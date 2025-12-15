معاون وزیر جهاد از ابلاغ الگوی کشت محصولات گلخانه ای و زراعت چوب تا پایان سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی در همایش ملی پژوهش و فناوری و دستاوردهای دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی گفت: امروز با چالش‌های زیادی همچون کمبود آب، تغییر اقلیمی و ناترازی ها در بخش کشاورزی مواجه هستیم که  رفع این مشکلات فقط با فناوری، نوآوری و دانش‌بنیان‌ها شدنی خواهد بود.

وی افزود: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان مرجعیت بخش کشاورزی بوده که در یک سال اخیر، ۵۰ درصد انتشارات حوزه کشاورزی اعم از انتشار کتاب و مقاله و نیز دستورالعمل‌ها و یافته‌های قابل ترویجی در این سازمان تات تولید شده است.

گل محمدی ادامه داد: با توجه به تغییرات اقلیمی و کمبود آب و مصرف آن انجام شد. همچنین برنامه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس سند بالادست امنیت غذایی و برنامه ۵ ساله پیشرفت تدوین شده است تا رفع چالش‌ها پیگیری شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در بخش تحقیقات سازمان تات، تحقیق برای توسعه به جای تحقیق برای تحقیق نشسته است. ضمن اینکه تحقیق اثربخش به جای مقاله محوری برجسته شده است.

وی به بازنگری ۲۰ طرح کلان این سازمان اشاره کرد و گفت: ما با کمک از پژوهشگران به آسیب‌شناسی این طرح‌های کلان پرداختیم و بازآفرینی شدند.

گل‌محمدی با بیان اینکه در حوزه دیپلماسی، ارتباطات خوبی با کشورهای همسایه و دوست داریم، گفت: امسال ۹ محقق جوان این سازمان برای گذراندن دوره‌ای یک ساله به عنوان فرصت مطالعاتی به چین اعزام خواهند شد که هزینه آن با خود کشور چین است. این دوره مربوط به آموزش بخش اصلاح نژاد و مولکولی در حوزه باغبانی، زراعت و کرم ابریشم خواهد بود.

به گفته وی، الگوی کشت محصولات گلخانه ای و زراعت چوب تا پایان سال و گیاهان دارویی تا پایان آذر ابلاغ می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی به امضا تفاهم‌نامه سازمان تات با برخی دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: ما از تمام پایان نامه‌هایی که برای مشکلات بخش کشاورزی راهکار پیشنهاد دهند حمایت مالی ۱۰۰ درصدی خواهیم داشت که در راستای اهمیت پژوهش است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: محصولات کشاورزی ، امنیت غذایی
خبرهای مرتبط
امنیت غذایی و مسائل فی مابین کشور‌ها محور اصلی دیدار با وزرای ۳ کشور
شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی دغدغه و معضل بخش کشاورزی
جلوگیری از هدررفت ۱۳ میلیون تن محصولات کشاورزی با کاهش ۱۰ درصدی ضایعات +فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی به بهانه سه نرخی شدن بنزین/ تاکسی‌ها تعهدات خود را فراموش نکنند
واریز سود سهام عدالت از شایعه تا واقعیت؛ اعلام زمان دقیق واریز منوط به همکاری شرکت‌ها
بخشنامه ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
در بازار گوشت چه می‌گذرد؟
اعلام جزئیات پیش فروش بلیت قطار برای ایام ماه رجب / ورود قطار‌های نو به حوزه مسافری کشور+فیلم
سال آینده از واردات بنزین بی نیاز خواهیم شد+فیلم
پیش بینی صادرات زعفران به ۲۱۴ تن تا پایان سال
ارزیابی ۱۱ هزار ساختمان از لحاظ ایمنی در کشور
سامانه بومی معاملات بورس سال آینده زیر بار می‌رود/ ویژگی‌های سامانه جدید چیست؟+ فیلم
آخرین اخبار
اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی کالاهای اساسی ویژه شب یلدا در استان تهران
تولیدات صنعتی عامل اصلی تغییر اقلیم و تهدید امنیت غذایی
الگوی کشت محصولات گلخانه ای و زراعت چوب تا پایان سال ابلاغ می شود+ فیلم
مالیات بر سوداگری ابزاری برای ساماندهی نقدینگی و افزایش عدالت اقتصادی است
به آزاد سازی قیمت بلیت هواپیما اعتقادی نداریم/ هواپیما‌های عملیاتی به ۱۵۰ فروند رسید
صورتحساب الکترونیک؛ گامی در جهت انضباط مالیاتی و پایان کاغذبازی اصناف
آخرین جزئیات میدان گازی آرش اعلام شد/ اتمام راه‌آهن چابهار _ زاهدان تا پایان سال+ فیلم
کیفیت آب شرب خط قرمز ماست
سال آینده از واردات بنزین بی نیاز خواهیم شد+فیلم
احداث هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز تا پایان سال هدف گذاری شده است
حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی نیاز است
از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها اجتناب کنید
سامانه بومی معاملات بورس سال آینده زیر بار می‌رود/ ویژگی‌های سامانه جدید چیست؟+ فیلم
دریافت برخط مالیات بر ارزش افزوده؛ گامی در مسیر شفافیت مالی و خدمت‌رسانی سریع‌تر
اعلام جزئیات پیش فروش بلیت قطار برای ایام ماه رجب / ورود قطار‌های نو به حوزه مسافری کشور+فیلم
واریز سود سهام عدالت از شایعه تا واقعیت؛ اعلام زمان دقیق واریز منوط به همکاری شرکت‌ها
افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
کشاورزان و دامداران هشدار کاهش دما و بارش برف و باران را جدی بگیرند
بخشنامه ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
ثبات اقتصادی و کنترل تورم همزمان با برخورد با بانک‌های ناتراز
در بازار گوشت چه می‌گذرد؟
ارزیابی ۱۱ هزار ساختمان از لحاظ ایمنی در کشور
پیش بینی صادرات زعفران به ۲۱۴ تن تا پایان سال
افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی به بهانه سه نرخی شدن بنزین/ تاکسی‌ها تعهدات خود را فراموش نکنند
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آذرماه/نشست اضطراری وزیر راه و شهرسازی همزمان با هشدار سطح قرمز
سیستم یکپارچه فروش بلیت هواپیما در فرودگاه مهرآباد آغاز به کار کرد
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری دی ماه از سه‌شنبه
هشدار قرمز بارش سنگین در فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان
هشدار قرمز بارندگی در جنوب کشور؛ وزارت نیرو آماده‌باش کامل اعلام کرد
برقراری عدالت و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری