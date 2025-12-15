سخنگوی شرکت گاز استان تهران از مصرف ۹۱ میلیون مترمکعب گاز در ۲۴ ساعت گذشته در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر نوایی اعلام کرد: مصرف گاز استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء نسبت به هفته گذشته رشد ۱۲ درصدی داشته است.

وی یادآورشد: با توجه به ورود موج جدید سرما و افزایش نیاز به مصرف انرژی، از شهروندان تقاضا داریم از هم‌اکنون مدیریت مصرف گاز را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند.

نوایی اظهارداشت: شهروندان تهرانی دمای محیط منزل و محل کار خود را روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند؛ این اقدام یکی از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین راهکارها برای کاهش مصرف گاز است.

سخنگوی شرکت گاز استان تهران تاکید کرد: از شهروندان تهرانی درخواست می‌کنم با پوشاندن دریچه‌ها و کانال‌های کولر و جلوگیری از خروج هوای گرم، در صرفه‌جویی مصرف گاز مشارکت داشته باشند؛ چراکه این همراهی کمک می‌کند هم‌وطنانمان در اقصی‌ نقاط کشور به‌ویژه مناطق سردسیر، بتوانند به‌صورت پایدار از این نعمت الهی بهره‌مند شوند.

منبع: شرکت گاز استان تهران

