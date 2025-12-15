باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الله رضایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس، روز دوشنبه در آیین تجلیل از دانشجویان و پژوهشگران برتر دانشگاه علمی‌کاربردی فارس، با تأکید بر ضرورت توجه جدی به نسل جوان، اظهار داشت:برای نسل زد برنامه‌ای جامع و مؤثر نداشته‌ایم و با صراحت می‌گویم ما مسئولان مقصر هستیم که زیرساخت‌های لازم را فراهم نکردیم و امروز آنان را مقصر جلوه می‌دهیم.

او افزود: امیدوارم بتوانیم به عنوان مسئولان، پیشکسوتان و والدین، اقداماتی در جهت کاهش این فاصله انجام دهیم تا بیش از این جوانان را متهم به فاصله گرفتن از هنجار‌های اجتماعی نکنیم.

رضایی با اشاره به تحولات تمدنی بشر گفت: انسان تاکنون سه موج تمدنی را پشت سر گذاشته است؛ موج نخست زمین‌داری و کشاورزی که هشت هزار سال به طول انجامید، موج دوم انقلاب صنعتی که ۳۰۰ سال ادامه داشت و موج سوم فناوری که کمتر از یک قرن طول کشید. اکنون در آستانه موج چهارم یعنی هوش مصنوعی قرار داریم که با سرعتی فراتر از گذشته در حال وقوع است و اگر آماده نباشیم، با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.

معاون استاندار فارس با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در توسعه کشور گفت: دانشجو موتور محرکه جامعه و مبنای توسعه ملی است؛ بنابراین اساتید و دانشجویان باید خود را برای موج چهارم آماده کنند، چرا که اگر زیرساخت‌ها فراهم نباشد، این موج ما را دربرخواهد گرفت.

او ادامه داد: امروز شاهدیم که جوانان در سبک زندگی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند و تصمیم‌گیری درباره اجرای برخی سیاست‌ها دشوار شده است. متأسفانه مسیر موج‌های تمدنی را به‌درستی طی نکرده‌ایم و همین امر موجب بروز مشکلات در حوزه‌های مختلف شده است.

رضایی با اشاره به ضرورت تحول در حوزه علم و آموزش گفت: اگرچه اقدامات ارزشمندی انجام شده، اما هنوز نتوانسته‌ایم تحول بنیادین در مجامع علمی ایجاد کنیم. همچنین نتوانسته‌ایم پیوندی میان زندگی سنتی، مدرن و پست‌مدرن برقرار کنیم و این موضوع به چالش جدی فرهنگی تبدیل شده است.

معاون استاندار فارس با گرامیداشت هفته دانشجو و پژوهش، به چالش‌های دانشگاه علمی‌کاربردی اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌ها، فاصله آموزش با بازار کار، کیفیت نامتوازن آموزشی، مدرک‌گرایی به جای مهارت‌گرایی، مشکلات مدیریتی و سیاست‌گذاری، ضعف زیرساخت‌های آموزشی و عدم انطباق برخی رشته‌ها با نیاز‌های جامعه از مهم‌ترین چالش‌های این دانشگاه است.

او در پایان خاطرنشان کرد: اگر امروز برای حل این مشکلات برنامه‌ریزی نکنیم، در آینده با چالش‌های بزرگ‌تری روبه‌رو خواهیم شد.