معاون وزیر جهاد از ابلاغ الگوی کشت محصولات گلخانه ای و زراعت چوب تا پایان سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در همایش ملی پژوهش و فناوری و دستاوردهای دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی گفت: امروز با چالش‌های زیادی همچون کمبود آب، تغییر اقلیمی و ناترازی ها در بخش کشاورزی مواجه هستیم که رفع این مشکلات فقط با فناوری، نوآوری و دانش‌بنیان‌ها شدنی خواهد بود.

وی افزود: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان مرجعیت بخش کشاورزی بوده که در یک سال اخیر، ۵۰ درصد انتشارات حوزه کشاورزی اعم از انتشار کتاب و مقاله و نیز دستورالعمل‌ها و یافته‌های قابل ترویجی در این سازمان تات تولید شده است.

گل محمدی ادامه داد: با توجه به تغییرات اقلیمی و کمبود آب و مصرف آن انجام شد. همچنین برنامه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس سند بالادست امنیت غذایی و برنامه ۵ ساله پیشرفت تدوین شده است تا رفع چالش‌ها پیگیری شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در بخش تحقیقات سازمان تات، تحقیق برای توسعه به جای تحقیق برای تحقیق نشسته است. ضمن اینکه تحقیق اثربخش به جای مقاله محوری برجسته شده است.

وی به بازنگری ۲۰ طرح کلان این سازمان اشاره کرد و گفت: ما با کمک از پژوهشگران به آسیب‌شناسی این طرح‌های کلان پرداختیم و بازآفرینی شدند.

گل‌محمدی با بیان اینکه در حوزه دیپلماسی، ارتباطات خوبی با کشورهای همسایه و دوست داریم، گفت: امسال ۹ محقق جوان این سازمان برای گذراندن دوره‌ای یک ساله به عنوان فرصت مطالعاتی به چین اعزام خواهند شد که هزینه آن با خود کشور چین است. این دوره مربوط به آموزش بخش اصلاح نژاد و مولکولی در حوزه باغبانی، زراعت و کرم ابریشم خواهد بود.

به گفته وی، الگوی کشت محصولات گلخانه ای و زراعت چوب تا پایان سال و گیاهان دارویی تا پایان آذر ابلاغ می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی به امضا تفاهم‌نامه سازمان تات با برخی دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: ما از تمام پایان نامه‌هایی که برای مشکلات بخش کشاورزی راهکار پیشنهاد دهند حمایت مالی ۱۰۰ درصدی خواهیم داشت که در راستای اهمیت پژوهش است.