رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس گفت: اجتماع بزرگ مردم فارس در روز نهم دی‌ماه تحت عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر، دهه امامت و ولایت (اعیاد شعبانیه) و هفته بصیرت و مقاومت استان فارس با حضور نمایندگان دستگاه‌ها، ادارات و نهاد‌های استان در شیراز برگزار شد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان با اشاره به تقارن دهه فجر امسال با جشن‌های شعبانیه و ولادت حضرت ولی‌عصر (عج)، بر ضرورت برنامه‌ریزی همه دستگاه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی تأکید کرد. وی اظهار داشت: امسال جشن‌های شعبان و دهه مبارک فجر با شکوه و قدرت بیشتری برگزار خواهد شد. 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته بصیرت و مقاومت، اهداف اصلی این هفته را تشریح کرد: تعمیق بصیرت سیاسی و اجتماعی و ارتقای هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن، تحکیم پیوند قلبی، فکری و عملی امت با ولایت فقیه و نظام اسلامی، ترویج فرهنگ مقاومت و استکبارستیزی در پرتو جهاد تبیین، تقویت انسجام و وحدت ملی در شرایط جنگ ترکیبی.

او افزود: با حضور مردم و همکاری مسئولان، اجتماع بزرگ مردم بصیر، ولایتمدار و شهیدپرور شیراز و استان فارس در روز نهم دی‌ماه تحت عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت برگزار خواهد شد.

ملک‌مکان همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت و جنگ دوازده‌روزه در شیراز و سایر شهر‌های استان خبر داد. 

در ادامه این نشست مقرر شد مدیران دستگاه‌ها برنامه‌های پیشنهادی خود را به مناسبت دهه فجر و اعیاد شعبانیه حداکثر تا ۱۰ روز آینده آماده کنند تا در جلسه بعدی با حضور استاندار فارس ارائه و پس از بررسی، تصویب شود. 

منبع: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس

برچسب ها: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ، اجتماع مردم ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت
خبرهای مرتبط
اجتماع بزرگ رهپویان علمدار ولایت در بوئین زهرا
استاد حوزه و دانشگاه قم؛
التزام عملی و بصیرت چراغ راه مردم در جریان فتنه هاست
اجتماع بزرگ بانوان محمدی در بندرعباس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شیراز برای مقابله با پیامدهای بارش برف آماده شد
تعطیلی بوستان‌های کوهستانی شیراز در پی هشدار قرمز هواشناسی فارس
فارس آماده میزبانی مسابقات ملی و آسیایی رشته اسکی است
۱۰۰ تغییر مدیریتی در فارس/حوزه اجتماعی و فرهنگی مظلوم‌ترین بخش کشور
تسریع در وصول مطالبات آموزش و پرورش از سایر دستگاه‌ها
مزارع احمدآباد تا مهرنجان کازرون در گل و لای
نسل زد قربانی کم‌کاری ماست/ موج چهارم تمدن با هوش مصنوعی در راه است
اجتماع بزرگ مردم فارس در روز نهم دی‌ماه
آخرین اخبار
نسل زد قربانی کم‌کاری ماست/ موج چهارم تمدن با هوش مصنوعی در راه است
اجتماع بزرگ مردم فارس در روز نهم دی‌ماه
مزارع احمدآباد تا مهرنجان کازرون در گل و لای
تسریع در وصول مطالبات آموزش و پرورش از سایر دستگاه‌ها
شیراز برای مقابله با پیامدهای بارش برف آماده شد
فارس آماده میزبانی مسابقات ملی و آسیایی رشته اسکی است
۱۰۰ تغییر مدیریتی در فارس/حوزه اجتماعی و فرهنگی مظلوم‌ترین بخش کشور
تعطیلی بوستان‌های کوهستانی شیراز در پی هشدار قرمز هواشناسی فارس
اعتراف عامل قتل جوان اهل خاش در شیراز + فیلم
همکاری شهروندان، پشتوانه اصلی مدیریت بحران در شرایط بارندگی شدید
تعطیلی کامل مسابقات ورزشی فارس به‌دلیل هشدار سطح قرمز هواشناسی
تخصیص ۶.۶ همت عوارض به مدیریت شهری و سلامت فارس
هشدار سطح قرمز برای استان فارس صادر شد