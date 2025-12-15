صورتحساب الکترونیک؛ گامی در جهت انضباط مالیاتی و پایان کاغذبازی اصناف

رئیس اتحادیه لوازم خانگی کشور با تأکید بر لزوم به‌کارگیری سازوکارهای نوین در اخذ مالیات، صدور صورتحساب الکترونیک را اقدامی مثبت در راستای شفاف‌سازی و رفع بروکراسی‌های اداری دانست که این سامانه در مقابله با فاکتورسازی‌های جعلی نقش کلیدی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی کشور در خصوص صدور صورتحساب الکترونیک و اثرگذاری آن در روند‌های مالیات‌ستانی در کشور گفت: استفاده از سازوکار‌های هوشمند و نوین برای دریافت مالیات اقدام مناسبی است و در راستای افزایش انضباط‌بخشی به روند‌های مالیاتی کشور است.

او ادامه داد: مدت زمانی طول کشید تا روند‌های مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ که هوشمندسازی اخذ مالیات بر عملکرد اشخاص حقیقی است در کشور جا افتاد و توانستیم از مزیت‌هایش بهره ببریم و در خصوص صدور صورتحساب الکترونیک برای اصناف نیازمند زمان هستیم. 

رئیس اتحادیه لوازم خانگی کشور گفت: روسای اتحادیه‌ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر داریم که سازوکار‌های هوشمند و نوین مالیاتی در راستای کاهش مشکلات مودیان است و به رفع بروکراسی‌ها و کاغذبازی‌ها منجر می‌شود. 

او ادامه داد: به طور مثال؛ در سازوکار‌های نوین مالیات‌ستانی، تراکنش‌های هر مودی مدنظر قرار می‌گیرد و به سابقه مالیاتی اهمیتی داده نمی‌شود و این‌ها در راستای افزایش انضباط در روند‌های مالیات‌ستانی است. 

پازوکی گفت: اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها در چارچوب صدور صورتحساب الکترونیک اقدام مثبتی است و شرکت‌ها باید بتوانند در محدوده اعتباری که دارند، اقدام به صدور فاکتور کنند و این اقدام در راستای مقابله با فاکتورسازی است و فاکتور‌های جعلی برای فعالان اقتصادی قانونمند ایجاد مشکل می‌کنند و رفع آن‌ها می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند.

برچسب ها: طرح مالیات ، صورتحساب الکترونیکی ، امور مالیاتی کشور
