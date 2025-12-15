معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در توسعه کشور گفت: برای نسل زد برنامه‌ای جامع نداشته‌ایم و مقصر اصلی ما مسئولان هستیم؛ اکنون در آستانه موج چهارم تمدن یعنی هوش مصنوعی قرار داریم و اگر زیرساخت‌ها آماده نشود، با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الله رضایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس، روز دوشنبه در آیین تجلیل از دانشجویان و پژوهشگران برتر دانشگاه علمی‌کاربردی فارس، با تأکید بر ضرورت توجه جدی به نسل جوان، اظهار داشت:برای نسل زد برنامه‌ای جامع و مؤثر نداشته‌ایم و با صراحت می‌گویم ما مسئولان مقصر هستیم که زیرساخت‌های لازم را فراهم نکردیم و امروز آنان را مقصر جلوه می‌دهیم.

او افزود: امیدوارم بتوانیم به عنوان مسئولان، پیشکسوتان و والدین، اقداماتی در جهت کاهش این فاصله انجام دهیم تا بیش از این جوانان را متهم به فاصله گرفتن از هنجار‌های اجتماعی نکنیم.

رضایی با اشاره به تحولات تمدنی بشر گفت: انسان تاکنون سه موج تمدنی را پشت سر گذاشته است؛ موج نخست زمین‌داری و کشاورزی که هشت هزار سال به طول انجامید، موج دوم انقلاب صنعتی که ۳۰۰ سال ادامه داشت و موج سوم فناوری که کمتر از یک قرن طول کشید. اکنون در آستانه موج چهارم یعنی هوش مصنوعی قرار داریم که با سرعتی فراتر از گذشته در حال وقوع است و اگر آماده نباشیم، با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.

معاون استاندار فارس با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در توسعه کشور گفت: دانشجو موتور محرکه جامعه و مبنای توسعه ملی است؛ بنابراین اساتید و دانشجویان باید خود را برای موج چهارم آماده کنند، چرا که اگر زیرساخت‌ها فراهم نباشد، این موج ما را دربرخواهد گرفت.

او ادامه داد: امروز شاهدیم که جوانان در سبک زندگی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند و تصمیم‌گیری درباره اجرای برخی سیاست‌ها دشوار شده است. متأسفانه مسیر موج‌های تمدنی را به‌درستی طی نکرده‌ایم و همین امر موجب بروز مشکلات در حوزه‌های مختلف شده است.

رضایی با اشاره به ضرورت تحول در حوزه علم و آموزش گفت: اگرچه اقدامات ارزشمندی انجام شده، اما هنوز نتوانسته‌ایم تحول بنیادین در مجامع علمی ایجاد کنیم. همچنین نتوانسته‌ایم پیوندی میان زندگی سنتی، مدرن و پست‌مدرن برقرار کنیم و این موضوع به چالش جدی فرهنگی تبدیل شده است.

معاون استاندار فارس با گرامیداشت هفته دانشجو و پژوهش، به چالش‌های دانشگاه علمی‌کاربردی اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌ها، فاصله آموزش با بازار کار، کیفیت نامتوازن آموزشی، مدرک‌گرایی به جای مهارت‌گرایی، مشکلات مدیریتی و سیاست‌گذاری، ضعف زیرساخت‌های آموزشی و عدم انطباق برخی رشته‌ها با نیاز‌های جامعه از مهم‌ترین چالش‌های این دانشگاه است.

او در پایان خاطرنشان کرد: اگر امروز برای حل این مشکلات برنامه‌ریزی نکنیم، در آینده با چالش‌های بزرگ‌تری روبه‌رو خواهیم شد.

برچسب ها: نسل ، هوش مصنوعی ، دانشگاه علمی کاربردی فارس
خبرهای مرتبط
نسل هوش مصنوعی؛ بچه‌های متولد ۲۰۲۵ به بعد «نسل بتا» خواهند بود
تمدید مهلت ثبت‌نام در دانشگاه علمی کاربردی فارس تا ۱۷ مهر
آغاز پذیرش دانشجویان کارشناسی ناپیوسته در مراکز علمی کاربردی فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شیراز برای مقابله با پیامدهای بارش برف آماده شد
تعطیلی بوستان‌های کوهستانی شیراز در پی هشدار قرمز هواشناسی فارس
فارس آماده میزبانی مسابقات ملی و آسیایی رشته اسکی است
۱۰۰ تغییر مدیریتی در فارس/حوزه اجتماعی و فرهنگی مظلوم‌ترین بخش کشور
تسریع در وصول مطالبات آموزش و پرورش از سایر دستگاه‌ها
مزارع احمدآباد تا مهرنجان کازرون در گل و لای
نسل زد قربانی کم‌کاری ماست/ موج چهارم تمدن با هوش مصنوعی در راه است
اجتماع بزرگ مردم فارس در روز نهم دی‌ماه
آخرین اخبار
نسل زد قربانی کم‌کاری ماست/ موج چهارم تمدن با هوش مصنوعی در راه است
اجتماع بزرگ مردم فارس در روز نهم دی‌ماه
مزارع احمدآباد تا مهرنجان کازرون در گل و لای
تسریع در وصول مطالبات آموزش و پرورش از سایر دستگاه‌ها
شیراز برای مقابله با پیامدهای بارش برف آماده شد
فارس آماده میزبانی مسابقات ملی و آسیایی رشته اسکی است
۱۰۰ تغییر مدیریتی در فارس/حوزه اجتماعی و فرهنگی مظلوم‌ترین بخش کشور
تعطیلی بوستان‌های کوهستانی شیراز در پی هشدار قرمز هواشناسی فارس
اعتراف عامل قتل جوان اهل خاش در شیراز + فیلم
همکاری شهروندان، پشتوانه اصلی مدیریت بحران در شرایط بارندگی شدید
تعطیلی کامل مسابقات ورزشی فارس به‌دلیل هشدار سطح قرمز هواشناسی
تخصیص ۶.۶ همت عوارض به مدیریت شهری و سلامت فارس
هشدار سطح قرمز برای استان فارس صادر شد