چنگیزی از پیشرفت حدود ۹۰ درصدی ابر پروژه خط انتقال نهم گاز سراسری ایران حد فاصل دزفول تا پلدختر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فراز چنگیزی مدیر عامل شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب در این خصوص گفت :خط لوله نهم سراسری انتقال گاز ایران با هدف پایداری گاز رسانی به شش استان بزرگ در نیمه غربی کشور و در مسیری به طول ۱۳۰۰ کیلومتر از عسلویه تا مرزبازرگان هدف گذاری شده است و افنتاح این پروژه نقش بسزایی بر پایداری تامین انرژی در کریدور غرب کشور خواهد داشت و ظرفیت انتقال گاز در این مسیر روزانه تا ۲۰ میلیون متر مکعب افزایش می یابد.

بزرگترین خط لوله انتقال گاز با قطر ۵۶ اینچ در کشور

وی در ادامه افزود:این خط لوله بزرگترین خط انتقال گاز با قطر ۵۶ اینچ در کشور است و در سخت ترین شرایط جغرافیایی با همت والای متخصصان کشور در حال انجام می باشد.

چنگیزی افزود: احداث خط لوله حدفاصل شهرهای دزفول تا پلدختر به طول ۸۳ کیلومتر را بر عهده داشته و با پیشرفت حدود ۹۰ درصدی، ان شاا... ظرف هفته های آتی این خط لوله را به پایان رساند.

وی در خصوص توضیحات فنی این پروژه گفت:عملیات اجرایی پروژه شامل احداث جاده‌های دسترسی، مسیر‌سازی، احداث کانال، حمل و ریسه لوله‌ها در کنار کانال، خمکاری و جوشکاری، پرتونگاری، عایق سرجوش‌ها، قراردادن لوله در کانال، پرکردن کانال، احداث سیستم حفاظت کاتدیک، انجام تست هیدرواستاتیک و پوشش عایق لوله، ایجاد ایستگاه های شیر بین راهی و راه‌اندازی می‌باشد و شامل۱۶ مورد تقاطع با جاده آسفالت، ۴۱ مورد تقاطع با جاده خاکی،۲۲ مورد تقاطع با مسیل ، ۳ مورد تقاطع با کانال و ۶ مورد عبور از رودخانه ها و ۳۰ محل تقاطع با خط لوله رو زمینی و زیر زمینی ، شامل کریدور خط لوله و کابل فیبر نوری بوده و در حالی که یکی از از سخت ترین قطعات ابر پروژه خط احداث لوله نهم گاز سراسری می باشد که با وجود سه رودخانه خروشان با شاهکار مهندسی با کمترین آسیب به محیط زیست و اقلیم منطقه، توسط پرسنل خدوم این مجموعه در حال اتمام است.

چنگیزی افزود:با توجه به اهمیت این پروژه برای تامین پایدار گاز در سه استان خوزستان، لرستان و ایلام رخ داده است.

چنگیزی ادامه داد: با توجه به سیاست های شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب سعی کرده ایم در بخش استخدام نیروهای مورد نیاز برای این پروژه از متخصصان بومی و پیمانکاران محلی استفاده نماییم و این کار نقش شایانی در کاهش بیکاری و کم شدن آسیب های اجتماعی این استان ها در منطقه احداث پروژه داشته است.