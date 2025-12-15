باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر، دهه امامت و ولایت (اعیاد شعبانیه) و هفته بصیرت و مقاومت استان فارس با حضور نمایندگان دستگاهها، ادارات و نهادهای استان در شیراز برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین حسین ملکمکان با اشاره به تقارن دهه فجر امسال با جشنهای شعبانیه و ولادت حضرت ولیعصر (عج)، بر ضرورت برنامهریزی همه دستگاهها با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی تأکید کرد. وی اظهار داشت: امسال جشنهای شعبان و دهه مبارک فجر با شکوه و قدرت بیشتری برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته بصیرت و مقاومت، اهداف اصلی این هفته را تشریح کرد: تعمیق بصیرت سیاسی و اجتماعی و ارتقای هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن، تحکیم پیوند قلبی، فکری و عملی امت با ولایت فقیه و نظام اسلامی، ترویج فرهنگ مقاومت و استکبارستیزی در پرتو جهاد تبیین، تقویت انسجام و وحدت ملی در شرایط جنگ ترکیبی.
او افزود: با حضور مردم و همکاری مسئولان، اجتماع بزرگ مردم بصیر، ولایتمدار و شهیدپرور شیراز و استان فارس در روز نهم دیماه تحت عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت برگزار خواهد شد.
ملکمکان همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت و جنگ دوازدهروزه در شیراز و سایر شهرهای استان خبر داد.
در ادامه این نشست مقرر شد مدیران دستگاهها برنامههای پیشنهادی خود را به مناسبت دهه فجر و اعیاد شعبانیه حداکثر تا ۱۰ روز آینده آماده کنند تا در جلسه بعدی با حضور استاندار فارس ارائه و پس از بررسی، تصویب شود.
منبع: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس