معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:قانون برنامه پنجم به صراحت اعلام کرده که قیمت بلیت باید به سمت آزادسازی برود. با این حال ما به رهاسازی قیمت اعتقاد نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-ابوذر شیرودی در نشست خبری امروز در حاشیه نهمین نمایشگاه حمل‌ونقل لجستیک و صنایع وابسته اظهار داشت: خرید هواپیما، انجام نقل و انتقالات و صدور مجوزهای پرواز این ۲ هزار صندلی جدید در دولت چهاردهم اتفاق افتاده است.

وی گفت: این تعداد صندلی در قالب هشت هواپیما است که به ناوگان اضافه شده و علاوه بر آن به تازگی هواپیماهایی که پیشتر از چرخه پروازی خارج شده بودند،مجدد به چرخه بازگشتند.روز گذشته نخستین پرواز هواپیماهای پهن پیکر با موفقیت انجام شد.

وی ادامه داد: مهمترین رسالت سازمان هواپیمایی کشوری ایمنی پروازها و امنیت هوایی است و تلاش می‌کنی که ایمنی رو فدای مصلحت نکنیم.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرد: حوزه حمل و نقل هوایی در لبه فناوری‌ها قرار دارد و به همین دلیل در جبهه اول تحریم‌هاست، با این حال توانست خود را حفظ کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: امروز و در شرایط تداوم تحریم‌ها به توانمندی‌های خوبی رسیده‌ایم، به طوری که به لحاظ تعمیر و نگهداری هواپیما قادر به حفظ هواپیمای موجود خودمان هستیم و حتی از کشورهای همسایه، روسیه و ونزوئلا درخواست برای انجام تعمیر نگهداری هواپیماهای آنها در داخل کشور وجود دارد.

وی بیان داشت: اولویت بعدی ما در این سازمان توسعه ناوگان است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های خصوصی و سایر پتانسیل‌ها، برای تولید هواپیما و سایر پرنده‌ها استفاده کنیم.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: از ظرفیت شرکت‌های خصوصی و توان آنها برای وارد کردن ناوگان جدید به کشور استفاده می‌کنیم. همچنین در برنامه داریم تا از ظرفیت صندوق حمل و نقل استفاده کرده و وام و تسهیلات به بازیگران دولتی و خصوصی این صنعت بدهیم.

شیرودی خاطرنشان کرد: طی هفته‌های آینده از مشوق‌هایی در حوزه هوایی و صندوق حمل و نقل رونمایی خواهیم کرد.

شیرودی در ادامه در خصوص نرخ بلیت هواپیما و گران شدن آن اظهار داشت: قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت اعلام کرده که قیمت بلیت باید به سمت آزادسازی برود. با این حال ما به رهاسازی قیمت اعتقاد نداریم.

وی گفت: ۹۰ درصد هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی ارزی است، بر این اساس تغییرات نرخ ارز به‌شدت روی قیمت بلیت تاثیرگذار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلاش کردیم تا نرخ ارز شرکت هواپیمایی به تالار دوم نرود اما موفق نشدیم، ادامه داد: هم اکنون پیشنهادات خود را در این زمینه به وزارت راه و شهرسازی فرستاده‌ایم و مجلس نیز نظراتی دارد و به زودی در این زمینه به یک جمع‌بندی خواهیم رسید.

وی‌ گفت: با افزایش این تعداد صندلی، برآورد می‌شود چنانچه تحریم‌های اروپا نیز برداشته شود در حوزه بین‌المللی برای جابه‌جایی مسافران مشکل نداشته باشیم.

شیرودی گفت: مشکل اصلی ما در داخل است که نیازمند هواپیمایی با برد کوتاه و متوسط هستیم، هرچند استفاده از ایرتاکسی‌ها و هواپیماهای کوتاه‌برد تا حدودی آغاز شده است.

تاسیس ایرلاین‌های جدید

وی در خصوص تاسیس ایرلاین‌های جدید اظهار داشت: مطابق قانون حداقل تعداد هواپیمای لازم برای تاسیس ایرلاین سه فروند است که احتمالاً آن را تا پنج فروند افزایش بدهیم اما این بدان معنا نیست که اگر فعالان صنعت هوایی تعداد کمتری در اختیار داشتند نتوانند به تاسیس ایرلاین بپردازند و این مهم با جوینت شدن شرکت‌ها امکان‌پذیر است.

این مقام مسئول، تعداد هواپیماهای عملیاتی کشور حدود ۱۵۰ فروند برشمرد.

وی در ادامه با بیان اینکه حمل و نقل هوایی متاثر از شرایط سیاسی حاکم بر کشور است، گفت: لغو پروازهای اروپایی ایران ایر به دلیل شرایط سیاسی بود که به این شرکت تحمیل شد وگرنه هیچ وقت از نظر ایمنی و امنیت پرواز در اروپا مشکلی نداشت.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: حتی شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعال در حوزه خلیج فارس پیشنهاد دادند که به جابجایی مسافران از داخل ایران بپردازند اما اروپایی‌ها با آن نیز مخالفت کردند.

وی اظهار داشت: همه تلاش ما این است که با همکاری وزارت امور خارجه در خصوص مسیرهای اروپایی رایزنی کنیم و آنها نیز دلسوزانه پیگیر این مساله هستند تا حداقل بتوانیم مسیر پرواز را به یکی دو کشور اروپایی باز کنیم.

شیرودی گفت: افزایش پروازها به کشورهای آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، افزایش پرواز به پاکستان، افغانستان، هند و همچنین چین در دستور کار است.

وی در ادامه در خصوص تولید هواپیماهای داخلی اظهار داشت: هواپیمای تولید داخل مراحل تست خود را گذرانده و تا حدودی پروازی شده است، اما اینکه وارد چرخه عملیاتی و جابه‌جایی بار و مسافر شود هنوز نتوانسته مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری را اخذ کند.

وی تاکید کرد: اگر این هواپیما توانست همه شاخص‌ها را پاس کند حتماً مجوز پرواز خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ظرفیت و توانمندی ما آنقدر بالاست که هیچ یک از هواپیماهایی که در داخل پرواز می‌کنند برای تعمیرات به خارج اعزام نمی‌شوند و حتی کشوری نظیر روسیه و ونزوئلا هواپیماهای خود را برای تعمیر به ایران می‌فرستند.

شیرودی تاکید کرد: با این حال در تولید هواپیما سخت‌گیری می‌کنیم، چرا که خط قرمز ما ایمنی و امنیت پرواز است.

وی همچنین با بیان اینکه معتقدیم یک جاده ابریشم در آسمان کشورمان داریم، افزود: کشور ما در یک موقعیت جغرافیایی خاص قرار دارد که اکثر پروازهای شرق به غرب و برعکس از آسمان کشور ما انجام می‌شود، با این حال با محدودیت‌ها و ملاحظات متعددی نیز مواجهیم که از جمله آنها ملاحظات امنیتی است.

شیرودی ادامه داد: همچنین بروز برخی التهابات در منطقه سبب می‌شود که پروازهای عبوری ما کاهش یابد، کما اینکه در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد و ناظر آن بودیم.

وی اظهار داشت: بسیار شرکت‌ها به دلیل تحریم و عدم امکان مراودات مالی، مجبور به انتخاب مسیرهای پروازی دیگری می‌شوند.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: با این احوال شاهد بودیم در ماه‌های گذشته چند شرکت اروپایی به آسمان کشورمان بازگشتند و پروازهای عبوری‌سات را از آسمان ما انجام دادند.

وی در خصوص آخرین وضعیت هواپیمایی آسمان و اینکه سازمان هواپیمایی کشوری چه اقداماتی برای این شرکت می‌تواند انجام دهد اظهار کرد: در رابطه با هواپیمایی آسمان باید به اسناد رجوع شود. به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ تنها سالی بود که هواپیمایی آسمان پس از سال‌ها از زیاندهی خارج و به سوددهی رسید.

وی با بیان اینکه سود ناخالص آن سال حدود ۱۹۹ میلیارد تومان بود افزود: در آن سال با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد نقدینگی هواپیما آسمان توسط هواپیمای ایرباس ۳۴۰ انجام می‌شد، بر اساس مدل‌های مالی پیشنهاد خرید چند فروند از این هواپیما را دادیم تا علاوه بر افزایش نقدینگی بتوانیم به جای پروازهای استانبول پروازهای آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی را انجام دهیم.

وی ادامه داد: در این راستا قرارداد خارجی امضا شد و شرکت واسط نیز آمد اما دوستان اعلام کردند نیازی به خرید هواپیما نداریم و ما پرونده را بستیم. اگر لازم باشد و موضوع محرمانه‌ای پیش نیاید می‌توانیم مدارک را منتشر کنیم.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: اگر موضوع توسعه ناوگان رعایت نشود همین اتفاق می‌افتد ۹فروند به ۶ فروند و ۶ فروند نیز به ۳فروند کاهش می‌یابد همین می‌شود که امروز شرکت‌هایی را داریم که یک فروند هواپیما در اختیار دارند.

شیرودی بیان کرد: هواپیمای آسمان به طور مستقیم ذیل وزارت کار و صندوق بازنشستگی است برای حل مشکل این شرکت و بازگشت آن به اوج پیشنهاد می‌کنیم در رابطه با سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شود. تا به این ترتیب علاوه بر خرید ناوگان جدید هواپیماهای غیر فعال نیز به چرخه پروازی بازگردد.