بارش تگرگ اخیر در کازرون به محصولات کشاورزی در چندین روستای این شهرستان همچون احمدآباد و مهرنجان خسارت وارد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - آسمان خروشید و تیشه به ریشه محصولات کشاورزی کازرون زد. برگ‌های محصولاتی مانند کاهو و چغندر پاره پاره و لهیده شده و در گل‌ولای فرورفتند.

محصولات برخی روستا‌ها از احمدآباد گرفته تا مهرنجان، در یک چشم به هم زدنی بر اثر بارش تگرگ اخیر نابود شد. کارشناسان جهادکشاورزی بی‌درنگ به میان مزارع راه افتادند و قدم به قدم میزان خسارات را شمرده و ثبت کردند.

در ادامه مدیرجهاد کشاورزی کازرون از میزان خسارات وارده بر اثر بارش تگرگ به محصولات کشاورزی این شهرستان می‌گوید.

فرهمند آقایی مدیر جهادکشاورزی شهرستان کازرون با اشاره به خسارت شدید به محصولات کشاورزی  بر اثر باران و تگرگ روز جمعه ۲۱ آذرماه، اظهار کرد: بارش باران شدید همراه با تگرگ در برخی از مناطق شهرستان  موجب بروز خسارت به مزارع سبزی و صیفی و همچنین چغندرقند شده و بخشی از محصولات کشاورزی دچار آسیب شده‌اند.

او اضافه کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی بلافاصله پس از وقوع حادثه در مناطق آسیب دیده حضور یافته و بازدید‌های میدانی برای برآورد میزان دقیق خسارت انجام شد که سطوح خسارت دیده شامل ۶۰ هکتار باقلا، ۱۰۰ هکتار کاهو، ۷۵ هکتار سبزیجات برگی و ۸۰ هکتار چغندر قند بود و میزان خسارت بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد تخمین زده شد.

آقایی افزود: عمده خسارت در روستا‌های احمد آباد پل آبگینه، ایازآباد، پوزه بادی، حاجی آباد، بلیان و مهرنجان بود و میزان کل خسارت  به محصولات زراعی حدود ۲۴۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شد.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون بیان کرد: لازم است بهره برداران بخش کشاورزی به اعلام هشدار درخصوص میزان بارندگی و احتمال سیل تگرگ توجه کرده و همه موارد کنترلی را رعایت کنند تا شاهد کمترین خسارت باشند.   

او تصریح کرد: با توجه به افزایش مخاطرات جوی، بیمه محصولات کشاورزی یکی از راهکار‌های مهم در کاهش خسارت احتمالی بوده و از کشاورزان در خواست می‌شود این موضوع را به صورت جدی مدنظر قرار دهند.

شهرستان کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

