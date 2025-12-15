باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- طاهر عبدالحی مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در دومین روز از نهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل و لجستیک در پاسخ به ایرنا افزود: تا پیش از قطع شدن پروازها به اروپا، تحریم‌ها علیه صنعت هوایی و ایران ایر در زمینه هایی چون قطعات هواپیما، پروازها، بیمه، لیزینگ و سوخت وجود داشت.

وی‌ گفت: به طور نمونه در زمینه سوخت مجبور بودیم از هواپیماهایی نظیر ایرباس ۳۳۰ استفاده کنیم که بتوانند کل مسیر رفت و برگشت را بدون سوختگیری انجام دهند، یا مجبور می‌شدیم مسافر کمتری جابه‌جا کنیم.

عبدالحی خاطرنشان کرد: به همین دلیل به تدریج تعداد پروازهایمان کم شد، تا اینکه در نهایت به دلایل سیاسی، پروازها به اتحادیه اروپا قطع شد به طوری که حتی ایرلاین‌هایی که در کشورهای اطراف ما فعال بودند و قصد داشتند مسافران ایرانی را به اروپا جابه‌جا کنند، اجازه کار به آنها داده نشد.

وی با تاکید بر اینکه این مشکلات یکجا و به سرعت حل نخواهد شد، تاکید کرد: بخش حقوقی ایران ایر و همچنین وزارت امور خارجه، ارتباطات زیادی با دستگاه‌های مرتبط گرفتند و تلاش‌های زیادی انجام دادند، اما نیازمند یک دیپلماسی سنگین و بروکراسی متفاوت در اتحادیه اروپا هستیم که این مهم در دست اقدام است و آن را ادامه خواهیم داد.

وی در خصوص بدهی های این شرکت افزود: هم اکنون ۱۵ میلیون دلار بدهی به فرودگاه‌های استانبول، نجف، دبی، جده، دمام، دوحه و دیگر فرودگاه‌های اطراف داریم، در این چند نقطه در یک سال اخیر که ایران ایر مشکل داشته پرداختی انجام نشده است. با این حال از ابتدای آذر ماه امسال بازپرداخت این بدهی‌ها آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود پروازهای استانبول برقرار شود.

وی ادامه‌داد: ۱۵ میلیون دلار بدهی قطعه، ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی سوخت و همچنین بدهی‌هایی به شرکت‌های پشتیبانی و پیمانکار و شهر فرودگاهی و شرکت فرودگاه‌ها داریم. در این زمینه دولت باید بودجه اختصاص دهد یا هزینه پروازهای ما داده شود.

عبدالحی بیان داشت: ایران‌ایر با ۹ هزار پرسنل و ۱۳ هزار بازنشسته، ماهانه فقط ۶۰۰ میلیارد تومان حقوق می‌دهد و این مسئله سال آینده حداقل به ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ بلیت هواپیما گفت: معتقدم نرخ واقعی بلیت ها همین است و اگر همین نرخ‌ها هم رعایت نشود، همین تعداد هواپیمایی که فعلاً در اختیار داریم را طی سال‌های آینده نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: امروز با شرایط دشوار تحریم‌ها مواجهیم که حتی یک پیچ هواپیما به ما داده نمی‌شود. به عبارتی اگر هواپیمایی در یکی از کشورها با مشکل مواجه شود، کمکی به ما انجام نمی‌شو

وی به طرح این پرسش پرداخت که وقتی شرکت‌های هواپیمایی با دلار هزینه کرده و با ریال کسب درآمد می‌کنند، چرا باید ارز مورد نیاز آنها به تالار دوم برده شود؟ معتقدم اگر هزینه‌ها را واقعی کنیم، قیمت بلیت هواپیما هنوز پایین است.

وی گفت: معتقدم کشور دست کم به یک‌هزار فروند هواپیما نیاز دارد که ۵۰۰ فروند برای رفع نیاز خودمان و مابقی برای تبدیل شدن به قطب منطقه است.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران همچنین در خصوص هواپیماهای ATRگفت: ۱۳ فروند از این هواپیماها وارد کشور شد، ما می‌توانستیم آنها را به شهرهای حاشیه خلیج فارس ببریم یا حتی در مسیر کشورهای حوزه خلیج فارس به پرواز درآوریم اما در عمل سرویس دهی آن به همه مناطق کشور اتفاق افتاد.

وی اظهار داشت: به تدریج هزینه‌هایی به این هواپیماها وارد شد و اکنون هر یک از این هواپیماها بین ۳ تا ۴ میلیون دلار هزینه دارد.

عبدالحی اظهار داشت: بهترین جا برای استفاده از این هواپیماها هاب بندرعباس بود که سوددهی داشت، اما در آنجا نیز کم لطفی شد و در نتیجه هزینه‌هایمان افزایش یافت. در مجموع هواپیمای atr در مناطقی مورد استفاده قرار گرفتن که سوددهی نداشت و اکنون فقط دو فروند از آنها (یکی در تهران و یکی در بندرعباس) باقی مانده است.