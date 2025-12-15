باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای آرمانی، همهٔ ما ساعت ۱۰ شب به خواب میرفتیم، بیوقفه تا ۶ صبح استراحت میکردیم و قبل از آنکه مسئولیتها سر برسند، فرصت یک ورزش حسابی را هم پیدا میکردیم. اما زندگی معمولاً طبق برنامه جلو نمیرود.
فشارهای کاری، رسیدگی به نیازهای بچهها، مشکلات سلامتی و همچنین آن میل همیشگی به داشتن «زمانِ من» برای استراحت یا هیچکاری نکردن، باعث میشوند برنامهٔ ایدهآل خواب و ورزش برای بسیاری از ما عملاً دستنیافتنی باشد و اجرای آن روزبهروز دشوارتر شود.
درست است که همه ۲۴ ساعت وقت داریم، اما اختیار استفاده از این زمان برای هرکس متفاوت است. بنابراین سؤال مهم این است: اگر قرار باشد بین ۸ ساعت خواب کامل و یک جلسه ورزش یکی را انتخاب کنیم، کدام گزینه برای سلامتمان ارزشمندتر است؟
پژوهشگران بیش از ۲۸ میلیون روز داده را از بالای ۷۰ هزار نفر بررسی کرده و دریافتهاند کمتر از ۱۳ درصد افراد در رسیدن همزمان به مقدار توصیهشده خواب و فعالیت بدنی ناکام میمانند.
نکتهٔ جذاب تحقیق رابطهای بود که میان کمبود خواب و کمبود فعالیت دیده شد. رسیدن به بیشتر از ۷۰۰۰ گام روزانه، لزوماً نشانهٔ خواب بهتر در شب نبود. در مقابل، افرادی که بیش از ۷ ساعت در شب میخوابیدند، معمولاً روز بعد تحرک بیشتری از خود نشان میدادند.
جاش فیتون، دانشجوی دکترا در مرکز FHMRI Sleep Health، دربارهٔ این یافتهها میگوید: «پژوهش نشان میدهد خواب شبانهٔ باکیفیت، زمینهٔ یک روز پرتحرک را فراهم میکند: کسانی که خوب میخوابند، روز بعد فعالیت بیشتری دارند. اما برعکس، قدمهای بیشتر در طول روز تضمینی برای خواب بهتر شبانه نیست. این یافته، نقش کلیدی خواب در توانایی ما برای فعالیت بدنی را برجسته میکند.»
پژوهش همچنین تأکید دارد که رابطهٔ خواب و تحرک بیشتر، بیش از آنکه به طول خواب وابسته باشد، به کیفیت خواب مربوط است. به گفتهٔ پژوهشگران، خواب شش تا هفتساعته با بیشترین تعداد گام روز بعد همراه بود، اما افرادی که خواب کارآمدتر و کماختلالتری داشتند، پایداری بیشتری در ورزش روزانه نشان میدادند.
فیتون در ادامه میگوید: «یافتههای ما سازگاری توصیههای رایج سلامت را در عمل زیر سؤال میبرد. برای بسیاری از مردم بسیار سخت است که هم تحرک کافی داشته باشند و هم بهخوبی بخوابند. فقط بخش کوچکی از افراد هر روز به هر دو توصیهٔ خواب و فعالیت بدنی میرسند. بنابراین باید ببینیم این دستورالعملها چگونه میتوانند بهتر کنار هم قرار بگیرند و چگونه میتوانیم به مردم کمک کنیم آنها را با شرایط واقعی زندگی خود تطبیق دهند.»
با نزدیک شدن سال جدید، خیلیها وسوسه میشوند که برنامهای سختگیرانه مثل بیدار شدن ساعت ۵ صبح را دنبال کنند، حتی اگر شب قبل دیر خوابیده باشند. اما نویسندگان مقاله توصیه میکنند اگر میخواهید روال سالمتری را از سر بگیرید، خواب کافی را در اولویت قرار دهید.
پروفسور دنی اکرِت، نویسنده ارشد مقاله، میگوید: «اولویت دادن به خواب میتواند مؤثرترین راه برای افزایش انرژی، انگیزه و آمادگی بدن برای فعالیت باشد. اصلاحات کوچکی مثل کاهش زمان کار با موبایل و لپتاپ پیش از خواب، پایبندی به ساعت خواب ثابت، و ایجاد محیطی آرام در اتاق خواب میتواند تأثیر قابل توجهی بگذارد. این پژوهش نشان میدهد خواب فقط یک حالت منفعل نیست؛ بلکه نقشی فعال در توانایی ما برای داشتن زندگی سالم و پرتحرک دارد.»
