-آستارا است و روسیه تعهداتی در این پروژه دارد اما اجرای این پروژه تا حدودی طولانی شده‌است. قرارگاه در این پروژه هم به جهت طراحی و اجرا پیش قدم بوده اما موضوع مهم رفع معارض است چراکه اراضی مسیر این پروژه محل کشت مردم است و فروش این اراضی،به خانوار آسیب می‌رساند. از این رو مدلی را پیشنهاد دادیم که در حال بررسی است.

وی افزود: در مسیر این پروژه تجهیز کارگاه کرده‌ایم و عمده مسیر را آزاد کردیم و به دنبال این هستیم که در حداقل زمان این مسیر ترانزیتی را به اجرا برسانیم .

سردار عابد با بیان اینکه موضوع انرژی حائز اهمیت است، تاکید کرد: تنها جایی که دشمن فکر می‌کند می‌تواند مانع ایجاد کند، حوزه انرژی است اما در این موض وع به حد نصاب خودکفایی رسیدیم که البته هم در نفت و هم گاز به خودکفایی رسیدیم.

سردار عابد گفت: بنزین پالایشگاه ستاره خلیج یکی از پروژه مهم بود که در ابتدا برای اجرای این پروژه شرکت‌های خارجی آمدند اما در ادامه پروژه را رها کردند تا ما نتوانیم این پروژه را ادامه دهیم اما توانستیم این پالایشگاه به اجرا برسانیم و امروز نزدیک ۵٠ درصد تولید بنزین در این پالایشگاه صورت می‌گیرد. همچنین فاز اول پالایشگاه مهر خلیج فارس با کمک دولت تا پایان سال به افتتاح می‌شود.

وی ادامه داد: اجرای پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان و تولید روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین، با کیفیت بالا، توانست دشمنان را در این زمینه مأیوس کند و در ادامه این مسیر، ببزودی شاهد افتتاح فازهای اولیه پالایشگاه مهر خلیج فارس خواهیم بود.

او بیان کرد: پالایشگاهی که با دستان جوانان این مرز و بوم ساخته شده تا با تولید روزانه ۱۳ میلیون لیتر بنزین، بار دیگر اراده ایرانی را به رخ دنیا بکشد و این پروژه نقش بسزایی در جبران ناترازی بخشی از انرژی خواهد داشت.