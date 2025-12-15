باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در حالی که این اتحادیه در حال برگزاری جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری در مورد استفاده از دارایی‌های دولتی مسدود شده روسیه برای اوکراین است، بر لزوم حمایت بلژیک تأکید کرد و گفت که آنها بدون کسب نتیجه جلسه را ترک نخواهند کرد.

کالاس در جمع وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: «ما جلسه (پنجشنبه) را قبل از رسیدن به نتیجه، قبل از تصمیم‌گیری در مورد بودجه اوکراین ترک نخواهیم کرد. معتبرترین گزینه، وام غرامت است و این چیزی است که ما روی آن کار می‌کنیم.»

او گفت که اقدام وام برای جبران خسارت، «پیام روشنی» می‌فرستد مبنی بر اینکه هر کسی که چنین خسارتی به کشور دیگری وارد کند، باید غرامت آن را بپردازد.

کالاس تأکید کرد: «بدون بلژیک این کار خیلی آسان نخواهد بود، زیرا آنها اکثر دارایی‌ها را دارند و من فکر می‌کنم مهم است که آنها در این امر مشارکت داشته باشند.»

کالاس با ادامه بحث‌ها در مورد چارچوب احتمالی آتش‌بس و صلح، بر لزوم تضمین‌های امنیتی «ملموس» برای اوکراین تأکید کرد. او گفت: «این تضمین‌ها نمی‌توانند کاغذ یا وعده باشند. آنها باید نیرو‌های واقعی و قابلیت‌های واقعی باشند تا اوکراین بتواند از خود دفاع کند.»

کالاس با اشاره به درخواست روسیه برای خروج اوکراین از منطقه دونباس به عنوان بخشی از مذاکرات آتش‌بس، تأکید کرد که این منطقه «پایان بازی» مسکو نیست. او مدعی شد: «اگر دونباس را به دست آورند، قلعه فرو ریخته است و سپس آنها قطعاً با تصرف کل اوکراین پیش خواهند رفت.»

کالاس همچنین خواستار صلحی پایدار و بادوام شد و در عین حال تأکید کرد که نباید «هیچ گونه مماشاتی با متجاوز» صورت گیرد.

او مدعی شد: «اگر به تجاوز پاداش داده شود، شاهد موارد بیشتری از آن خواهیم بود. ما این را در تاریخ دیده‌ایم و این بسیار مهم است و باید در قبال جنایات انجام شده پاسخگو بود.»

در بحبوحه برنامه‌های اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های دولتی مسدود شده روسیه برای تأمین مالی وام به اوکراین، چندین کشور عضو مانند مجارستان، جمهوری چک و ایتالیا به همراه بلژیک نگرانی‌های قانونی را مطرح کرده‌اند و خاطرنشان کرده‌اند که بیشتر دارایی‌ها در Euroclear در بروکسل نگهداری می‌شوند.

بانک مرکزی روسیه این طرح را غیرقانونی خواند و حق خود را برای انجام هرگونه اقدام لازم برای محافظت از منافع خود محفوظ داشت.

روز جمعه، این اتحادیه به «تحویل نامحدود» دارایی‌های روسیه اقدام کرد، در حالی که رهبران اتحادیه اروپا قرار است در اجلاس بروکسل در ۱۸ و ۱۹ دسامبر در مورد تخصیص بودجه به اوکراین تصمیم بگیرند.

منبع: آناتولی