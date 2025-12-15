باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیدآیتالله رزمجو در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر این دانشگاه، با تشریح برنامهها و اهداف مجموعه گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس با ۱۹ مرکز آموزشی، حدود ۹ هزار دانشجو، ۴۰۰ کارمند و ۱۷۰۰ مدرس فعالیت میکند و مأموریت اصلی آن، ارائه آموزشهای مهارتمحور برای توانمندسازی دانشجویان در مدیریت زندگی و تحصیل همزمان با کار است.
او با اشاره به برگزاری دو برنامه مهم شامل تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر و تقدیر از دانشجویان ممتاز، تأکید کرد: هدف اصلی دانشگاه، آمادهسازی دانشجویان برای ورود موفق به بازار کار است و مراکز آموزشی باید از ابتدای ورود دانشجو، مسیر اشتغال را تضمین کنند.
رزمجو افزود: دانشگاه با همکاری شرکای توانمند در حوزههای گردشگری، هتلداری، خودرو، طلا و جواهر، ورزش و هواپیمایی، آموزشهای تخصصی ارائه خواهد داد. در همین راستا، هتل بزرگ چمران بهعنوان شریک دانشگاه در حوزه گردشگری و هتلداری معرفی شده و برنامهریزی برای آغاز آموزش خلبانی در استان فارس از نیمسال آینده در دستور کار قرار دارد.
او با اشاره به جایگاه ویژه فارس در حوزه گردشگری، تاریخ و فرهنگ، گفت: این استان با برخورداری از سه حرم اهل بیت(ع) و میراث ادبی بزرگان چون سعدی و حافظ، ظرفیتهای ارزشمندی دارد و دانشگاه تلاش میکند دانشجویان را متناسب با نیازهای روز جامعه آماده بازار کار کند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس خاطرنشان کرد: شهریه مناسب، آموزش مهارتمحور و تضمین اشتغال موجب استقبال گسترده دانشجویان از این دانشگاه شده و روند رشد آن ادامه دارد.
او افزود: دانشگاه بدون دانشجو هویت ندارد و همه مدیران، کارکنان و اساتید تلاش میکنند محیطی سرشار از نشاط و امید برای دانشجویان فراهم کنند.
رزمجو همچنین به همکاری با شرکای معتبر در حوزههای خودرو، سلامت و هواپیمایی اشاره کرد و نمونه موفق این اقدامات را تربیت خلبان با همکاری شرکت آسمان ایرانیان و آموزش نیروهای متخصص در مراکز سلامت و بیمارستانها دانست.
او در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه علمی گفت: توسعه علمی زیربنای توسعه پایدار در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. ضروری است مدیران کشور در کنار دانشگاهیان قرار گیرند و شرایطی فراهم شود تا دانشمندان و اعضای هیئت علمی در کشور بمانند و نقشآفرینی کنند.
فعالسازی محیط دانشجویی و ارتباط دانشگاه با نیازهای جامعه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این مراسم گفت: خوشبختانه شرایط فعلی دانشگاهها در استان و به ویژه شهر شیراز قابل قبول است و روسای دانشگاهها با هماهنگی مسئولان استانی و ملی، محیط مناسبی برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی فراهم کردهاند.
بصیر هاشمی افزود:فعالیتهای دانشگاهها، به ویژه در حوزه علوم پزشکی، گسترده و متنوع است و نباید محیط دانشجویی و نقش دانشجو در دانشگاه نادیده گرفته شود.
او تاکید کرد: دانشجو اگر پویا و فعال باشد، محیط دانشگاه نیز پویا و مولد خواهد بود و این باعث میشود که دانشجو در محیط خارج از دانشگاه نیز فعال و موفق باشد. دانشگاه علمی کاربردی با ماهیت مهارتمحور خود، باید به سمت رفع نیازهای جامعه حرکت کند و ارتباط مؤثر با صنعت برقرار کند.
عضو هیئت مؤسس و رئیس هیئت مرکز آموزش علمی کاربردی مجتمع صنعتی پروتینی شامشام شیراز گفت: از سال ۱۳۹۳ مجتمع صنعتی شامشام تصمیم به تأسیس مرکز آموزش علمی کاربردی گرفته است. هدف اصلی این مرکز تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای خود مجتمع صنعتی بود، زیرا مدیران مجتمع بر این باورند که سرمایههای اصلی صنعتی نیروی انسانی هستند و این افراد باعث ارزش و بهای صنعت میشوند.
سهیلا بهرمان افزود: تاسیس این مرکز، پاسخی به نقطه گمشده همیشگی بین دانشگاه و صنعت بود و مجتمع صنعتی با تشخیص این نیاز، دست به راهاندازی مرکز آموزش علمی کاربردی زد.
او تأکید کرد: پس از گذشت ۱۳ سال، همچنان این شکاف بین دانشگاه و صنعت وجود دارد و مراکز آموزشی باید نقش مؤثری در پر کردن این خلا ایفا کنند.
رئیس هیئت رئیسه مرکز علمی کاربردی شامشام شیراز اظهار داشت: دانشگاهها در سراسر دنیا در کنار مراکز صنعتی فعالیت میکنند و ما نیز بر این باور پافشاری کردیم که این نقطه گمشده باید بازیابی شود. این مهم تنها از طریق دانشجویان امکانپذیر است و به همین منظور مجتمع صنعتی پروتئینی شامشام با همکاری دکتر رجوب، طرح پیشنهادی بورسیه تحصیلی دانشجویان را به دانشگاه ژاپن کارل ارائه کرده است.
بهرمان توضیح داد: طرح بورسیه تحصیلی دانشجویان یک معامله برد-برد است، زیرا مجتمع میتواند هزینههای آموزش، بازآموزی و دورههای مدیریتی را بر عهده گیرد و دانشجویان نیز با حضور در مراحل مختلف صنعتی، تجربه و مهارت لازم را کسب کنند. این دانشجویان پس از پایان تحصیل، به نیروی متخصص آماده ورود به بازار کار تبدیل میشوند.
او تأکید کرد: این طرح، راهی مناسب برای دانشجویان است تا در حین تحصیل، به جای تجربه تحصیل صرفاً آکادمیک، مسیر ورود به بازار کار را طی کنند و تمامی هزینههای تحصیلی و مالی آنان توسط مجتمع صنعتی تأمین میشود.
بهرمان ابراز امیدواری کرد: این طرح بورسیه تحصیلی بتواند گامی مؤثر در جهت شکوفایی استان فارس بردارد و موجب افتخار دانشگاه علمی کاربردی استان فارس شود.