باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد امیرانی مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، بعد از ظهر امروز در نشست خبری در محل نهمین نمایشگاه حمل و نقل اظهار داشت: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران مدیریت ۵۶ فرودگاه مالکیتی را بر عهده دارد.
امیرانی توضیح داد: از بهمنماه ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۱۵.۵ همت درآمد کسب کردهایم که ۷۳ درصد آن از محل کنترل ترافیک پروازهای عبوری و راههای هوایی و ۳۰ درصد از ارائه خدمات فرودگاهی حاصل شده و بخشی از این درآمد صرف توسعه فرودگاهها شده است.
به گفته وی از ۵۶ فرودگاهی، پارسال یک فرودگاه سودده بود؛ ۸۰ درصد فرودگاههای ما سالانه کمتر از یک میلیون مسافر دارند و سودده نیستند.
امیرانی گفت: فرودگاههایی که قابلیت خصوصیسازی دارند احصا کنیم و مدیریت بهرهبرداری فرودگاهها را امسال حداقل از دو فرودگاه شروع کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مدیریت بهرهبرداری فرودگاههای غیرسودده هم در قالب مناقصه به سرمایهگذار واگذار میشود.
امیرانی افزود: امسال اولین رادار بومی در فرودگاه اهواز نصب ظد، در تنگریز شیراز دومین رادار نصب شد، برنامه خرید ۲ رادار در دستور کار است که یکی از آنها در نزدیکی تهران دومین رادار در فرودگاه مشهد نصب خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سیستم اتوماسیون مرکز کنترل فضای کشور بهروز خواهد شد و در مدت ۶ ماه نهایی خواهد شد.
امیرانی با اشاره به تأکید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اقتصادی شدن فرودگاهها گفت: از میان ۵۶ فرودگاه کشور، در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۵ فرودگاه اقتصادی نبودند. با توجه به شبکه پروازی، اقتصادی کردن فرودگاههایی که کمتر از یک میلیون مسافر دارند بسیار دشوار است؛ در حالی که ۸۰ درصد فرودگاههای کشور زیر این سطح قرار دارند.
تصویب اتصال فرودگاهها به شهرکهای صنعتی در هیات دولت
مدیرعامل شرکت فرودگاهها ادامه داد: برای رفع این چالش، برنامه اتصال فرودگاهها به شهرکهای صنعتی و واگذاری بهرهبرداری به بخش خصوصی به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
وی افزود: در حال حاضر، شناسایی فرودگاههای دارای قابلیت اقتصادی شدن آغاز شده و از دو فرودگاه کار را شروع خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران درباره آییننامه مدیریت بهرهبرداری فرودگاهها توضیح داد: دو روش پیشبینی شده است؛ نخست واگذاری طبق الگوهای شرکت فرودگاهها با تعهدات مشخص، و دوم واگذاری فرودگاههایی که مدل اقتصادی ندارند از طریق مناقصه. همچنین مدلهای بیاوتی و بهرهبرداری ترمینالها اصلاح شده تا شرایط بهتری فراهم شود.
امیرانی در خصوص تجهیزات و سامانههای کمک ناوبری گفت: تحریمها فشار زیادی بر شرکت وارد کرده و مانع اقدامات از طریق دفاتر منطقهای و بینالمللی شده است. با این حال، امسال نخستین رادار بومی در فرودگاه اهواز نصب شد و نصب دو رادار دیگر در دستور کار قرار دارد؛ یکی تا پایان سال در اطراف تهران و دیگری در فرودگاه شیراز نصب و راه اندازی میشود.
وی درباره قرارداد اتوماسیون مرکز کنترل هوایی کشور نیز اظهار کرد: قرارداد این پروژه در ۶ ماه آینده آماده میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات بخش منابع انسانی گفت: با توجه مساله مهاجرت نیروهای متخصص شرکت فرودگاهها، بر اساس آیین نامه قانون خاص شرکت فرودگاهها در شورای حقوق و دستمزد، پرداخت حقوق و دستمزد همکاران دارای تخصص و مهارت ویژه در چارچوب ضوابط جدید انجام خواهد شد.