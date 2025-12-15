مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: دو ایرلاین دولتی حدود ۷ همت بدهی به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-  محمد امیرانی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران  در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: پس از اتمام جنگ ۱۲ روزه تحمیلی شاهد بازگشت پروازهای عبوری به فراز کشور  بوده ایم  و امروز می‌توانیم بگوییم که تعداد پروازها به سطح سال گذشته رسیده است، اما در دو تا سه ماه گذشته، طبیعی است که این پروازها را از دست داده‌ایم که این موضوع تأثیر زیادی بر درآمدهای شرکت‌های هواپیمایی داشته است.

وی در خصوص بدهی‌های شرکت‌های هواپیمایی به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران هم گفت: بدهی‌های شرکت‌ها، چه داخلی و چه خارجی، یکی دیگر از چالش‌های ماست. از روزی که وارد این حوزه شدیم، یکی از برنامه‌های اصلی ما کاهش این بدهی‌ها بوده است. دو تا از بدهکارترین شرکت‌های داخلی و دولتی ما( ایران ایر و آسمان)، با بیشترین بدهی‌ها، مشکلات داخلی خاص خود را دارند.

او بیان کرد: هدف شرکت فرودگاه ها این است که با ذینفعان خود، به ویژه عمده شرکت‌های هواپیمایی، به گونه‌ای عمل کند که بتوانند مشکلات خود را حل کنند. همچنین، ما باید فضاها و امکانات در اختیار این دو شرکت بدهکار را به حداقل برسانیم. 

او بیان کرد: طبیعتاً این شرکت‌ها دولتی هستند و پیشینه زیادی دارند، بنابراین امیدواریم به زودی به شرایط بهتری برسند. در این راستا، شرکت باید با حفظ حوزه اقتصادی فرودگاه، بتواند بدهی‌ها را کنترل کند و از افزایش آن جلوگیری کند.

وی افزود : برای پس‌گیری خانه‌هایی که خدمه باید پرداخت کنند، روندی تعیین کرده‌ایم که امیدواریم با اجرای آن، پرداخت‌ها به موقع انجام شود. همچنین، هر شرکت ملزم شده که بر اساس کمی مطالبات خود از هر پرواز، درآمدهایش را به دست آورد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، فرودگاه
