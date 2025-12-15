معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از صدور ۱۱ گواهی ایمنی آب، امحای محصولات آلوده در ۱۱۴۰ هکتار اراضی، توسعه مراکز سلامت روان و اجرای برنامه‌های گسترده پیشگیری و آموزش خبر داد و این اقدامات را گامی مهم در ارتقای سلامت پایدار استان فارس دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - اورنگ ایلامی در نشست خبری با تشریح اقدامات این معاونت گفت: اجرای برنامه ایمنی آب در سطح استان منجر به صدور ۱۱ گواهی ایمنی شامل دو مورد شهری و ۹ مورد روستایی شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در تأمین سلامت آب آشامیدنی و افزایش اعتماد عمومی ایفا می‌کند.

او تشکیل گروه همپوشان برای رسیدگی به آبیاری مزارع با آب‌های نامتعارف را از اقدامات بین‌بخشی مؤثر دانست و افزود: این اقدام به امحای محصولات آلوده در ۱۱۴۰ هکتار اراضی و معرفی ۷۵ متخلف به مراجع قضایی منجر شد.

ایلامی با اشاره به توسعه خدمات سلامت روان اجتماعی اظهار کرد: تاکنون ۵۴۵۹ بیمار در مراکز «سراج» تحت درمان قرار گرفته‌اند و هم‌اکنون پنج مرکز تخصصی در شیراز، داراب، کازرون و مرودشت فعال هستند.

او عملکرد گروه بهداشت حرفه‌ای را نیز تشریح کرد و گفت: طی یک سال گذشته ۳۰ خانه بهداشت کارگری و ۱۰ ایستگاه بهگر در کارگاه‌های صنعتی افتتاح شده و برنامه حفاظت شنوایی در ۵۰۰ صنعت اجرا گردیده است؛ همچنین وضعیت شنوایی ۳۵۰۰ کارگر در معرض صدا ثبت و بررسی شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از صدور دو پروانه بهره‌برداری برای شرکت‌های بی‌خطرساز پسماند مراکز درمانی کوچک خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در کاهش مخاطرات زیست‌محیطی دانست. 

او افزود: این معاونت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ رتبه برتر کشوری در رسیدگی به شکایات سامانه ۱۹۰ را کسب کرده است.

ایلامی با اشاره به اهمیت آموزش و مشارکت اجتماعی گفت: تاکنون ۵۷ هزار سفیر سلامت خانواده و بیش از ۹۰ هزار دانش‌آموز در قالب برنامه سفیر سلامت آموزش دیده‌اند. همچنین مرکز شماره ۲ مراقبت حیوان‌گزیدگی و پیشگیری از هاری در شهرک گلستان شیراز راه‌اندازی شده است.

او از جذب ۱۸۷ بهورز جدید برای خانه‌های بهداشت استان خبر داد و افزود: تعداد مراکز غربالگری شنوایی نوزادان به ۳۲ مرکز افزایش یافته و پوشش غربالگری به ۹۵ درصد رسیده است.

ایلامی با قدردانی از تلاش همکاران حوزه بهداشت و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده نشان‌دهنده عزم جدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتقای سلامت پایدار و پاسخگویی مسئولانه به نیاز‌های مردم فارس است.

او در خصوص اقدامات پیشگیرانه در حوزه بیماری‌های تنفسی گفت: ۶۰ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا در میان گروه‌های هدف شامل سالمندان، بیماران زمینه‌ای، زنان باردار، کودکان و کادر درمان توزیع و تزریق شده است. او افزود: تعطیلی‌های مقطعی مدارس و دانشگاه‌ها در کاهش انتقال ویروس‌های تنفسی مؤثر است، اما رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک، تهویه مناسب و پرهیز افراد دارای علائم از حضور در کلاس‌ها همچنان ضروری است.

ایلامی همچنین از آغاز پویش «نان و سلامت» خبر داد و گفت: کیفیت نان مصرفی نقش مهمی در سلامت عمومی دارد. وی تأکید کرد: نان کامل به دلیل دارا بودن فیبر و ریزمغذی‌ها، در کنترل قند خون و کاهش خطر بیماری‌های مزمن مؤثر است و گزینه سالم‌تری نسبت به نان سفید محسوب می‌شود.

او در پایان از شهروندان خواست در انتخاب نان دقت کنند و تخلفات احتمالی مانند افزودن سبوس پودری را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

برچسب ها: علوم پزشکی شیراز ، نان سالم
خبرهای مرتبط
۳۰۰۰ آمبولانس فرسوده در کشور/ ۷۰ درصد ایست‌های قلبی در منازل رخ می‌دهد
روند صعودی ابتلا به سرطان پستان در ایران
در پی سانحه رانندگی محور کوار–شیراز؛
دستور استاندار فارس برای ارتقاء ایمنی مسیر و پیگیری وضعیت مصدومان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شیراز برای مقابله با پیامدهای بارش برف آماده شد
تعطیلی بوستان‌های کوهستانی شیراز در پی هشدار قرمز هواشناسی فارس
فارس آماده میزبانی مسابقات ملی و آسیایی رشته اسکی است
تسریع در وصول مطالبات آموزش و پرورش از سایر دستگاه‌ها
۱۰۰ تغییر مدیریتی در فارس/حوزه اجتماعی و فرهنگی مظلوم‌ترین بخش کشور
مزارع احمدآباد تا مهرنجان کازرون در گل و لای
هشدار فوق‌العاده در فارس؛ بارش‌های سیل‌آسا تا ۲۳۰ میلی‌متر، استان در آماده‌باش کامل
نسل زد قربانی کم‌کاری ماست/ موج چهارم تمدن با هوش مصنوعی در راه است
اجتماع بزرگ مردم فارس در روز نهم دی‌ماه
مهارت‌محوری با تضمین اشتغال دانشجویان در دانشگاه جامع علمی کاربردی
آخرین اخبار
مهارت‌محوری با تضمین اشتغال دانشجویان در دانشگاه جامع علمی کاربردی
هشدار فوق‌العاده در فارس؛ بارش‌های سیل‌آسا تا ۲۳۰ میلی‌متر، استان در آماده‌باش کامل
نسل زد قربانی کم‌کاری ماست/ موج چهارم تمدن با هوش مصنوعی در راه است
اجتماع بزرگ مردم فارس در روز نهم دی‌ماه
مزارع احمدآباد تا مهرنجان کازرون در گل و لای
تسریع در وصول مطالبات آموزش و پرورش از سایر دستگاه‌ها
شیراز برای مقابله با پیامدهای بارش برف آماده شد
فارس آماده میزبانی مسابقات ملی و آسیایی رشته اسکی است
۱۰۰ تغییر مدیریتی در فارس/حوزه اجتماعی و فرهنگی مظلوم‌ترین بخش کشور
تعطیلی بوستان‌های کوهستانی شیراز در پی هشدار قرمز هواشناسی فارس
اعتراف عامل قتل جوان اهل خاش در شیراز + فیلم
همکاری شهروندان، پشتوانه اصلی مدیریت بحران در شرایط بارندگی شدید
تعطیلی کامل مسابقات ورزشی فارس به‌دلیل هشدار سطح قرمز هواشناسی
تخصیص ۶.۶ همت عوارض به مدیریت شهری و سلامت فارس