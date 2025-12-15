رئیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: ما آمادگی داریم که میدان گازی آرش را با همکاری دولت اجرایی کنیم.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سردار عبدالرضا عابد رئیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران  در زمینه زیرساخت‌های  بندری و ریلی و ساخت شناورها افدامات خوبی انجام شده، گفت: ما یک قراردادی برای ۴ کشتی با ظرفیت ۱۱۳ هزار تن، که ۲ تا تحویل شده و کشتی‌های سوم و چهارم هم کالاهای تهیه و آماده شده است.

وی افزود: شناورهای با تناژ پایین‌تر را ساخته‌ایم و در حوزه تعمیرات و اورهال هم کمک های خوبی صورت گرفته است و در کل کشور هم در خلیج فارس و هم دریای خزر، در حال همکاری با کشورهای همسایه هستیم تا برای توسعه بخش صنعت کشتی‌سازی اقدامات موثری صورت دهیم.

وی افزود: بندر شهیدبهشتی بندری مهم و راهبردی است که توسعه آن به اتمام رسیده و جاهایی که خدماتی و سیلوهاست در حال تکمیل است‌

وی ادامه داد: راه آهن چابهار ، زاهدان تا آخر سال افتتاح مز سود و موضوع حمل و نقل دریایی از طریق بندر شهیدرجایی چابهار می توانیم تا ۸ میلیون تن جابه جا کنیم و در منطقه شرق کشور، در جهت حمل و نقل بین‌المللی اتفاقات خوبی بیفتد.

سردار عابد در خصوص میدان مشترک آرش گفت: وزارت نفت باید تلاش کند که اولویت توسعه این میدان، به کارهای اجرایی برسد، دولت به دنبال روابط و قوانین مربوطه هستند و به محض انکه رسیدند ما آمادگی توسعه آن را داریم.

عابد اظهار داشت: درباره این پروژه قبلاً توافقاتی با وزارت نفت و این پروژه باید در اولویت کار ما قرار بگیرد و وزارت نفت باید تلاش کند در راستای حفظ منافع کشور این پروژه را در اولویت قرار داد و باید کار را در سهم کشورمان شروع کنیم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا درباره سهم ایران در میدان گازی آرش و اینکه پیش از این گفته شد که ایران سهم ۴٠ درصدی در این پروژه دارد آیا این سهم برقرار است، گفت: این میدان در مرز مشترک قراردارد و شناسایی سهم ایران در این میدان بر عهده وزارتخانه های مربوطه است اما براساس اطلاعاتی که در اختیار داریم اگر سهم ایران همین ۴٠ درصد باشد هم خوب است و اگر بیشتر هم باشد بهتر خواهد بود اما پیمانکار میدان آرش در ایران قرارگاه خاتم الانبیا است و برای شروع کار اعلام آمادگی کردیم.

 وی با اینکه آیا کشور مقابل کار برداشت و استخراج از این میدان را آغاز کردند، گفت: بله کشور طرف شروع کرده است و در مرحله گفت‌وگو هستند و ادامه کار بستگی به این موضوع که طرف مقابل انصاف داشته باشد که حق و حقوق طرف مقابل را حفظ کند، اما این موضوع را باید وزیر امور خارجه دنبال کند.

