باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌ها گزارش دادند که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین تحت فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تظاهر به آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اوکراین می‌کند.

این رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که «این ابتکار به خودی خود هیچ ارتباطی به برنامه‌هایی برای برگزاری این انتخابات ندارد، بلکه صرفا واکنشی به اظهارات دونالد ترامپ است مبنی بر اینکه مدت زیادی است که هیچ انتخاباتی در اوکراین برگزار نشده است.»

رئیس‌جمهور آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود که «زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اوکراین فرا رسیده است» و «تصمیم در این باره بر عهده مردم اوکراین است.»

شایان ذکر است که دوره ریاست‌جمهوری زلنسکی در ۲۰ می ۲۰۲۴ به پایان رسید و انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال به بهانه «وضعیت جنگی و آماده‌باش عمومی» لغو شد. زلنسکی در آن زمان ادعا کرد که «انتخابات در حال حاضر مناسب نیست.» در فوریه گذشته، ترامپ، زلنسکی را «دیکتاتوری بدون انتخابات» توصیف کرد و اشاره نمود که میزان حمایت از او به ۴ درصد کاهش یافته است.

منبع: اسپوتنیک