باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - اورنگ ایلامی در نشست خبری با تشریح اقدامات این معاونت گفت: اجرای برنامه ایمنی آب در سطح استان منجر به صدور ۱۱ گواهی ایمنی شامل دو مورد شهری و ۹ مورد روستایی شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در تأمین سلامت آب آشامیدنی و افزایش اعتماد عمومی ایفا می‌کند.

او تشکیل گروه همپوشان برای رسیدگی به آبیاری مزارع با آب‌های نامتعارف را از اقدامات بین‌بخشی مؤثر دانست و افزود: این اقدام به امحای محصولات آلوده در ۱۱۴۰ هکتار اراضی و معرفی ۷۵ متخلف به مراجع قضایی منجر شد.

ایلامی با اشاره به توسعه خدمات سلامت روان اجتماعی اظهار کرد: تاکنون ۵۴۵۹ بیمار در مراکز «سراج» تحت درمان قرار گرفته‌اند و هم‌اکنون پنج مرکز تخصصی در شیراز، داراب، کازرون و مرودشت فعال هستند.

او عملکرد گروه بهداشت حرفه‌ای را نیز تشریح کرد و گفت: طی یک سال گذشته ۳۰ خانه بهداشت کارگری و ۱۰ ایستگاه بهگر در کارگاه‌های صنعتی افتتاح شده و برنامه حفاظت شنوایی در ۵۰۰ صنعت اجرا گردیده است؛ همچنین وضعیت شنوایی ۳۵۰۰ کارگر در معرض صدا ثبت و بررسی شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از صدور دو پروانه بهره‌برداری برای شرکت‌های بی‌خطرساز پسماند مراکز درمانی کوچک خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در کاهش مخاطرات زیست‌محیطی دانست.

او افزود: این معاونت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ رتبه برتر کشوری در رسیدگی به شکایات سامانه ۱۹۰ را کسب کرده است.

ایلامی با اشاره به اهمیت آموزش و مشارکت اجتماعی گفت: تاکنون ۵۷ هزار سفیر سلامت خانواده و بیش از ۹۰ هزار دانش‌آموز در قالب برنامه سفیر سلامت آموزش دیده‌اند. همچنین مرکز شماره ۲ مراقبت حیوان‌گزیدگی و پیشگیری از هاری در شهرک گلستان شیراز راه‌اندازی شده است.

او از جذب ۱۸۷ بهورز جدید برای خانه‌های بهداشت استان خبر داد و افزود: تعداد مراکز غربالگری شنوایی نوزادان به ۳۲ مرکز افزایش یافته و پوشش غربالگری به ۹۵ درصد رسیده است.

ایلامی با قدردانی از تلاش همکاران حوزه بهداشت و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده نشان‌دهنده عزم جدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتقای سلامت پایدار و پاسخگویی مسئولانه به نیاز‌های مردم فارس است.

او در خصوص اقدامات پیشگیرانه در حوزه بیماری‌های تنفسی گفت: ۶۰ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا در میان گروه‌های هدف شامل سالمندان، بیماران زمینه‌ای، زنان باردار، کودکان و کادر درمان توزیع و تزریق شده است. او افزود: تعطیلی‌های مقطعی مدارس و دانشگاه‌ها در کاهش انتقال ویروس‌های تنفسی مؤثر است، اما رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک، تهویه مناسب و پرهیز افراد دارای علائم از حضور در کلاس‌ها همچنان ضروری است.

ایلامی همچنین از آغاز پویش «نان و سلامت» خبر داد و گفت: کیفیت نان مصرفی نقش مهمی در سلامت عمومی دارد. وی تأکید کرد: نان کامل به دلیل دارا بودن فیبر و ریزمغذی‌ها، در کنترل قند خون و کاهش خطر بیماری‌های مزمن مؤثر است و گزینه سالم‌تری نسبت به نان سفید محسوب می‌شود.

او در پایان از شهروندان خواست در انتخاب نان دقت کنند و تخلفات احتمالی مانند افزودن سبوس پودری را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا مورد پیگیری قرار گیرد.