باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت، امروز دوشنبه، با جبران بخشی از کاهش ۴ درصدی هفته گذشته، افزایش یافت. در این میان، نگرانیها از احتمال اختلال در تولید به دلیل تشدید تنشها میان آمریکا و ونزوئلا، بر دغدغههای موجود درباره مازاد عرضه و تاثیرات توافق صلح احتمالی بین روسیه و اوکراین، غلبه کرد.
قراردادهای آتی نفت خام برنت با ۲۵ سنت یا ۰.۴ درصد افزایش به ۶۱.۳۷ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با ۲۳ سنت یا ۰.۴ درصد افزایش به ۵۷.۶۷ دلار در هر بشکه رسید.
در همین زمینه، تسویوشی اوئنو، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی NLI ، اظهار داشت: «مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین بین خوشبینی و احتیاط در نوسان است، در حالی که تنشها میان ونزوئلا و آمریکا در حال افزایش است، که این امر نگرانیهایی را در مورد اختلالات احتمالی در عرضه ایجاد میکند.»
وی افزود که نگرانیها در مورد مازاد عرضه همچنان باقی است و اشاره کرد که در صورت نبود چشمانداز واضح برای بازارها، ممکن است قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در اوایل سال آینده میلادی به زیر ۵۵ دلار سقوط کند.
در مورد اقتصاد روسیه، احتمالا درآمدهای دولتی این کشور از نفت و گاز در ماه دسامبر در مقایسه با سال گذشته تقریبا به نصف کاهش یابد و به ۴۱۰ میلیارد روبل (۵.۱۲ میلیارد دلار آمریکا) برسد. این کاهش ناشی از افت قیمت نفت خام و افزایش ارزش روبل است.
همچنین، بر اساس دادههای حمل و نقل که توسط شرکت بیکر هیوز گزارش شده است، شرکتهای انرژی آمریکایی برای دومین بار طی سه هفته گذشته، تعداد سکویهای حفاری فعال نفت و گاز را در هفته گذشته کاهش دادند.
منبع: المیادین