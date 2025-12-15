باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا جلایر با تشریح آخرین وضعیت کشفیات دستگاه‌های استخراج غیر مجاز رمز دارایی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵۳ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز دارایی که فاقد مجوز‌های قانونی بوده‌اند و به صورت غیر مجاز از انرژی برق استفاده می‌کردند، از ۷۰ مرکز غیر مجاز در سطح شهرستان‌های حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس کشف و جمع آوری شده است.

او با اشاره به اینکه تلاش برای شناسایی و کشف دستگاه‌های غیر مجاز استخراج رمز دارایی در استان فارس با جدیت ادامه دارد، افزود: به منظور سهولت در اخذگزارش‌های مردمی در این زمینه، سامانه پیامکی «۳۰۰۰۵۱۲۱» راه‌اندازی شده است که مردم شریف استان فارس به واسطه آن می‌توانند از طریق ارسال پیامک، مراکز غیر مجاز را گزارش نمایند و از پاداش ریالی مربوطه، مطابق با دستورالعمل وزارت نیرو بهره‌مند شوند.

جلایر در تشریح مضرات استخراج غیر مجاز رمز دارایی بیان داشت: این کار علاوه بر تحمیل بار اضافی به شبکه برق، باعث ایجاد نوسان، کاهش ولتاژ و مشکلات بهره برداری در شبکه برق می‌شود که در نهایت مردم و مشترکان را دچار مشکل می‌سازد.

او به عواقب استفاده از دستگاه‌های غیر مجاز رمز دارایی نیز اشاره کرد و ادامه داد: استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمز ارز موجب قطع برق و جریمه‌های سنگین خواهد شد و متخلفان علاوه بر پرداخت خسارت به شبکه، با پیگرد قضایی و مجازات قانونی روبه‌رو می‌شوند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از امحاء ۱۰۰۰ دستگاه غیر مجاز استخراج رمز دارایی از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبر داد و گفت: امحاء این دستگاه‌ها با هدف جلوگیری از بازگشت دوباره به چرخه تولید رمز ارز غیر مجاز و اخلال در تامین برق پایدار، جلوگیری از هدر رفت انرژی و تامین رفاه عمومی به جد پیگیری و انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در خاتمه تصریح کرد: استخراج غیر قانونی رمز دارایی هم منافع ملی را تهدید می‌کند و هم پایداری شبکه برق را به خطر می‌اندازد، از این رو با همکاری نزدیک با دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی، برخورد قاطع با این پدیده نامطلوب و برخورد با متخلفان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

منبع: شرکت توزیع برق فارس