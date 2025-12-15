باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات شاخص کل بورس با افزایش ۷۲ هزار و ۵۲۳ واحد در سطح ۳ میلیون و ۷۲۸ هزار واحد ایستاد. فملی، فولاد و فارس سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، داترا، وبملت و خودرو سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۵ هزار و ۶۱۰ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۶۱۰ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه بانک‌ها بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و شیمیایی درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

یاقوت، افران و اهرم بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، وتجارت و خودرو بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.