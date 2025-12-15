باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر جایگاه بنیادین آموزش و پرورش در توسعه استان گفت: تعلیم و تربیت یکی از اساسی‌ترین موضوعات در فارس است و حل این مسئله زمینه رفع بسیاری از چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم می‌سازد.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان افزود: رسالت اصلی نظام آموزشی آن است که دانش‌آموزان را به خودمصونیت‌گرایی سوق دهد، هویت و کرامت انسانی آنان را تقویت کند و با ایجاد نشاط در محیط‌های آموزشی، بستری برای پرورش نسلی توانمند، مسئولیت‌ پذیر و آگاه فراهم آورد.

امیری با اشاره به گزارش آسیب‌شناسی اجتماعی دانشگاه شیراز، ضرورت برنامه‌ریزی جدی برای کنترل آسیب‌ها به‌ویژه در مقاطع پیش از ‌دانشگاه را یادآور شد و بیان کرد: مشکلات با اقدامات سلبی حل نمی‌شود بلکه باید دانش‌آموزان احساس هویت و ارزشمندی کنند و معلمان با نقش‌آفرینی مؤثر زمینه تربیت صحیح آنان را فراهم سازند.

استاندار فارس بر ضرورت ایجاد نشاط در مدارس تأکید کرد و گفت: نشاط دانش‌آموزان باید به‌عنوان بخشی جدی از فرآیند تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد؛ بازیگوشی و انرژی کودکان نباید سرکوب شود، بلکه باید با بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی، تدوین محتوای جذاب در کتاب‌های درسی و اجرای سرودهای فاخر ملی و مذهبی، زمینه تقویت روحیه وطن‌دوستی و هویت اسلامی و ایرانی آنان فراهم شود.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به نقش‌ مؤثر مدیران در تحقق اهداف نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی، از تلاش‌های محسن کلاری؛ مدیرکل آموزش و پرورش فارس و امین سینایی؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تقدیر کرد.

او بر تسریع در وصول مطالبات آموزش و پرورش از سایر دستگاه ها خصوصا شهرداری تأکید و تصریح کرد: اگر امروز به آموزش و پرورش یاری نرسانیم، فردا پیامدهای این کم‌کاری در زندگی و خانواده‌ها آشکار خواهد شد.

امیری در ادامه با اشاره به اقدامات استان در حوزه مولدسازی و تأمین اعتبار احداث مدارس و فضاهای آموزشی و جلب مشارکت خیرین مدرسه‌ساز گفت: اعتبارات موجود پاسخگوی نیازهای گسترده آموزشی نیست و باید با بهره‌گیری از ظرفیت بنیادها و همراهی خیرین، شرایط آموزشی استان را ارتقا بخشید و زمینه‌ای فراهم کرد تا دانش‌آموزان در محیطی شایسته و مجهز به تحصیل بپردازند.

امیری با بیان اینکه دانش تنها زمانی ارزشمند خواهد بود که به دانایی تبدیل شود افزود: هدف اصلی نظام آموزشی صرفاً انتقال محفوظات نیست، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا دانش‌آموزان بتوانند آموخته‌های خود را در زندگی فردی و اجتماعی به کار گیرند و به مهارت، بینش و توانایی حل مسائل تبدیل کنند.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش باید با تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌ پذیر و توانمند، مسیر توسعه پایدار استان و کشور را هموار سازد.

در یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان فارس، گزارشی از اجرای پویش «صبح با نشاط» در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ و برنامه‌های مرتبط با تربیت بدنی و سلامت دانش‌آموزان ارائه شد.

خاطر نشان می شود: در این نشست توزیع رسمی بسته فرهنگی «ایرانمون» و کتاب «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» با هدف تقویت هویت ملی و روایت صحیح جنگ دوازده روزه در استان اغاز شد.

لازم به ذکر است: اصلاح روش‌های آموزش و تحول در محیط‌های یادگیری، بهره‌گیری از رسانه و هوش مصنوعی، توجه به پنج محور مهم آموزش یعنی عدالت آموزشی، توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش، توانمندسازی معلمان، و مشارکت مردمی و خیرین مورد توجه قرار گرفت.

گزارش رویداد «تربیت هوشمند»، راه‌اندازی پایگاه‌های تغذیه سالم و بوفه‌های مکانیزه مدارس، از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

منبع: آموزش و پرورش فارس